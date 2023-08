Najlepszą architekturę poznamy 18 września. Dziękujemy za oddane głosy w konkursie Prime Property Prize!

Zakończyło się głosowanie na najlepszą architekturę w ramach konkursu Prime Property Prize 2023. Dziękujemy za głosy. Zapraszamy na Galę przyznania nagród, która towarzyszy Property Forum (18-19.09).

Dziękujemy za ogromną liczbę oddanych głosów na TOP 5 w każdej z 12 kategorii konkursu Prime Property Prize 2023.

Wśród 12 kategorii znajdzie się również sekcja Architektura, w której wręczana jest nagroda portalu Property Desin.

Finał konkursu i wręczenie statuetek nastąpi podczas uroczystej Gali Property Forum 2023 – 18 września 2023 r.

Konkurs Prime Property Prize ma za zadanie wyłonić firmy oraz projekty, które w ostatnim roku miały największy wpływ na wydarzenia na rynku nieruchomości komercyjnych, a także osobistości, których spektakularne działania odegrały kluczową rolę w rozwoju całej branży.

Nagroda Prime Property Prize w kategorii Architektura przyznawana jest obiektom komercyjnym wnoszącym na rynek nowatorskie rozwiązania architektoniczne i projektowe, wyznaczające nowe trendy w tym zakresie, a także powstające z poszanowaniem otoczenia i tkanki miejskiej, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. W plebiscycie Prime Property Prize 2023 o nagrodę mogły ubiegać się projekty, których proces inwestycyjny zakończył się w okresie wrzesień 2022 – wrzesień 2023.

Poznaj projekty, które były nominowane w kategorii Architektura.

WIĘCEJ O KONKURSIE PRIME PROPERTY PRIZE 2023

Jak wybieramy:

Każdy z Członków Forum Ekspertów przesyłał pod wskazany adres mailowy nagrody@propertynews.pl 5 propozycji nominacji w poszczególnych kategoriach, wraz z krótkim uzasadnieniem. Termin nadsyłania zgłoszeń upłynął 30 czerwca 2023 r.

Propozycje od Czytelników i zainteresowanych firm przyjmowane były poprzez formularz zgłoszeniowy. Termin nadsyłania zgłoszeń upłynął 30 czerwca 2023 r.

Do zgłoszenia należało dołączyć maksymalnie 4 zdjęcia oraz film, wysyłając je na adres e-mail: nagrody@propertynews.pl.

Na podstawie przesłanych propozycji Redakcja stworzyła listę TOP 5 dla każdej kategorii – publikacja list nominowanych odbyła się na portalach propertynews.pl oraz propertydesign.pl.

Eksperci głosowali na nominowanych w poszczególnych kategoriach – do 22 sierpnia 2023 r. Głosowanie odbywało się mailowo. Do Ekspertów zostaje wysłana pełna list nominowanych. Ekspert odsyła mailem pod wskazany adres tylko te propozycje, które jego zdaniem zasługują na wyróżnienie w poszczególnych kategoriach.

Równocześnie odbywało się głosowanie Czytelników portali Propertynews.pl oraz Propertydesign.pl, które trwało do 22 sierpnia 2023 r.

Zwycięzcy zostaną wyłonieni w poszczególnych kategoriach po zliczeniu głosów Ekspertów i Czytelników portali.

Wybór zwycięzców to suma głosów (punktów) Czytelników portali Propertynews.pl, Propertydesign.pl oraz członków Forum Ekspertów. Głosy przeliczane są na punkty. Każdy głos eksperta to 10 punktów, natomiast każdy głos(klik) internauty to 1 punkt.

Zwycięzcy informowani są o przyznaniu nagrody do 31 sierpnia 2023 r.