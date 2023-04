Najlepsza architektura ceglana w Polsce nagrodzona. Oto zwycięskie projekty!

Po raz kolejny nagrodzono najbardziej innowacyjne obiekty, zaprojektowane przez polskich architektów, do budowy których wykorzystano materiały ceramiczne. Tegoroczną Grand Prix zdobył zwycięzca kategorii Sharing Public Spaces - budynek Szkoły Podstawowej nr 400 w Warszawie autorstwa pracowni Bujnowski Architekci. W pozostałych kategoriach konkursowych przyznano 4 nagrody oraz aż 11 wyróżnień.

REKLAMA

Nagrody Brick Award 2023 zostały przyznane – 30 marca poznaliśmy laureatów VI polskiej edycji konkursu architektonicznego.

Nagrodzono najbardziej innowacyjne obiekty, zaprojektowane przez polskich architektów, do budowy których wykorzystano materiały ceramiczne.

Tegoroczną Grand Prix zdobył zwycięzca kategorii Sharing Public Spaces - budynek Szkoły Podstawowej nr 400 w Warszawie autorstwa pracowni Bujnowski Architekci.

W pozostałych kategoriach konkursowych przyznano cztery nagrody oraz aż 11 wyróżnień.

Tegoroczna edycja Brick Award to VI lokalna odsłona konkursu kierowana do polskich architektów, których projekty zostały zrealizowane zarówno na terenie Polski, jak i poza granicami kraju. Zwycięzca Grand Prix i Nagrody w kategorii Sharing Public Spaces otrzymuje nagrodę pieniężną w wys. 20 000 zł, zwycięzcy w pozostałych kategoriach – po 10 000 zł.

Podczas tegorocznej edycji konkursu, po raz pierwszy przyznano również Nagrodę Wienerberger, za obiekt zrealizowany z produktów producenta.

Kategorie konkursowe

Obiekty były oceniane w pięciu kategoriach, a także ubiegały się o nagrodę Grand Prix. Każdą z kategorii łączy dbałość o człowieka i otoczenie, w którym budynek powstaje:

Feeling at home: domy jednorodzinne, także w zabudowie szeregowej; małe założenia architektury mieszkalnej zapewniające komfortowe, zdrowe i zrównoważone warunki dla mieszkańców. Living together: budynki wielorodzinne, innowacyjne rozwiązania mieszkaniowe odpowiadające na trendy i wyzwania urbanizacji, takie jak niedostatek przestrzeni na inwestycje mieszkaniowe, wyzwania socjalne, np. starzejące się społeczeństwa; nowoczesne koncepcje mieszkaniowe. Working together: komfortowe, estetyczne i funkcjonalne budynki komercyjne, biurowe lub przemysłowe. Sharing public spaces: komfortowe, estetyczne i funkcjonalne budynki publiczne o przeznaczeniu edukacyjnym, kulturalnym, ochrony zdrowia; place miejskie, projekty infrastrukturalne. Building outside the box: innowacyjne koncepcje i sposoby wykorzystania materiałów ceramicznych, specjalnych rozwiązań z wykorzystaniem materiałów ceramicznych, cegieł i dachówek wykonywanych na specjalne zamówienie lub innowacyjnej ornamentyki.

Zwycięzcy i wyróżnieni w konkursie Wienerberger Brick Award 2023

Grand Prix i Nagroda w kategorii Sharing Public Spaces

Nazwa Projektu: Szkoła Podstawowa nr 400 w Warszawie

Pracownia, Autor projektu: Bujnowski Architekci

Skład zespołu autorskiego: Piotr Bujnowski, Martyna Rowicka-Michałowska, Karina Jędrak-Kościesza

Uzasadnienie:

„Grand Prix przyznano za realizację zespołu budynków publicznej szkoły podstawowej nie tylko daleko przewyższającym standardem architektonicznym tego typu inwestycje w Polsce, ale i oferującym, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, atrakcyjne przestrzenie integracji. Umiejętnie skameralizowana skala, wypełnione światłem wnętrza i ich relacja z otoczeniem oraz użyta na elewacjach ręcznie formowana cegła, pięknie zestawiona z drewnianymi detalami hali sportowej oraz barwionym betonem architektonicznym naziemnego parkingu, świadczą zarówno o świadomości trendów, jak i o ponadczasowym warsztacie projektowym.”

