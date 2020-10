Nagrody Roku SARP 2020 rozdane. Oto laureaci i ich wyjątkowe projekty!

Nowe Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie, baza kajakarska w Augustowie, modelowe osiedle Nowe Żerniki we Wrocławiu czy modernizacja wraz z przebudową budynku biurowego Zremb - to tylko niektóre z nagrodzonych projektów w tegorocznej edycji konkursu Nagroda Roku SARP. Oto lista wszystkich laureatów Nagrody SARP 2020.

Jury konkursu Nagroda Roku SARP 2020 po zapoznaniu się z 75. obiektami zgłoszonymi do konkursu, postanowiło przyznać nagrody i wyróżnienia w sześciu kategoriach: budynek mieszkalny jednorodzinny, budynek mieszkalny wielorodzinny, budynek biurowy, oświaty lub administracji, inny budynek użyteczności publicznej, przestrzeń publiczna, budynek kultury, architektura w przestrzeni dziedzictwa wraz z 10 równorzędnymi wyróżnieniami.

Grand Prix konkursu Nagroda Roku SARP 2020 otrzymał projekt Biura Projektów Lewicki Łatak - nowe Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie.

NAGRODA w kategorii inny budynek użyteczności publicznej

obiekt: BAZA KAJAKARSKA W AUGUSTOWIE

pracownia: PSBA PRZEMYSŁAW SOKOŁOWSKI BIURO ARCHITEKTONICZNE / INOONI JAKUB ZYGMUNT

inwestor: Gmina Miasto Augustów

Uzasadnienie: Centrum Augustowa dostało długo wyczekiwany obiekt zaplecza sportów wodnych. Realizacja ze środków publicznych koncepcji wyłonionej w konkursie architektonicznym ujęła Jury: mocną, dynamiczną formą, która zaskakuje spokojem i elegancją, co w charakterze upodabnia ją do przepływającej obok rzeki; bezbłędnym wpisaniem w otoczenie zarówno krajobrazu przyrodniczego jak i kulturowego zabytku techniki - Kanału Augustowskiego; użyciem z sukcesem prostych, oszczędnych, naturalnych materiałów nawiązujących do tradycyjnej architektury Mazur i Podlasia.

NAGRODA w kategorii budynek biurowy, oświaty lub administracji

obiekt: MODERNIZACJA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU BIUROWEGO ZREMB WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW PRZYLEGŁYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I KOMUNIKACYJNĄ

pracownia: CDF ARCHITEKCI

inwestor: Zremb Shiraz

Uzasadnienie: Nagrodę przyznano za znakomity przykład nadania staremu obiektowi „nowej powierzchowności” podkreślonej minimalistycznym detalem i wyważonym połączeniem współczesnych materiałów elewacyjnych. Pozwoliło to uzyskać efekt estetycznej ponadczasowości. Likwidacja pierwotnych osłonowych ścian elewacyjnych i zastosowanie przeszklonych systemów fasadowych oraz okien o semi strukturalnej konstrukcji dała przestrzeniom biurowym znaczącą ilość światła. Wnętrze o charakterystycznych funkcjonalnych podziałach jakie stosowane były w budynkach biurowych z lat 60-70 ubiegłego stulecia, zostało z chirurgiczną precyzją pozbawione w centralnej części stropów co podniosło rangę holu wejściowego do budynku. Budynek znajdujący się przy peryferyjnej ulicy, jest przykładem, że dobra architektura może powstać wszędzie i to ona zmienia kontekst miejsca, a nawet go tworzy.

NAGRODA w kategorii przestrzeń publiczna

obiekt: MODELOWE OSIEDLE NOWE ŻERNIKI WE WROCŁAWIU, ETAP I

pracownia: „SUPERBIURO” – PONAD 40 PRACOWNI ARCHITEKTONICZNYCH