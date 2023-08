Mieszkanie w nowym budownictwie czy w zabytkowej kamienicy? Głosuj na inwestycję PRS w konkursie Prime Property Prize!

Trwa II etap konkursu Prime Property Prize 2023. Nagrody wręczane są w 12 kategoriach, w tym w kategorii Inwestycja PRS. Oto pięciu nominowanych.

W drugim etapie konkursu Prime Property Prize 2023 wybieramy m.in. najlepszą Inwestycję PRS.

Głosowanie trwa do 22 sierpnia. Zwycięzcy poinformowani zostaną o przyznaniu nagrody do 31 sierpnia 2023 r.

Finał konkursu podczas uroczystej Gali Prime Property Prize 2023 r., towarzyszącej konferencji Property Forum 2023, w dniu 18 września 2023 r.

Nagradzamy w 12 kategoriach. Jedną z nich jest Inwestycja PRS.

Wybór zwycięzców to suma głosów Czytelników portali Propertynews.pl, Propertydesign.pl oraz członków Forum Ekspertów. Głosy przeliczane są na punkty. Każdy głos eksperta to 10 punktów, natomiast każdy klik internauty to 1 punkt. Głosowanie trwa do potrwa do 22 sierpnia. Zwycięzcy informowani są o przyznaniu nagrody do 31 sierpnia 2023 r.

OTO NOMINOWANI W KATEGORII INWESTYCJA PRS:

Apartamenty Traugutta we Wrocławiu (G City Europe)

Apartamenty Traugutta we Wrocławiu to 138 jedno- i dwupokojowych lokali, wykończonych w wysokim standardzie, fot. mat. pras.

Bokserska 53 w Warszawie (Heimstaden)

Apartamenty Traugutta we Wrocławiu to 138 jedno- i dwupokojowych lokali, wykończonych w wysokim standardzie. Budynek jest monitorowany, a wśród udogodnień dla mieszkańców znajdują się m.in.: parking, rowerownia, stacja naprawy rowerów, dostęp do WiFi na terenie całego obiektu oraz strefa coworkingowa.

Heimstaden Bokserska to inwestycja na warszawskim Mokotowie, położona w sąsiedztwie centrum biznesowego i w pobliżu Galerii Mokotów, fot. mat. pras.

Heimstaden Bokserska to inwestycja na warszawskim Mokotowie, położona w sąsiedztwie centrum biznesowego i w pobliżu Galerii Mokotów.

Osiedle ma dobry dostęp do infrastruktury: blisko znajdują się szkoły, sklepy, lokale usługowe, przychodnie. Wszystkie mieszkania są nowe, wyposażone w meble i sprzęt AGD. Do wyboru są przytulne studia oraz większe, komfortowe mieszkania – nawet czteropokojowe. W cenie najmu mieszkańcy maja dostęp do szybkiego internetu. Na miejscu jest także plac zabaw, siłownia na świeżym powietrzu oraz parking rowerowy. Na osiedlu funkcjonuje ochrona oraz całodobowy monitoring.

Kamienica Wolfa Krongolda, ul. Złota 83, Warszawa (AFI Europe)

Imponująca kamienica Wolfa Krongolda stoi na granicy Śródmieścia i Woli, u zbiegu ulic Złotej i Żelaznej w Warszawie, fot. mat. pras.

Imponująca kamienica stoi na granicy Śródmieścia i Woli, u zbiegu ulic Złotej i Żelaznej w Warszawie. Budynek po renowacji zyskał nowy charakter: powstały apartamenty na wynajem długoterminowy, położone są w sąsiedztwie lokali usługowych, handlowych i gastronomicznych. W kamienicy znalazły swoje miejsce także dwa kameralne biura. 146 w pełni wyposażonych apartamentów na wynajem długoterminowy dysponuje własnymi miejscami postojowymi w podziemnym parkingu położonym pod nieruchomością. Obiekt jest całodobowo chroniony. Złota 83 wyznacza nowy standard premium w segmencie mieszkań na wynajem długoterminowy.

Nordic Bemowo przy ul. Lazurowej w Warszawie (YIT Development/ NREP)

Osiedle Nordic Bemowo to obiekt zaprojektowany przez pracownię Kuryłowicz & Associates i wybudowany przez YIT Development Sp. z o. o. a następnie kupiony przez fundusz NREP jako PRS, udostępniony najemcom pod nazwą Lett Lazurowa, fot. mat. pras.

Osiedle Nordic Bemowo to obiekt zaprojektowany przez pracownię Kuryłowicz & Associates i wybudowany przez YIT Development Sp. z o. o. a następnie kupiony przez fundusz NREP jako PRS, udostępniony najemcom pod nazwą Lett Lazurowa. Kilkupiętrowy budynek zlokalizowany jest na Bemowie i oferuje 116 mieszkań różnego typu, z dostępem do szybkiego internetu. Lokalizacja dysponuje także podziemnym garażem i komórkami lokatorskimi. Wśród mieszkań są lokale typu studio i mieszkania 2- i 3-pokojowe, dostępne w różnych układach pomieszczeń i w różnych metrażach. Unikatowe w skali rynku są przestronne apartamenty z antresolami. Apartamenty wyposażono w meble na zamówienie wykonane w stylu skandynawskim, nowe sprzęty kuchenne i odbiorniki TV.

Tuwima 64 w Łodzi (VANTAGE Development SA / Design Lab Group)

Inwestycja przy ul. Tuwima 64 to jedna z pierwszych inwestycji mieszkaniowych na terenie Nowego Centrum Łodzi. Główną inspiracją dla projektu była industrialna przeszłość miasta. Z tego też powodu jako materiału wykończenia elewacji użyto czerwonej cegły.

Inwestycja przy ul. Tuwima 64 to jedna z pierwszych inwestycji mieszkaniowych na terenie Nowego Centrum Łodzi, fot. mat. pras.

W projekcie zastosowano wiele proekologicznych rozwiązań: panele fotowoltaiczne na dachu, zbiornik retencyjny na wodę deszczową do podlewania terenów zielonych, chodniki z antysmogowej kostki brukowej, a w mieszkaniach zamontowano filtry do oczyszczania wody.

Przy ul. Tuwima 64 mieści się 255 w pełni wyposażonych mieszkań jedno-, dwu-, trzy- i czteropokojowych. Lokale mają powierzchnię od 25 do 85 mkw. W budynku znajdują się również trzy lokale usługowe z przeznaczeniem na wynajem pod marką Vantage Rent.