Sharing Public Spaces – Wyróżnienie

Nazwa Projektu: Ogrody Ulricha, Warszawa

Pracownia, Autor projektu: WXCA

Skład zespołu autorskiego: Marta Sękulska-Wrońska, Szczepan Wroński, Monika Lemańska, Jan Kucza-Kuczyński, Mikołaj Niewęgłowski, Adrianna Bańczerowska, Katarzyna Dudek, Michał Krawczyński, Paulina Pernak, Ewelina Szeląg, Andrzej Bulanda

Uzasadnienie:

„Wyróżnienie przyznano za odzyskanie przestrzeni o bogatej tradycji i wyrazistym parkowym charakterze, o którego tożsamości stanowią częściowo odtworzone szklarnie rodziny Ulrichów. Z uwagi na swoje położenie Ogrody Ulricha mają szansę stać się egalitarnym i ponadlokalnym miejscem spotkań. Sposób potraktowania w projekcie zachowanych ceglanych fragmentów szklarni, również tych, które skrywają się pod ziemią, oraz ich połączenie z elementami nowoprojektowanymi świadczy o precyzyjnym rozpoznaniu tematu i wysokim warsztacie projektowym.”

Sharing Public Spaces – Wyróżnienie

Nazwa Projektu: Zespół budynków biurowo-mieszkaniowo-usługowych na terenach dawnych Browarów Warszawskich w rejonie ulic Grzybowskiej, Wroniej, Chłodnej, Krochmalnej.

Pracownia, Autor projektu: JEMS Architekci

Skład zespołu autorskiego: Olgierd Jagiełło, Marcin Sadowski, Paweł Majkusiak, Marek Moskal, Maciej Rydz, Izabela Bednarska, Zygmunt Borawski, Mieszko Burmas, Małgorzata Charazińska, Anna Dubois, Aleksandra Dutkowska, Marcin Giemza, Wojciech Gruszczyński, Urszula Kos, Łukasz Krzesiak, Katarzyna Kuźmińska, Zofia Laskowska, Marta Najder, Maciej Olczak, Katarzyna Piotrowska, Maks Potapow, Agnieszka Rokicka, Łukasz Stępnik, Marta Świątek-Piziorska, Anna Świderska, Piotr Waleszkiewicz

Uzasadnienie:

„Projekt wyróżniono za zrealizowanie wielowątkowego zespołu zabudowy – spójnego, a jednocześnie różnorodnego pod względem funkcji, skali, stylistyki oraz charakteru przestrzeni publicznych. Tworząc całkowicie ogólnodostępny fragment dzielnicy na miejscu nieczynnego browaru połączono wiele aktywności wzmacniających żywotność miasta. Pomimo, iż na terenie inwestycji historyczna ceglana zabudowa przetrwała do dzisiejszych czasów w formie szczątkowej, autorzy inwestycji zadbali, aby pośród finezyjnie zaprojektowanych współczesnych budynków duch przemysłowej warszawskiej Woli był wciąż odczuwalny.”

