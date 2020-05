MIXD przepływa Atlantyk. Hotelowy projekt Ibis Styles Sarajevo w finale konkursu

Ogłoszono finalistów 16 edycji międzynarodowego konkursu HD Awards. Konkurs organizowany przez amerykański magazyn Hospitality Design, wyróżnia najciekawsze projekty hoteli, restauracji, klubów, barów i innych wnętrz „hospitality” z całego świata. W gronie finalistów, wyselekcjonowanym z ponad 750 zgłoszeń, znalazło się studio MIXD z projektem hotelu ibis Styles Sarajevo – w kategorii Selected Service Hotel.

- Już samo trafienie do finału tego konkursu to coś, co uważam za najwyższy dowód uznania w swojej zawodowej karierze. Jestem dumny, że nasze pomysły i praca teamu MIXD została doceniona przez wybitnych ekspertów, a nasz projekt znalazł się w gronie projektów, uznawanych globalnie za benchmarki – mówi Piotr Kalinowski, CEO i dyrektor kreatywny MIXD. - Sam fakt tego, że działając jako MIXD zaledwie od 2,5 roku, stajemy w jednej konkursowej kategorii w szranki z Rockwell Group i Atelier Ace, i to w dodatku z naszym pierwszym sfinalizowanym projektem hotelowym, sprawia, że czujemy lekki zawrót głowy.

Hotel ibis Styles Sarajewo został oddany do użytku w kwietniu 2019. Ma 192 pokoje. Główną inspiracją do jego projektu były zimowe igrzyska olimpijskie 1984 roku – wydarzenie, które mieszkańcy Sarajewa do dziś wspominają z ogromną nostalgią jako okres rozkwitu miasta. We wnętrzach pojawiło się wiele sportowych odniesień – m. in. w postaci murali Karola Banacha – oraz lokalne rękodzieło: dywany, kilimy, meble, miedziane tace. Uwagę jury zwróciło też na nawiązanie z ogromnym wyczuciem do trudnej historii tego regionu. - W tym hotelu chcieliśmy pokazać Bośnię i Hercegowinę taką, jaka jest: egzotyczny, wielokulturowy kraj, który powstał jak Feniks z popiołów. Sarajewo jest tego szczególnym dowodem. W tym mieście do dziś jest wiele śladów wojny na Bałkanach, ale jest też wiele dowodów na to, jak bardzo mieszkający tam ludzie chcieli wrócić do normalnego życia. Znaki pocisków zostały załatane, a ściany pomalowane w pośpiechu, aby jak najszybciej rozpocząć od nowa. Ktoś może się zastanawiać, dlaczego pokoje ibis Styles Sarajevo wyglądają na niedokończone. To nie był nasz proces, to był proces Sarajewa i wola życia jego mieszkańców, ale my postanowiliśmy go uhonorować w naszym projekcie – podkreśla Piotr Kalinowski.

Projekt MIXD jest jedynym projektem polskiego studia który znalazł się w finale konkursu i jednym z niewielu z Europy. - Konkurs HD Awards ma bardzo globalny charakter. Gromadzi projekty z całego świata, ze szczególnym uwzględnieniem tych amerykańskich. To bardzo silna konkurencja, bo Stany to dojrzały rynek hospitality, gdzie rodzi się wiele nowych marek i konceptów hotelowych. Jak widać po tegorocznej liście finalistów bardzo mocno jest tam też reprezentowana Azja, gdzie zarówno realizowanych jest wiele niezwykle spektakularnych inwestycji, jak i pojawia się coraz silniejsza grupa lokalnych studiów projektowych na bardzo wysokim poziomie - komentuje specyfikę konkursu Piotr Kalinowski.

Gala finałowa konkursu planowana jest na 14 września 2020 w Nowym Jorku.

Zespół projektowy Ibis Styles Sarajevo: Piotr Kalinowski, Katarzyna Majer-Hola, Joanna Mazurek, Paweł Panek, Agnieszka Kaczara, Agata Motyka.