Najlepsi z najlepszych. Aż 159 pracowni w konkursie na piętrowy parking w Strefie Kultury w Katowicach

Konkurs na koncepcję parkingu wielopoziomowego w Strefie Kultury prowadzi oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich w Katowicach. Właśnie poznaliśmy listę uczestników zakwalifikowanych do konkursu. Spośród 172 pracowni, "zielone świało" do przedstawienia prac otrzymało 159.

Konkurs został zamówiony przez Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Dotyczy opracowania koncepcji urbanistyczno-architektonicznej parkingu wielopoziomowego w Strefie Kultury w Katowicach. Nowy parking zastąpi miejsce jednopoziomowego parkingu pomiędzy ulicami Olimpijską i Góreckiego, a skwerem przy NOSPR i niezrewitalizowaną częścią obiektów Muzeum.

Konkurs organizowany jest w formie dwuetapowego otwartego konkursu urbanistyczno-architektonicznego, realizacyjnego. Nowy obiekt powinien być garażem wielopoziomowym, otwartym, na 1,3 - 1,5 tys. miejsc parkingowych i kosztować nie więcej niż 70 mln zł netto. Projekt i nadzór autorski nie mogą być droższe, niż 800 tys. zł netto.

Spośród 172 pracowni chcących zaprojektować parking, "zielone świało" otrzymało 159 firm. Wśród nich takie pracownie jak m.in. ARCH_IT Piotr Zybur, Pniewski Architekci, JEMS Architekci, DEMIURG Project S.A., BE DDJM Architekci, eM4.Pracownia Architektury.Brataniec Marcin Brataniec, Arkus, BDR Architekci, FRANTA & FRANTA Architekci, ARE Stiasny/Wacławek, Pracownia Architektoniczna Czora&Czora, OVO Grąbczewscy Architekci Oskar Grąbczewski, UGO Hugon Kowalski, DOMINO grupa architektoniczna Wojciech Dunaj, Konior Studio Tomasz Konior, toprojekt Marek Wawrzyniak, MWM Architekci, Atelier Starzak Strebicki- Pracownia Architektury, 2pm Piotr Musiałowski, ARPA Architektoniczna Pracownia Autorska Jerzego Gurawskiego, Ostrowscy Architekci Biuro Projektowe, Zalewski Architecture Group Krzysztof Zalewski, Ultra Architects, JAZ+Architekci Żmijewski Jaworski Masse, Kuryłowicz & Associates, Medusa Group, MUS ARCHITECTS Adam Zwierzyński.

Pracownie mają czas na złożenie pierwszych prac do 23 czerwca. W tzw. drugim etapie zakwalifikowani mają czas do 21 sierpnia na przedstawienie prac konkursowych. Wyniki konkursu poznamy najpewniej we wrześniu br. Nagrody to kwoty 25 tys. zł, 20 tys. zł i 15 tys. zł dla laureatów trzech pierwszych miejsc i zaproszenie do realizacji dokumentacji projektowej.