Feeling at home – Nagroda

Nazwa Projektu: Dom w Podlesiu, Katowice Podlesie

Pracownia, Autor projektu: jojko+nawrocki architekci

Skład zespołu autorskiego: Marcin Jojko, Bartłomiej Nawrocki, Iwona Zaczek

fot. Michal Jedrzejowski

Uzasadnienie:

„Nagrodę przyznano za konsekwentne przeprowadzenie oryginalnej koncepcji domu jednorodzinnego. Budynek ustawiony na trudnej, wąskiej działce przypomina plaster wycięty z domu o zwykłej szerokości. Wnętrza skomponowano jako zestaw nakrytych wspólnym dachem kostek, między którymi powstały intrygujące połączenia komunikacyjne i widokowe. Dzięki płytkiemu traktowi i dużym oknom wszystkie pomieszczenia mają zapewniony widok. Forma domu jest lapidarna, lecz wyrafinowana w detalu.”

Feeling at home – Wyróżnienie

Nazwa Projektu: Dom w Sierakowie

Pracownia, Autor projektu: trabendo

Skład zespołu autorskiego: Łukasz Nowak, Katarzyna Stawarz-Nowak

Uzasadnienie:

„Jury zwróciło uwagę nie tylko na wyczucie w doborze materiałów – ręcznie formowanej cegły i drewna, które z czasem pomogą budynkowi coraz lepiej wtopić się w otoczenie, ale i na świadome ukształtowanie bryły i funkcji. Rozbicie domu na cztery bryły humanizuje jego skalę i odpowiada rzeczywistemu podziałowi funkcji na dom właściwy, dom gościnny i wspólny dziedziniec nakryty świetlikiem.”

Feeling at home – Wyróżnienie

Nazwa Projektu: Modernizacja domu na Żoliborzu, Warszawa

Pracownia, Autor projektu: TZA

Skład zespołu autorskiego: Aleksandra Targońska, Marcin Zadrożny, Daniel Małek, Magdalena Zalewska (wnętrza)

Uzasadnienie:

„Niemal stuletni dom projektu jednego z najsłynniejszych polskich modernistów, Romualda Gutta, został ocieplony i rozbudowany ze znawstwem i troską. Na uwagę zasługuje dbałość o detal, przejawiająca się choćby w przesunięciu okien w kierunku lica ocieplonej i pogrubionej elewacji, zachowanie wielu oryginalnych elementów wnętrza oraz wyczucie, z jakim zaprojektowano nową bryłę od strony ogrodu i rozbudowę na ostatnim piętrze. Różnią się one od starej, lecz nie próbują z nią konkurować.”

Feeling at home – Wyróżnienie

Nazwa Projektu: Dom Industrialny, Mikołów

Pracownia, Autor projektu: archistudio studniarek + pilinkiewicz

Skład zespołu autorskiego: Tomasz Studniarek, Małgorzata Pilinkiewicz

Uzasadnienie:

„Uwagę jury zwróciła efektowna, dynamiczna bryła, ukształtowana prawie całkowicie za pomocą ceramiki. Dom przypomina ceglaną rzeźbę przeznaczoną do podziwiania z każdej strony. Wrażenie luksusu, wynikające przede wszystkim ze skali i przestronności pomieszczeń, zostało zderzone z surowością cegły i lapidarnością formy, która ma się kojarzyć z architekturą przemysłową.”

Feeling at home – Wyróżnienie

Nazwa Projektu: DOM LAS, Nowa Wieś Lęborska

Pracownia, Autor projektu: studio ọnụ

Skład zespołu autorskiego: Kuba Tomaszczyk

Uzasadnienie:

„Wyróżnienie przyznano za twórcze podejście do lokalnej, kaszubskiej tradycji budowlanej, pokorę wobec naturalnego otoczenia i zrozumienie specyfiki życia w wiejskim domu, w którym przestrzeń zewnętrzna jest naturalnym przedłużeniem wnętrza. Okienice ze stalowej siatki nadają budynkowi nieoczekiwanie współczesny, industrialny charakter.”

