Na Mazurach powstanie luksusowy resort turystyczny. Szukają architektów strzelnicy golfowej

Wystartował konkurs na koncepcję architektoniczną strzelnicy golfowej na Mazurach. Obiekt będzie częścią luksusowego resortu Masurian Yacht & Golf Resort.

Universe Properties Group ogłosiła konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej strzelnicy golfowej, która powstanie na terenie przyszłego resortu turystycznego Masurian Yacht & Golf Resort.

Uczestnicy konkursu za zadanie mają zaprojektowanie obszaru strzelnicy golfowej wraz z budynkiem klubowym i zapleczem.

Do 16 stycznia 2023 r. można składać wnioski o dopuszczenie do konkursu.

Masurian Yacht & Golf Resort to koncepcja utworzenia resortu turystycznego zlokalizowanego w samym sercu Mazur. Jednym z elementów planowanej inwestycji jest budowa klimatycznego 18-dołkowego pola golfowego. To właśnie na terenie tego pola powstać miałaby strzelnica "Driving Range" będąca przedmiotem trwającego konkursu.

Uczestnicy konkursu za zadanie mają zaprojektowanie obszaru strzelnicy golfowej wraz z budynkiem klubowym oraz zapleczem składającym się z budynku lub budynków gospodarczo-administracyjnych i techniczno-sanitarnych wraz z infrastrukturą komunikacyjną i zagospodarowaniem terenu. Jak podkreśla organizator, koncepcja musi podkreślać prestiż lokalizacji resortu. Oczekiwane są także m.in. proekologiczne rozwiązania i nacisk na przyjazność budynków dla środowiska i użytkowników.

Dla laureatów konkursu przewidziano nagrody:

I nagroda: 30 000 zł netto oraz zaproszenie do negocjacji dotyczących zlecenia kompletnej dokumentacji projektowej, a także publikacja projektu na łamach Golf Course Architecture

II nagroda: 20 000 zł netto

III nagroda: 10 000 zł netto

Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie można składać do dnia 16 stycznia 2023 r. Prace konkursowe będzie trzeba złożyć do godz. 18.00 24 kwietnia 2023 r. Ogłoszenie wyników zaplanowano na maj/czerwiec 2023 r.

Szczegóły konkursu i regulamin można znaleźć na stronie rodzinneinwestycje.pl.