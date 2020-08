Międzynarodowy konkurs na projekt ilustrowanej książki dla dzieci

To już czwarta edycja międzynarodowego konkursu na projekt ilustrowanej książki dla dzieci - "Jasnowidze". Ze względu na trwające zagrożenie epidemiczne ta edycja będzie nieco inna niż poprzednie. Zmienione są nieznacznie zasady zgłaszania prac i formuła obrad jury, a dla laureatów jest nowa, atrakcyjna niespodzianka.

Jest to już czwarta edycja konkursu. Do trzech poprzednich edycji zgłoszonych zostało w sumie ponad 1500 prac z całego świata! Na podstawie zwycięskich projektów powstają książki, które sukcesywnie trafiają na księgarskie półki, a z wybranymi twórcami wydawnictwo nawiązuje współpracę przy kolejnych książkowych projektach.

Poza książkami owocem każdej edycji konkursu jest wystawa złożona z kilkudziesięciu najciekawszych projektów. Wystawy pokonkursowe udostępniane są szkołom, bibliotekom i instytucjom kulturalnym. Te z poprzednich edycji można było oglądać w kilkunastu miastach w Polsce.

Celem konkursu jest inicjowanie procesu tworzenia nowych wartościowych książek dla dzieci, a także stwarzanie utalentowanym projektantom, ilustratorom i autorom tekstów możliwości zaistnienia na rynku wydawniczym. Chcemy pobudzić wyobraźnię drzemiącą w twórcach i zachęcić ich do stworzenia przemyślanego i dopracowanego projektu książki dla najmłodszych czytelników, który ma realne szanse na wydanie. Osoby biorące udział w konkursie muszą wykazać się pomysłowością, dobrym warsztatem oraz wrażliwością na dziecięcy świat. Konkurs jest skierowany przede wszystkim do projektantów książek, studentów uczelni artystycznych, ilustratorów i autorów, jednak serdecznie zachęcamy do udziału wszystkich chętnych.

Jak wyglądać będzie czwarta – pandemiczna – edycja konkursu JASNOWIDZE?

Do udziału w konkursie zapraszeni są debiutanci i doświadczeni twórcy, z Polski i z zagranicy, występujący indywidualnie lub zespołowo. Uczestnicy muszą mieć ukończone 18 lat.

Przedmiotem konkursu jest projekt ilustrowanej książki dla dzieci w języku polskim lub angielskim. Praca konkursowa powinna zawierać scenorys (storyboard) lub scenariusz (konspekt) całej książki, streszczenie w języku polskim i angielskim (w wypadku tekstów napisanych po angielsku – tylko w języku angielskim) oraz 3 gotowe rozkładówki.

Nowością tej edycji jest to, że zgłoszenia przyjmowane będą tylko drogą elektroniczną! Zgłoszenia należy dokonać do 15 grudnia 2020 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego online dostępnego na stronie Konkursu oraz załączenie do formularza online plików cyfrowych zawierających pracę konkursową lub zamieszczenie w formularzu linku umożliwiającego ściągnięcie tych plików.

Nie przyjmowane są prace konkursowe wysłane tradycyjną pocztą lub kurierem. Prace konkursowe należy złożyć wyłącznie w formie plików.

Proces zgłoszenia do konkursu opisany jest szczegółowo w sekcji FAQ na stronie Konkursu.

Wszystkich, którzy szukają ilustratora/ilustratorki lub autora/autorki tekstu do współpracy przy tworzeniu konkursowego projektu zapraszamy do facebookowej grupy „JASNOWIDZE, łączcie się! / CLAIRVOYANTS, get together!”, w której możecie łączyć się w twórcze pary: https://www.facebook.com/groups/392610665034495/