Feeling at home – Wyróżnienie

Nazwa Projektu: Mława House

Pracownia, Autor projektu: James&Mau Arquitectura

Skład zespołu autorskiego: Jaime Gaztelu, Diego Llorente, Monika Moszczyńska

Uzasadnienie:

„Jury doceniło spójną architekturę domu, opartą na modularnym rytmie, starannym kadrowaniu widoków i stopniowaniu intymności. Budynek jest zorientowany do środka, składa się z sekwencji wnętrz, półotwartych tarasów i dziedzińców, czym przypomina domy rejonu Morza Śródziemnego. Minimalistyczny nastrój wnętrz i tarasów tworzą świadomie zastosowane, surowe materiały – ceramika i beton.”

Living Together – Nagroda

Nazwa Projektu: LA SCALA, Warszawa

Pracownia, Autor projektu: Pole Architekci

Skład zespołu autorskiego: Bartłomiej Popiela, Łukasz Gniewek, Wojciech Gajewski

Uzasadnienie:

„Nagrodę przyznano za umiejętne wpisanie się w pierzeję ulicy i jej istniejącą zabudowę. Zabawa formą budynku i wytworzenie kaskady tarasów pozwoliło na zwiększenie komfortu życia mieszkańców i lepsze doświetlenia pomieszczeń z tylnej, południowej część budynku otwartej na “zielony” dziedziniec, na którym pozostawiono istniejący drzewostan. Podcięcie od frontu wytworzyło podcień podkreślający strefę wejściową. Gradacja wielkości okien paradoksalnie podkreśla ich porządek i funkcje pomieszczeń jakie są przez nie doświetlane. Jasne, ceramiczne płytki elewacyjne odbijając światło rozświetlają przestrzeń wokół. Odważna forma określa czas, w którym została stworzona, jednocześnie szanując kontekst miejsca i prowadzi bardzo umiejętny, choć zaskakujący dialog z otoczeniem.”

Living Together – Wyróżnienie

Nazwa Projektu: Budynek mieszkalny wielorodzinny LIFE HUB, Kraków

Pracownia, Autor projektu: URBA ARCHITECTS SP. Z O.O.

Skład zespołu autorskiego: Maciej Kronenberg, Piotr Knez, Tomasz Zapała

Uzasadnienie:

„Wyróżnienie przyznano za stworzenie wspólnotowej przestrzeni wzmacniającej sąsiedzkie relacje dzięki zastosowaniu modernistycznej typologii galeriowca z komunikacją poziomą stanowiącą oś budynku. Dzięki rozbiciu na cztery bryły nowy budynek został dostosowany skalą do otoczenia. Stworzono atrakcyjne miejsca do mieszkania i wypoczynku odpowiednio eksponując wartości przyrodnicze. Poza zachowaniem zieleni istniejącej zaproponowano szereg rozwiązań pro-ekologicznych takich jak ogród wertykalny czy ekstensywna zieleń na dachach. Mieszkańcy mają także do dyspozycji przestrzeń wspólną ogrodu pod własne uprawy.”

Living Together – Wyróżnienie

Nazwa Projektu: Osiedle zabudowy wielorodzinnej dla programu Mieszkanie Plus przy ul. Krudowskiego w Łowiczu

Pracownia, Autor projektu: GDA Łukasz Gaj i Pracownia Architektury Rafał Mazur

Skład zespołu autorskiego: Rafał Mazur, Łukasz Gaj

fo. Maja Wirkus

Uzasadnienie:

„Wyróżniona realizacja potwierdza, że dobrą architekturę można tworzyć za pomocą skromnych środków - poprzez czytelną konstrukcję, odpowiednią skalę oraz proporcje, bez zbędnego przepychu, nadmiaru detalu czy drogich materiałów. Efektywne wykorzystanie każdego metra, ustawne proporcje pomieszczeń oraz możliwość ich naturalnego przewietrzania to główne atuty mieszkań, często zaniedbywane na rynku komercyjnym. Układ urbanistyczny z przestrzenią wspólną w centralnej części osiedla - na wzór tradycyjnego dziedzińca - a także osiągnięty zarówno w rzucie, jak i na elewacji budynku czytelny i harmonijny rytm podkreśla klasyczny charakter całego założenia. Na uznanie zasługuje klarowność i oszczędność rozwiązań projektowych, która w żaden sposób nie umniejszyła efektu końcowego.”

