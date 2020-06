Młodzi architekci z Polski wygrali międzynarodowy konkurs. Zaprojektowali składane schronienie ze sklejki

Kaira Looro to międzynarodowy plebiscyt architektoniczny, który na celu ma przede wszystkim zwrócenie uwagi międzynarodowej społeczności na tematykę sytuacji kryzysowych w krajach rozwijających się oraz wsparcie projektów humanitarnych w Afryce. Zwycięzcami tegorocznej edycji plebiscytu są młodzi polscy architekci, którzy zaprojektowali składane schronienie awaryjne z prefabrykowanych desek ze sklejki.

REKLAMA

Konkurs organizowany jest przez organizację non profit Balouo Salo, zaangażowaną w rozwój projektów humanitarnych w Afryce we współpracy m.in. z biurami architektonicznymi Kengo Kuma & Associates z Tokio oraz SBGA | Blengini Ghirardelli, MMA Design Studio z Mediolanu.W tym roku odbyła się jego czwarta edycja, a poprzednie odsłony, wymagały od uczestników zaprojektowania między innymi architektury sakralnej czy centrum kultury. Tegorocznym zadaniem było opracowanie koncepcji centrum operacyjnego do zarządzania kryzysami humanitarnymi w Afryce Subsaharyjskiej, a zdobywcy pierwszego miejsca wśród otrzymanych nagród dostali możliwość odbycia stażu w prestiżowej pracowni Kengo Kuma & Associates w Tokio (wybitny japoński architekt był również jednym z jurorów konkursu).

Główna nagroda powędrowała do zespołu młodych architektów z Polski: Aleksandry Wróbel (absolwentka Politechniki Krakowskiej), Agnieszki Witaszek (absolwentka Politechniki Warszawskiej) i Kamila Owczarka (absolwent Politechniki Krakowskiej), wszyscy studenci Uniwersytetu Technicznego w Delft w Holandii. Trio zaprojektowało składany schron ratunkowy, który zapewnić ma natychmiastową pomoc po katastrofie dzięki możliwości łatwego montażu i demontażu, łatwości dostosowania do szybko zmieniających się warunków, a także zwartej i elastycznej konstrukcji.

Konstrukcja opiera się na prefabrykowanych prostokątnych elementach z drewnianej sklejki z wgłębieniami, które umożliwiają łatwy montaż poprzez wsunięcię desek jedna w drugą. Konstrukcję można modyfikować poprzez dodawanie lub usuwanie poszczególnych elementów, a sam transport materiałów budowlanych/desek ze sklejki jest szybki, prosty i nie generuje dużych kosztów. Z kolei podłoga schronu jest uniesiona i posadowiona na plastikowych skrzyniach, co pomaga utrzymać higienę, a także zapewnia stabilizację na nierównym podłożu i zapobiega ewentualnym podtopieniom.

– Biorąc pod uwagę nieprzewidywalne konsekwencje sytuacji kryzysowych, skupiliśmy się na tych aspektach projektu, które umożliwiają natychmiastową pomoc po katastrofie - wyjaśniają autorzy projektu. – Stworzyliśmy konstrukcję, którą można łatwo transportować oraz szybko montować i demontować na miejscu, a także dostosowywać ją do zmieniających się potrzeb. Co więcej, istotna dla nas była również jakość architektoniczna schronu. Uważamy bowiem, że tożsamość takiej tymczasowej struktury jest w stanie zjednoczyć dotknięte społeczności – dodają młodzi projektanci.