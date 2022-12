Najlepsze przykłady sztuki w architekturze wybrane!

Poznaliśmy zwycięzców organizowanego przez Fundację Innowacji Społeczno-Kulturalnych konkursu Art in Architecture. Oto oni!

REKLAMA

Konkurs Art in Architecture Festival na stałe zapisał się w kalendarzu wydarzeń wspierających rodzimą sztukę, stając się swego rodzaju pomostem łączącym artystów z najlepszymi architektami w kraju.

Organizowany przez Fundację Innowacji Społeczno-Kulturalnych, zachęca inwestorów i projektantów do współpracy z artystami przy realizacji projektów, promując wprowadzanie dzieł sztuki do przestrzeni prywatnych, publicznych oraz obiektów komercyjnych.

15 grudnia 2022r. w Auli Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie poznaliśmy zwycięskie projekty pracowni architektonicznych.

Setki zgłoszonych prac zgłoszonych do czwartej edycji konkursu, oceniło w tym roku grono ekspertów, zasiadających w jury pod przewodnictwem architekta Przemo Łukasika. Wśród nich znaleźli się m.in.: architekt wnętrz Aleksander Jankowski (JiO), Piotr Kalinowski (MIXD), Inwestor Piotr Kroenke, Dora Kuć i Karina Snuszka (MoodWorks), Joanna Kulczyńska (Kulczyński Architekt), Agnieszka Leszczyńska – Mieczkowska (Art in Architecture), Krystyna Łuczak-Surówka, Maria Miland - współtwórczyni i koordynatorka Art in Architecture festival, Aleksander Roszkowski oraz Oskar Zięta.

W trakcie trwania gali konkursowej z udziałem wielu znamienitych gości, laureaci otrzymali Złote Statuetki z wizerunkiem Leonarda da Vinci. Wręczono także Specjalne Wyróżnienia dla artystów, których dzieła znalazły się w każdym z nagrodzonych projektów.

Zwycięzcy Art in Architecture

IV edycja konkursu odbywała się w pięciu kategoriach: mieszkanie/dom, przestrzeń publiczna, biuro, wystawa oraz hotel.

W kategorii Mieszkanie/dom, 1 miejsce przypadło pracowni Paweł Jurkiewicz Studio, a wyróżnienia powędrowały do Magdaleny Romanowskiej Studio, Szaroszyk&Rycerski Architekci i Formativ Katarzyna Dudko.

W kategorii Mieszkanie/dom, 1 miejsce przypadło pracowni Paweł Jurkiewicz Studio. fot. mat. prasowe

W kategorii Przestrzeń publiczna wygrało Osiedle Nowy Nikiszowiec, PFR Nieruchomości S.A.; partner: TBS Katowice; Autorzy dzieła sztuki - płaskorzeźby: Daniel „Chazme” Kaliński oraz Ziemowit Liszek z Mozi studio. Wyróżnienia trafiły do NOKE Architects i artystki Oli Niepsuj za Va Bene Cicchetti oraz do ARCHIGLASS Tomasz Urbanowicz i architekta Przemo Woźnego za projekt Duch Palatium na Ostrowie Tumskim w Poznaniu, gdzie inwestorami było Miasto Poznań i Archidiecezja Poznańska.

W kategorii Przestrzeń publiczna wygrało Osiedle Nowy Nikiszowiec, PFR Nieruchomości S.A. fot. mat. prasowe

W kategorii Biuro, pierwsze miejsce zdobył Szklany wystrój Pracowni ARCHIGLASS „Szopa Jazowa” we Wrocławiu, autorstwa ARCHIGLASS Tomasz Urbanowicz. Wyróżnienia przyznano Pracowni Tremend i Pracowni Fruit Orchard Miastkowska Interior Design za Biuro Wirtualnej Polski oraz Pracowni Trzop Architekci za Biuro Microsoft Polska.

W kategorii Biuro, pierwsze miejsce zdobył Szklany wystrój Pracowni ARCHIGLASS „Szopa Jazowa” we Wrocławiu, autorstwa ARCHIGLASS Tomasz Urbanowicz. fot. mat. prasowe

W kategorii Hotel, zwyciężył Hotel H15 Luxury Palace z Krakowa. Wyróżnieniem nagrodzono Inwestorów Euro Styl SA, Architektura Rayss Group Sp. z o.o. i obiekt Montowni w Gdańskiej Stoczni z dziełami Tomasza Krupińskiego.

W kategorii Hotel, zwyciężył Hotel H15 Luxury Palace z Krakowa. fot. mat. prasowe

W ostatniej kategorii, Wystawa, nagroda przypadła natomiast pracowni NArchitekTURA - Bartosz Haduch, Łukasz Mariański za „Arcydzieła z kolekcji Lanckorońskich” w Zamku Królewskim na Wawelu w Krakowie. Wyróżnienie otrzymał NIZIO Design International Mirosław Nizio, za Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie oraz Pawilon Polski na Wystawę Światową Expo 2020 w Dubaju autorstwa pracowni WXCA we współpracy ze studiem Bellprat Partner.