Working Together – Nagroda

Nazwa Projektu: The Office, Niepołomice

Pracownia, Autor projektu: James&Mau Arquitectura

Skład zespołu autorskiego: Jaime Gaztelu, Diego Llorente, Patrycja Pokrzywa, Jolanta Szczurek

Uzasadnienie:

„Nagrodę przyznano za uchwycenie ludzkiej skali w obiekcie biurowym. Kompozycja budynku o powściągliwej i szlachetnej architekturze kontrastuje z przemysłową zabudową na tyłach. Nastrój tworzą proste i zgeometryzowane detale oraz drzewa, które stały się pretekstem do stworzenia kameralnych przestrzeni o nastroju bliższym zabudowie jednorodzinnej, niż zabudowie biurowej. Niewątpliwie zwiększa to przyjemność z pracy i obcowania z architekturą. Jury doceniło też szczerość materiałową wnętrz z widocznymi nietynkowanymi elementami ceramicznych ścian oraz surowym betonem.”

Working Together – Wyróżnienie

Nazwa Projektu: Nadbudowa budynku przychodni, Grudziądz

Pracownia, Autor projektu: Architekt Maciej Olczak

Skład zespołu autorskiego: Maciej Olczak

Uzasadnienie:

„Niepozorna w skali nadbudowa budynku przychodni jest przykładem jak powinno łączyć się ambicje projektowe z szacunkiem do zastanej, wartościowej substancji budowlanej. Nowa część jest tak umiejętnie wkomponowana w całość, że można nie dostrzec jej obecności. Rozwiązanie detali nie pozostawia jednak wątpliwości, że obcujemy ze współczesną architekturą. Szczególną uwagę zwraca ażurowa attyka która nadaje lekkość zwieńczeniu budynku oraz rytm okien, wielowątkowość ceglanej elewacji i właściwe proporcje.”

Building Outside the Box – Nagroda

Nazwa Projektu: Hospicjum CARITAS Archidiecezji Warmińskiej, Olsztyn

Pracownia, Autor projektu: Biuro Architektoniczne GADOMSCY

Skład zespołu autorskiego: Piotr Gadomski, Wojciech Gadomski, Ewa Gadomska, Wiesława Gadomska

fot. Mieczyslaw Wieliczko

Uzasadnienie:

„Jury nagrodziło projekt, który dzięki niestandardowemu użyciu ceramiki buduje emocje właściwe zarówno dla funkcji, jak i przede wszystkim dla użytkowników obiektu. Jednocześnie, dzięki stworzeniu kilku planów w strukturze fasady, autorom udało się uzyskać subtelność odpowiednią w przypadku rozbudowy zabytkowego kompleksu. Zarówno forma rozbudowy, jak i struktura i morfologia fasad, tworzą stosowny nastrój, a ceramika pozwala na jego harmonijne wpisanie i utrwalenie w zabytkowym kontekście.”

Building Outside the Box – Wyróżnienie

Nazwa Projektu: Mikrodom, Azaliowa Pszczyna

Pracownia, Autor projektu: SENSE GROUP

Skład zespołu autorskiego: Sebastian Obetkon

Uzasadnienie:

„Jury przyznało wyróżnienie za wytęsknione w architekturze eksperymentowanie z materiałem. Za poszukiwanie nowych zasad pracy strukturalnej, kompozycji i niestandardowych wątków ze wszystkimi wynikającymi z tego podejścia zaletami i wadami. Wydaje się, że potencjał materiałów ceramicznych wciąż jeszcze nie został w pełni wyczerpany, a projekt Mikrodomu przywraca nadzieję w sens poszukiwań na własną rękę, nawet jeśli nie miałyby się one skończyć spektakularnym sukcesem. Na uwagę zasługuje też osobiste zaangażowanie przyszłych użytkowników w proces budowy Mikrodomu.”

