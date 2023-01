Na Jeżowej Wodzie powstanie schronisko. Startuje międzynarodowy konkurs architektoniczny

Fundacja Ideanova ogłosiła międzynarodowy konkurs architektoniczny „Schronisko turystyczne na górze Jeżowa Woda z restauracją i tarasami widokowymi” .

Fundacja Ideanova ogłosiła konkurs na zaprojektowanie schroniska turystycznego, które zostanie wybudowane na górze Jeżowa Woda, która mieści się w Beskidzie Wyspowym.

Fundacja realizuje konkursy architektoniczne skierowane do młodych architektów i projektantów.

Konkurs ma zasięg międzynarodowy, a zaproszenia do udziału zostaną wysłane do większości uczelni na świecie, które realizują studia z zakresu architektury.

Aby wziąć udział należy zarejestrować się w konkursie do 31.03.2023, a następnie do 30.04.2023 przesłać pracę konkursową do pierwszego etapu.

Fundacja Ideanova już po raz kolejny ogłosiła konkurs skierowany do młodych architektów. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie schroniska turystycznego, które zostanie wybudowane na górze Jeżowa Woda, która mieści się w Beskidzie Wyspowym w przepięknej, zalesionej części Beskidów Zachodnich (pomiędzy doliną Raby a Kotliną Sądecką), czyli na południu Polski. Projekt musi uwzględniać tarasy widokowe oraz miejsce na restaurację.

Konkurs ma zasięg międzynarodowy - regulamin jest dostępny w sześciu językach - polskim, angielskim, włoskim, hiszpańskim, niemieckim i francuskim. Zaproszenie do udziału w konkursie zostanie wysłane do większości uczelni na świecie, które realizują studia z zakresu architektury.

Harmonia przede wszystkim

Projektowany obiekt powinien stanowić miejsce o nowoczesnym charakterze, o formie wybiegającej w daleką przyszłość, a równocześnie pozostawać w harmonii z otaczającą go przyrodą. Najwyższa kondygnacja powinna znajdować się ponad koronami drzew i być widoczna ze wszystkich pobliskich szczytów, jednak możliwie jak najmniej dominować nad krajobrazem Beskidu Wyspowego. Gmina Limanowa wydała prawomocne Warunki Zabudowy dla budowy schroniska, dlatego też koncepcja musi być z nimi zgodna, a także spełniać wszystkie narzucone kryteria.

Nagrody

W konkursie mogą wziąć udział zarówno indywidualni projektanci, jak i zespoły. Nagroda główna to 5.000 Euro, dodatkowo zostanie przyznana także nagroda publiczności o wysokości 1.000 Euro. Przewidziane jest także przyznanie dodatkowych wyróżnień.

Skład jury konkursu

W skład jury wchodzą: Wojciech Siudmak – Juror Senior, światowej sławy malarz i rzeźbiarz, jeden z najważniejszych twórców europejskiego nurtu surrealizmu, Grzegorz Biedroń – Prezes Zarządu Małopolskiej Organizacji Turystycznej, Wiesław Cholewa – Fundator i założyciel Ideanova, społecznik i działacz na rzecz rozwoju polskich miast, Damian Jabłeka – Wicedyrektor Planetarium Śląski Park Nauki, dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk – prof. Politechniki Krakowskiej oraz prodziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, mgr inż. Marek Mszalnik – konstruktor, inżynier budownictwa lądowego a także projektant i kierownik budowy, Justyna Olesiak – architekt, doktorantka na wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej na kierunku Architektura i Urbanistyka, Aleksander Rokosz – architekt i designer nowej fali pokoleniowej, absolwent Stypendysta Lycée Internationale Charles de Gaulle w Dijon oraz absolwent wydziału Architektury paryskiej Ecole Nationale Supérieure d’Architecture Val-de Seine, dr hab. Marian Soida – profesor i dyrektor Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr inż. arch. Michał Uruszczak – architekt i wykładowca na Uniwersytecie Rolniczym w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu w Krakowie, Mieczysław Uryga – Starosta Powiatu Limanowskiego.

Terminy

Aby wziąć udział należy zarejestrować się w konkursie do 31.03.2023, a następnie do 30.04.2023 przesłać pracę konkursową do pierwszego etapu. Projekty wyłonione do drugiego etapu zostaną upublicznione 30.06.2023 i poddane pod głosowanie internetowe, celem wyłonienia zwycięzcy Nagrody Publiczności.

Wyniki obrad jury oraz głosowania internetowego zostaną ogłoszone podczas Uroczystej Gali 27.07.2023.

Regulamin konkursu oraz wszystkie aktualne informacje, plan zagospodarowania, zdjęcia miejsca oraz lokalizacja na mapie znajdują się na stronie https://mountainshelter.ideanova.org.pl/.

Fundacja Ideanova realizuje konkursy architektoniczne skierowane do młodych architektów i projektantów. Do tej pory rozstrzygnięty został ogólnopolski konkurs na projekt mobilnej rzeźby “Kapsuły Czasu” oraz międzynarodowy konkurs na “24-godzinny zegar słoneczny”. Fundacja jest także fundatorem instalacji artystycznej “Keloskop”, która zdobyła wyróżnienie na prestiżowym francuskim Festiwalu Architektury Żywej w Montpellier. Fundacja prowadzi także Ogólnopolską Akcję Społeczną “Serce Kapsuły Czasu” oraz warsztaty dla dzieci i młodzieży.