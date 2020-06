Młodzi na start! To już dziewiąta edycja konkursu Jump the Gap, tym razem w cieniu pandemii

Jumpthegap to międzynarodowy konkurs designu, który był organizowany co dwa lata od 2004 r. przy współpracy z BCD (Centrum Designu w Barcelonie). Przeznaczony jest dla kreatywnych ludzi, projektujących teraz, ale patrzących w przyszłość. Zaprojektuj przedmiot lub usługę do łazienki, która będzie odpowiedzią na dzisiejszą sytuację globalnej pandemii.

Osiedm edycji, które mamy za sobą poszukiwały innowacyjności i rozwiązań zgodnych ze zrównoważonym rozwojem do łazienki przyszłości. Liczyły się projekty kreatywne, ale realizowalne. Przedmiotem konkursu były zarówno produkty, przestrzeń jak i nowe funkcje.

Dziś nasza rzeczywistość się zmieniła i prawdopodobnie nie jesteśmy w stanie przewidzieć przyszłości przez globalną pandemię, ani nowych potrzeb konsumentów zarówno tych indywidualnych jak i zbiorowych w zakresie dostępu do infrastruktury sanitarnej, higieny czy zdrowia.

„The gap” czyli luka jest dziś realna i nazywa się COVID-19, pytanie jak ją zlikwidować czy „przeskoczyć”.

Jumpthegap jest po to, aby wesprzeć nowe pokolenia projektantów i architektów oferując im międzynarodową platformę. To konkurs, aby rozwijać i prezentować utalentowane osobowości.

Teraz bardziej niż kiedykolwiek jest czas na prezentację prawdziwego talentu, który może podzielić się z innymi prawdziwymi i innowacyjnymi rozwiązaniami. Teraz dzięki nowym kreacjom możemy zbudować wspólnie lepszą przyszłość.

Zaangażuj się w ekspresowy konkurs: Zaprojektuj przedmiot lub usługę do łazienki, która będzie odpowiedzią na dzisiejszą sytuację globalnej pandemii. To konkurs otwarty dla projektantów i architektów, należy mieć ukończone 18 lat.

Pula nagród to 5000 EURO. W konkursie zostanie wyłonionych 5 laureatów za najlepsze prace.

Harmonogram: To konkurs ekspresowy, ponieważ uczestnicy mają 15 dni na rejestrację i zgłoszenie projektu. Okres rejestracji i zgłoszeń to: 8-23 czerwca 2020, ogłoszenie wyników nastąpi 23 lipca