Nagroda Wienerberger po raz pierwszy

Nagroda została przyznana przez odrębnie Jury, w którym zasiedli: Mirosław Jaroszewicz – członek Zarządu Wienerberger, Grzegorz Stiasny – architekt i krytyk architektury, partner w firmie ARE Stiasny Wacławek oraz Marcin Szczelina - krytyk i kurator architektury, od 2014 roku ekspert europejskiej nagrody Mies van der Rohe.

Nagroda Wienerberger

Nazwa Projektu: Dom w Opaczy

Pracownia, Autor projektu: Bień Architekci

Skład zespołu autorskiego: Paulina Bień, Tomasz Bień

W projekcie Jurorzy podkreślali skromność architektury i idee stojące za jego powstaniem. Uznali, że Dom w Opaczy w największym stopniu odpowiada na wyzwania współczesności – konieczność ponownego wykorzystywania materiałów budowlanych w związku z ograniczonymi zasobami naturalnymi, trend budownictwa zrównoważonego czy konieczność korzystania z odnawialnych źródeł energii. Architekci nie tylko zastosowali trwałe i naturalne materiały ceramiczne, ale połączyli je z drewnem pochodzącym z odzysku. To podejście mądre i rozsądne, daje budynkom drugie życie i świadczy o poszanowaniu dla środowiska. Nagrodzony projekt może być przykładem, jak w zrównoważony sposób budować współczesne domy jednorodzinne.

Wyróżnienie Wienerberger

Nazwa Projektu: The Office, Niepołomice

Pracownia, Autor projektu: James&Mau Arquitectura

Skład zespołu autorskiego: Jaime Gaztelu, Diego Llorente, Patrycja Pokrzywa, Jolanta Szczurek

W opinii Jury budynek wyróżnia się wysoką jakością architektury zwłaszcza, że otaczają go obiekty stricte przemysłowe. Na uwagę zasługuje dbałość o komfort pracowników biurowych i użycie bardzo dobrych materiałów, w tym ceramiki, która jest pokazana w stanie naturalnym, nie jest otynkowana a wyeksponowana na ścianach wewnętrznych jako materiał dekoracyjny. Towarzyszy temu wysokiej jakości rzemiosło architektoniczne, dbałość o detal, jak ułożenie pustaków, fugowanie czy spójność z cegłami na elewacji, które zostały wmurowane w systemie bezfugowym.

Wyróżnienie Wienerberger

Nazwa Projektu: Osiedle zabudowy wielorodzinnej dla programu Mieszkanie Plus przy ul. Krudowskiego w Łowiczu

Pracownia, Autor projektu: GDA Łukasz Gaj i Pracownia Architektury Rafał Mazur

Skład zespołu autorskiego: Rafał Mazur, Łukasz Gaj

fot. Maja Wirkus

Osiedle było dla Jury pozytywnym zaskoczeniem. W czasach gdy mieszkania socjalne nie kojarzą się specjalnie z architekturą, w tym projekcie architekci zrobili zaskakującą kompozycję architektoniczną, która wynosi jakość mieszkania socjalnego na wysoki poziom klasycyzującej architektury. Z reguły w architekturze socjalnej szuka się rozwiązań tanich, bo ekonomia ma kluczowe znaczenie, a w tym przypadku autorzy zdecydowali się na zdrowe, humanistyczne podejście i nie oszczędzali na materiale na ściany, które wykonane są z wysokiej jakości ceramiki poryzowanej Porotherm. Materiał nie jest widoczny na pierwszy rzut oka, ale jest obecny i z pewnością mieszkańcy będą odczuwali pozytywny mikroklimat mieszkania w budynku z suchej i „oddychającej” cegły.