Najlepsza architektura ceglana nagrodzona: zobacz zwycięskie projekty!

Znamy już wyniki polskiej edycji konkursu Wienerberger Brick Award 2021. Zobaczcie nagrodzone projekty!

30 marca br. ogłoszono wyniki polskiej edycji konkursu Wienerberger Brick Award.

Nagrodę główną – Grand Prix oraz Nagrodę w kategorii Feeling at home zdobyło poznańskie osiedle Nowy Strzeszyn, którego projekt stworzyła pracownia Insomnia z Poznania.

Jury zadecydowało o nieprzyznanniu nagrody w kategorii Building outside the box.

Nagrody w Brick Award 2021 to oficjalne polskie nominacje do edycji międzynarodowej, której rozstrzygnięcie zaplanowano na I połowę 2022 roku.

Wienerberger Brick Award to międzynarodowy konkurs organizowany w systemie biennale od 2004 roku a jego polska edycja odbyła się już po raz piąty. Konkurs wyróżnia obiekty o niebanalnej architekturze, w których główną role grają materiały ceramiczne – cegły i dachówki. Tym, co wyróżnia konkurs firmy Wienerberger jest kryterium wykorzystania materiału – regulamin nie ogranicza wykorzystania produktów innych marek niż własne. Polska edycja odbyła się po raz pierwszy w 2013 roku i jest otwarty dla polskich architektów których projekty zostały zrealizowane w kraju i za granicą.

Brick Award stanowi przegląd najciekawszych, najbardziej inspirujących realizacji, które wykorzystują materiały ceramiczne. Co dwa lata Jury konkursowe, w którym zasiadają architekci i krytycy architektury wybiera najlepsze realizacje polskich architektów. Nagrody w Brick Award 2021 to oficjalne polskie nominacje do edycji międzynarodowej, której rozstrzygnięcie zaplanowano na I połowę 2022 roku.

Niezależni eksperci wybierają najlepszą architekturę ceglaną

Zwycięzcy Brick Award są wybierani przez niezależnych ekspertów – uznanych architektów i krytyków. W Jury nie zasiadają przedstawiciele firmy Wienerberger. W tym roku do grona Jury zaproszenie przyjęli: Marlena Happach – architekt, urbanistka, działaczka społeczna związana z Warszawą. Od 2016 pełniąca funkcję Architekta Miasta Warszawy – dyrektorka Biura Architektury i Planowania Przestrzennego w Urzędzie m.st. Warszawy. Współautorka książki „Architekturki”; Krzysztof Ingarden – architekt, członek Polskiej Akademii Umiejętności, SARP, MOIA, laureat wielu polskich i międzynarodowych nagród, w tym min. Honorowej Nagrody SARP oraz Nagrody Honorowej Stowarzyszenia Architektów Polskich. Za projekt Pawilonu Polskiego na wystawie EXPO 2005 w Aichi (Japonia) otrzymał Złoty Krzyż Zasługi; Przemo Łukasik – architekt, który doświadczenie zdobywał w biurach tj. P.P. Pabel Architekten w Berlinie, Jean Nouvel Architecture w Paryżu i Odile Decq / Benoit Cornette również w Paryżu. 1997 roku wraz z Łukaszem Zagałą założył autorską pracownię architektoniczną Medusagroup, która od tego czasu była trzykrotnie była nominowana do nagrody Miesa van der Rohe; Zbigniew Maćków – Architekt IARP, przewodniczący Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów w latach 2010-2018. Nauczyciel akademicki Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Solvay Brussels School. Od 1995 prowadzi Maćków Pracownia Projektowa oraz Grzegorz Piątek – krytyk architektury, kurator, autor książek. Wyróżniony m.in, Złotym Lwem na XI Biennale Architektury w Wenecji (2008), doroczną Nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2009) oraz Nagrodą Literacką m.st. Warszawy (2017). Nad prawidłowym przebiegiem sądu konkursowego czuwał arch. Rafał Mroczkowski, Sekretarz Konkursu.

