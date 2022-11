Międzynarodowy sukces pracowni Bogusława Barnasia. Dom Polski pierwszy w historii z taką nagrodą

Dom Polski, zaprojektowany przez Bogusława Barnasia oraz zespół pracowni BXB studio, wygrał konkurs The Plan Awards 2022.

BXB studio jest jedyną pracownią z Polski nagrodzoną w tegorocznej edycji The PLAN Awards obok takich światowych sław jak Zaha Hadid (budynek biurowy), Enota (hotel), Oopeaa (budynek mieszkaniowy), Querkraft (budynek handlowy), Weiss Manfredi (budynek wielofunkcyjny).

Zwycięzców wyłoniono spośród 1200 zgłoszeń, 700 nominacji i 433 finalistów.

Dom Polski Barnasia to pierwszy budynek jednorodzinny z Polski, który dotarł na sam szczyt tego konkursu.

Dotychczasowi zwycięzcy The Plan Awards w pozostałych kategoriach to – przestrzeń publiczna pracowni Analog w 2018, hotel autorstwa Medusa Group w 2021 i wspomniany Dom Polski BXB studio. Nigdy polska pracownia nie otrzymała wyróżnienia honorowego The Plan, jednak w gronie finalistów znajdziemy inne budynki z Polski jak np. Dom Kwadrantowy i Dom po drodze Roberta Koniecznego, budynek mieszkalny Żorro Macieja Franty, From the garden house Roberta Koniecznego czy Chata Podcieniowa Bogusława Barnasia.

Historyczne osiągnięcie

Bogusław Barnaś z makietą Domu Polskiego, fot. mat. prasowe

Wyboru 39 zwycięskich i 20 wyróżnionych projektów w 20 kategoriach dokonało jury złożone z profesjonalistów i naukowców ze świata architektury i designu w składzie, który potwierdza międzynarodową rangę i prestiż przyznawanych nagród: Yehuda Safran, krytyk sztuki i architektury, profesor School of Architecture of Pratt Institute; Huang Wenjing, współzałożyciel Open Architecture i profesor na Uniwersytecie Tsinghua; Michael Webb, krytyk i pisarz, autor 25 książek o architekturze i designie; Li Xiangning, dziekan i profesor w Szkole Architektury i Urbanistyki Uniwersytetu Tongji; Patrícia Santos Pedrosa, Interdisciplinary Centre for Gender Studies - Uniwersytet Lizboński); Valerio Paolo Mosco, architekt i krytyk; Elena Tomasi, dyrektor FPMC z siedzibą w Monako ; Raymund Ryan, kurator architektury w Heinz Architectural Centre w Carnegie Museum of Art; Diane Gray, dyrektor Laboratory of Architecture for Healthcare Barcelona i redaktor naczelna Roca Gallery.

The Plan to jedno z dwóch najważniejszych włoskich czasopism architektonicznych, sprzedawane co miesiąc na całym świecie w 30 tysiącach egzemplarzy, jak również olbrzymie międzynarodowe wydawnictwo internetowe.

Dom Polski BXB studio został już doceniony przez magazyn Wallpaper uznając Barnasia jednym z 20 najlepszych młodych architektów świata oraz przez German Design Council przyznając nagrodę ICONIC Award. Dom ten znalazł się również w ścisłym finale Światowego Festiwalu Architektury, który odbędzie się w Lizbonie za 2 tygodnie i wyłoni najlepszy obiekt świata.

Polska kultura ludowa w projekcie Dom Polski

Dom Polski nawiązuje stylistyką do polskiej kultury ludowej - malowniczych kościołów krytych gontem, smukłych dzwonnic oraz staropolskich dworów bogatych w niesamowite konstrukcje z bali drewnianych. Jest współczesną interpretacją bogatego i unikalnego polskiego dziedzictwa kulturowego nie eksplorowanego we współczesnym designie.

Forma architektoniczna domu to betonowa podstawa oparta na stoku, na której wspierają się dwie dominujące bryły przełamane szklaną transparentną kondygnacją. Statyczny, ciężki prostopadłościan nawiązuje do tradycyjnych domów z bali, natomiast dynamiczna i lekka bryła zwieńczająca dom inspirowana jest formami drewnianych kościółków krytych gontem. Te odseparowane od siebie bryły tworzą intrygujący przestrzenny dialog kontrastów.