Najciekawsze hotele na polskim rynku. Który zdobędzie statuetkę Property Design Awards 2023?

Hotel Warszauer w Krakowie (inwestor: Marta Gajewska-Sąsiadek, projekt: Indo), Elements Hotel & Spa w Świeradowie (inwestor: Grupa Górskie Resorty, projekt: Q2 Studio), Hyatt Place Kraków (inwestor: Core Development, Wirth Group i Weyhouse Hospitality, projekt: Standart Architekci), Basecamp Student Wrocław (inwestor: BC Wrocław Sienkiewicza, projekt: Grupa 5 Architekci) i Q Hotel Plus Wrocław Bielany (inwestor: QHotels, projekt: Biuro Projektów Kazimierski i Ryba) - te pięć hoteli zostało nominowanych w kategorii "Bryła: Hotel" w konkursie Property Design Awards 2023.

Konkurs Property Design Awards organizowany jest od 2016 roku. Co roku w plebiscycie towarzyszącym wydarzeniu 4 Design Days wybieramy najlepszą architekturę i design w Polsce. Tylko jeden z pięciu hoteli ma szansę na zdobycie głównej nagrody w konkursie.

Hotel Warszauer w Krakowie (inwestor: Marta Gajewska-Sąsiadek, projekt: Indo)

Hotel Warszauer powstał na bardzo wąskiej działce pomiędzy starą, 4-kondygnacyjną kamienicą a XVII - wieczną Synagogą Kupa na Krakowskim Kazimierzu. Budynek wypełnia wąską działkę w pierzei ulicy pomiędzy kamienicą a Synagogą, dopełniając istniejącą tkankę zwartej zabudowy śródmiejskiej.

Hotel Warszauer w Krakowie (inwestor: Marta Gajewska-Sąsiadek, projekt: Indo), fot. ONI Studio

Sposób kształtowania elewacji frontowej naśladuje podziały i rytmy stosowane w historycznych budynkach, jednak w zdecydowanie współczesnym wydaniu. Elewację frontową pokrywa jednorodna w wyrazie, trójwymiarowa struktura wykonana z Corianu. Gra cieni na współczesnych białych glifach w połączeniu z odbiciami w wielkoformatowych oknach tworzy ciągle zmienny wygląd elewacji - zależny od pory roku i dnia

Elements Hotel & Spa w Świeradowie (inwestor: Grupa Górskie Resorty, projekt: Q2 Studio)

Hotel znajduje się w Świeradowie, u podnóży Gór Izerskich w otulinie świerkowych lasów. Bryła budynku w nowoczesny i nieoczywisty sposób czerpie z historii architektury lokalnej. Tworzą ją trzy skrzydła rozsunięte między sobą pod kątek 120 stopni, co pozwala na obserwację pięknego górskiego widoku niemal z wszystkich apartamentów.

Elements Hotel & Spa w Świeradowie (inwestor: Grupa Górskie Resorty, projekt: Q2 Studio), fot. mat. inwestora

Materiały, które budują zarówno zewnętrzną jak i wewnętrzną część budynku, to drewno, beton, kamień i szkło. W projekcie wnętrz oprócz wykorzystania materiałów i kolorystyki spójnych z lokalnym krajobrazem postawiono na nowoczesne formy i wzornictwo

Hyatt Place Kraków (inwestor: Core Development, Wirth Group i Weyhouse Hospitality, projekt: Standart Architekci)

Po blisko 10 latach Hyatt wrócił do Polski. Pierwszy hotel amerykańskiej sieci został oficjalnie otwarty w samym sercu stolicy Małopolski. Charakterystyczna czarna bryła hotelu skrywa surowe wnętrza zaprojektowane w stylu „urban jungle”. Widoczne nawiązania do architektury pobliskich parków oraz artystycznych tradycji miasta odzwierciedlają charakter lokalizacji obiektu.

Hyatt Place Kraków (inwestor: Core Development, Wirth Group i Weyhouse Hospitality, projekt: Standart Architekci), fot. mat. prasowe

Naturalne materiały, takie jak beton, stal i drewno, przełamane zostały dużą ilością zieleni i urozmaicone detalami w kolorze fioletu.

Basecamp Student Wrocław (inwestor: BC Wrocław Sienkiewicza, projekt: Grupa 5 Architekci)

Budynek zlokalizowany w ścisłym śródmieściu Wrocławia przy ul. H. Sienkiewicza, na terenie zajmowanym niegdyś przez Zakłady Piekarsko-Ciastkarskie „Mamut”. Projekt obejmuje renowację i adaptację dwóch zachowanych budynków dawnej piekarni, obiektów objętych ochroną konserwatora zabytków: dawnego Magazynu Mąki od strony ul. H. Sienkiewicza oraz dawnej Piekarni w głębi działki wraz z łącznikiem między tymi budynkami. Historyczne budynki, będące częścią domu studenckiego, uzupełnione są zespołem nowo projektowanych skrzydeł tworzących zabudowę całego kwartału miasta.

Basecamp Student Wrocław (inwestor: BC Wrocław Sienkiewicza, projekt: Grupa 5 Architekci), fot. mat. prasowe

Od pierwszych założeń inwestora, poprzez projekt budynku, w tym rewitalizacji tkanki zabytkowej, na operowaniu obiektu kończąc – Dom Studencki BaseCamp realizuje bardzo szerokie potrzeby - zarówno inwestora, użytkowników jak i miasta. Jest to rewitalizacja całego kwartału, który przez lata odstraszał, będąc symbolem dewastacji przestrzeni miejskiej oraz historycznego budynku w północnej części śródmieścia Wrocławia. Dzisiaj, wraz ze swoim pofabrycznym dziedzictwem, staje się miejscem życia młodych ludzi.

Q Hotel Plus Wrocław Bielany (inwestor: QHotels, projekt: Biuro Projektów Kazimierski i Ryba)

Q Hotel Plus Wrocław Bielany to najnowszy i największy obiekt sieci Q Hotel. Już na etapie projektu inwestorom przyświecał cel, aby był to jeden z najbardziej funkcjonalnych obiektów konferencyjno-eventowych na terenie województw dolnośląskiego oraz wielkopolskiego.

Q Hotel Plus Wrocław Bielany (inwestor: QHotels, projekt: Biuro Projektów Kazimierski i Ryba), fot. mat. prasowe

Hotel zlokalizowany jest blisko lotniska oraz autostrady, posiada 3700 mkw. powierzchni eventowej, 201 pokoi, trzy restauracje, a także strefę relaksu.