Najlepsze budynki z ceramiką w roli głównej w pięciu kategoriach

Autorzy obiektów mogli zgłaszać swoje realizacje w jednej z pięciu kategorii konkursowych:

Feeling at home to kategoria, która skupia się na domach jednorodzinnych, także w zabudowie szeregowej, małych założeniach architektury mieszkalnej zapewniających komfortowe, zdrowe i zrównoważone warunki dla mieszkańców.

Kategoria Living together zwraca uwagę na budynki wielorodzinne, innowacyjne rozwiązania mieszkaniowe odpowiadające na trendy i wyzwania urbanizacji, takie jak niedostatek przestrzeni na inwestycje mieszkaniowe, wyzwania socjalne, np. starzejące się społeczeństwa, nowoczesne koncepcje mieszkaniowe. Podkreśla fakt, że budynki nie powstają w próżni a są dobrem wspólnym nas wszystkich.

Kategoria Working together dotyczy budynków komercyjnych, biurowych lub przemysłowych. Wyróżnia projekty, które kładą szczególny nacisk na potrzeby współczesnego człowieka – komfort, estetykę i funkcjonalność.

Kolejna z kategorii - Sharing public spaces - to pole do popisu dla projektantów, którzy przełamują stereotyp budynków o przeznaczeniu edukacyjnym, kulturalnym, ochrony zdrowia, czy projektów infrastrukturalnych. Nagradza obiekty, które są nie tylko funkcjonalne i komfortowe, ale potrafią zaskoczyć niebanalną architekturą.

Building outside the box, to kategoria dla najbardziej innowacyjnych koncepcji i sposobów zastosowania materiałów ceramicznych, specjalnych rozwiązań z wykorzystaniem cegieł i dachówek wykonywanych na specjalne zamówienie lub innowacyjnej ornamentyki.

Najlepsza architektura ceglana roku 2021

Nagroda główna – Grand Prix oraz Nagroda w kategorii Feeling at home

Nazwa Projektu: Nowy Strzeszyn, Poznań

Pracownia, Autor projektu: INSOMIA

Skład zespołu autorskiego: Szymon Januszewski, Mikołaj Schwartz, Marta Łykowska, Anna Wajda-Szczęsna, Anna Jabczyńska

Feeling at home - Wyróżnienie

Nazwa Projektu: Dom dwulokalowy w Radości

Pracownia, Autor projektu: Anna Pydo, Krzysztof Pydo

Skład zespołu autorskiego: Anna Pydo, Krzysztof Pydo

Living together – Nagroda równorzędna

Nazwa Projektu: Riverview, Gdańsk

Pracownia, Autor projektu: APA Wojciechowski Architekci

Skład zespołu autorskiego: Szymon Wojciechowski

Living together – Nagroda równorzędna

Nazwa Projektu: Dom dla bezdomnych, Jankowice

Pracownia, Autor projektu: xystudio

Skład zespołu autorskiego: Filip Domaszczyński, Dorota Sibińska, Marta Nowosielska

Working together - Nagroda

Nazwa Projektu: Przebudowa i rozbudowa budynku biurowo-mieszkalnego, Będzin

Pracownia, Autor projektu: MMOA ARCHITEKCI

Skład zespołu autorskiego: Maciej Dyląg, Marta Hausman-Dyląg, Katarzyna Wichary

Sharing public spaces - Nagroda

Nazwa Projektu: Monopolis, Łódź

Pracownia, Autor projektu: Grupa 5 Architekci Sp. z o.o.

Skład zespołu autorskiego: Roman Dziedziejko, Michał Leszczyński, Krzysztof Mycielski, Rafał Zelent, Rafał Grzelewski

tym razem jury zdecydowało o nieprzyznaniu nagrody Building outside the box. - Nagrodę w tej kategorii należałoby przyznać za projekt przekraczający schematy, eksperymentalny, niemieszczący się w kategoriach. Doceniając jakość zgłoszonych projektów, Sąd Konkursowy nie dostrzegł w nich takich wartości i postanowił nie nagrodzić żadnego z nich - przeczytamy w uzadanieniu.