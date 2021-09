Najlepszy dom świata jest w Polsce. Dzieło BXB Studio z nagrodą Rethinking the Future Awards

Projekt Małopolskiej Chaty Podcieniowej pracowni BXB Studio został zwycięzcą międzynarodowego konkursu Rethinking the Future Awards jako jedyna realizacja z całego świata w kategorii Prywatna Rezydencja.

REKLAMA

Nagrodę dla Małopolskiej Chaty Podcieniowej przyznało profesjonalne jury konkursowe złożone z architektów, projektantów i artystów z całego świata, m in. Anne Cecilie Haug Director of Snøhetta, Dan Howarth Dezeen Editor czy Chiara Domenici, Director of Chapman Taylor.

Nagroda Rethinking the Future Awards to jedna z najbardziej prestiżowych nagród w dziedzinie architektury na całym świecie, która celebruje najlepszą architekturę, przestrzenie i produkty na świecie i została zaprojektowana specjalnie z myślą o zaangażowaniu publiczności w architekturę.

Małopolska Chata Podcieniowa to dom który czerpie inspiracje z polskiej drewnianej architektury podcieniowej. Historyczne podcienia osłaniały front domu przed deszczem oraz działaniem słońca. Domy podcieniowe często tworzyły pierzeje rynków miejskich i ulic, umożliwiając pieszą komunikację po mieście w deszczowe dni. W terenach górzystych podcienie podążały za topografią terenu tworząc podcieniowe schody. Ciekawym przykładem tego typu rozwiązań są domy podcieniowe zlokalizowane na rynku Lanckorony.

Projektując ten dom, dostosowaliśmy się do zapisów Planu Miejscowego, który pozwalał na budowę jedynie domu parterowego z poddaszem dwuspadowym. Pomimo restrykcyjnych zapisów, udało nam się wykreować ciekawą strukturę budynku. Twórczo wykorzystaliśmy topografię widokowej działki i wydzieliliśmy aż pięć różnych poziomów, prawnie mieszczących się w definicji obiektu dwukondygnacyjnego.

Parter od strony wejścia i wjazdu do garażu powiązany jest z istniejącym poziomem terenu. Następnie w strefie dziennej - kuchni i jadalni - poziom nieznacznie obniża się otwierając wysokie wnętrza na przepiękny widok. Jeszcze niżej, bezpośrednio na poziomie terenu, znajduje się przestrzeń salonu. W centralnej części strefy dziennej, gdzie zlokalizowaliśmy kominek, tworzy się kilkustopniowy uskok przebijający taflę szkła, mający swoją kontynuację na zewnątrz. Uskok we wnętrzu tworzy przestrzeń siedziska, formę wielopoziomowego audytorium, czy nietypowej aranżacji przestrzeni gościnnej. Na zewnątrz to współczesne schody podcieniowe, dynamiczny akcent stylistyczny, który harmonijnie spaja bryłę parteru z dwuspadową formą strzelistego poddasza.

Modernistyczny, w całości przeszklony od południa parter wykończony został naturalnie patynującym i starzejącym się drewnem na wzór historycznych domów podcieniowych. Skontrastowana, wyrazista forma poddasza została wykończona nowoczesnym materiałem, blachą Ruukki Classic, która definiuje precyzyjny detal architektoniczny. Rynny i piony spustowe zostały dyskretnie ukryte w połaciach dachu oraz ścianach zewnętrznych. Brama garażowa została wykończona materiałem elewacyjnym idealnie zlicowanym z fasadą domu. W otwartej strefie dziennej wyeliminowaliśmy tradycyjne słupy nośne, zastępując je stalową konstrukcją zintegrowaną z podziałami ślusarki okiennej aby stworzyć otwartą przestrzeń, przeszkloną na całej długości elewacji południowej.

Minimalistyczna, otulona blachą, zamknięta w purystycznym trójkącie bryła poddasza tworzy wyrazisty podcień, chroniący przed słońcem i deszczem. Poddasze od strony południowej mieści otwarte aż do kalenicy wnętrze widokowej sypialni, a od strony północnej dwupoziomowy gabinet z antresolą na najwyższym już piątym poziomie.

Małopolska Chata Podcieniowa to dom designerski ale jednocześnie trwały i ponadczasowy bo zakorzeniony w tradycji. Wierzymy w BXB studio, że dzięki temu jest on czymś więcej niż tylko nowoczesnym budynkiem.