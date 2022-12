Najciekawsze budynki biurowe na polskim rynku. Który zdobędzie statuetkę Property Design Awards 2023?

Global Office Park w Katowicach (inwestor: Cavatina, projekt: Cavatina), DL Tower w Katowicach (inwestor: DL Invest Group, projekt: Ostrowscy Architekci Biuro Projektowe), Varso Tower w Warszawie (inwestor: HB Reavis, projekt: Foster + Partners), Skysawa w Warszawie (inwestor: PHN, projekt: Polsko-Belgijska Pracownia Architektury) i LIXA C w Warszawie (inwestor: Yareal Polska, projekt: HRA Architekci) - te pięć budynków zostało nominowanych w kategorii "Bryła: Biurowiec" w konkursie Property Design Awards 2023.

REKLAMA

Konkurs Property Design Awards organizowany jest od 2016 roku. Co roku w plebiscycie towarzyszącym wydarzeniu 4 Design Days wybieramy najlepszą architekturę i design w Polsce. Tylko pięć budynków biurowych ma szansę na zdobycie głównej nagrody w konkursie.

ZAGŁOSUJ NA SWÓJ TYP W KONKURSIE PROPERTY DESIGN AWARDS 2023

Global Office Park w Katowicach

(inwestor: Cavatina, projekt: Cavatina)

Global Office Park to nowoczesny kompleks typu mixed-use zlokalizowany przy skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Dąbrówki w Katowicach.

Global Office Park w Katowicach, (inwestor: Cavatina, projekt: Cavatina), fot. mat. prasowe

Dwie wieże liczące po 25 pięter, zapewniają dostęp do wysokiej klasy biur o łącznej powierzchni 55,2 tys. mkw. Nowo oddane do użytku budynki przyciągają nie tylko wysokiej klasy architekturą dodającą centrum stolicy Śląska świeżego, intrygującego charakteru. Zastosowane materiały i zaawansowane rozwiązania pozwoliły Cavatina Holding uzyskać certyfikat BREEAM dla tych obiektów na poziomie Outstanding.

DL Tower w Katowicach

(inwestor: DL Invest Group, projekt: Ostrowscy Architekci Biuro Projektowe)

Budynek biurowy przy al. Korfantego 138 w Katowicach powstał na terenie poprzemysłowym, w miejscu byłych Zakładów Graficznych. Monochromatyczny diagram elewacji, oparty na czarno-białej kolorystyce, przywołuje na myśl matrycę grafiki artystycznej, opracowanej w technice druku wypukłego w postaci linorytu. Tak ekspresyjny rysunek elewacji „linorytu”, sprawia wrażenie stopklatki - jakby dynamiczny ruch na poszczególnych poziomach budynku został w jednej chwili zatrzymany w kadrze obrazu, stając się walorem definiującym budynek.

DL Tower w Katowicach (inwestor: DL Invest Group, projekt: Ostrowscy Architekci Biuro Projektowe), fot. mat. prasowe

Inspiracją dla zaokrąglenia narożników budynku, stały się charakterystyczne zaokrąglenia spotykane w matrycy drukowanej, stosowanej w maszynach drukarskich rotacyjnych, które były używane w Zakładach Graficznych Katowice.

Varso Tower w Warszawie

(inwestor: HB Reavis, projekt: Foster + Partners)

Flagowa inwestycja HB Reavis odmieniła fragment centrum Warszawy. Zaprojektowany przez Foster + Partners wieżowiec o powierzchni 70 tys. mkw. to jeden z nowych symboli miasta, a także najwyższy budynek w UE. Ponadczasową, smukłą bryłę Varso Tower urozmaicają uskoki pionów w górnej części, a podział fasady nadaje jej lekkości i elegancji.

Varso Tower w Warszawie (inwestor: HB Reavis, projekt: Foster + Partners), fot. mat. prasowe

Budynek posiada certyfikaty BREEAM Outstanding oraz WELL Gold. W przyszłym roku zostanie tu otwarty najwyżej położony publiczny taras widokowy w stolicy.

Skysawa w Warszawie

(inwestor: PHN, projekt: Polsko-Belgijska Pracownia Architektury)

Skysawa jest zlokalizowana w ścisłym centrum Warszawy, przy ul. Świętokrzyskiej 36. Dzięki centralnej lokalizacji przy Rondzie ONZ jest jedną z nielicznych inwestycji w Warszawie połączonych bezpośrednim przejściem do stacji metra Rondo ONZ. Mniejszy budynek – SAWA ma 9 kondygnacji naziemnych, a jego pow. wynosi około 9 880 mkw. Większy budynek SKY to 155-metrowa wieża o 40 piętrach i pow. 24 650 mkw. Budowa kompleksu trwała 36 miesięcy od czerwca 2019 r. do czerwca 2022 r.

Skysawa w Warszawie (inwestor: PHN, projekt: Polsko-Belgijska Pracownia Architektury), fot. mat. prasowe

Oba budynki kompleksu otrzymały certyfikaty zrównoważonego budownictwa BREEM International New Construction 2016 z oceną Outstanding (SAWA – Final, SKY – Interim).

LIXA C w Warszawie

(inwestor: Yareal Polska, projekt: HRA Architekci)

LIXA C to najnowszy z budynków oddanych do użytku przez Yareal, w ramach kampusowego kompleksu biurowego, powstającego w sąsiedztwie Ronda Daszyńskiego na bliskiej Woli. Biurowiec o powierzchni 19,4 tys. mkw. w niespełna 10 miesięcy od oddania do użytkowania został skomercjalizowany w 85 proc.

LIXA C w Warszawie (inwestor: Yareal Polska, projekt: HRA Architekci), fot. mat. prasowe

LIXA C jest trzecim z biurowców kompleksu składającego się docelowo z pięciu budynków o łącznej powierzchni 77 tys. mkw., połączonych przez miastotwórczy pasaż handlowo-usługowy.