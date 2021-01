Najstarsza dzielnica Gdyni się zmienia. Ten projekt połączy Górne i Dolne Oksywie

Oksywie to najstarsza dzielnica Gdyni, która choć malowniczo położona wśród zieleni i morza, znalazła się nieco na uboczu życia miejskiego od czasu budowy jeszcze w latach 30 XX wieku portu gdyńskiego. Od trzech lat Oksywie jest objęte programem rewitalizacji, który na celu ma poprawę dostępu do usług publicznych w tej części miasta, jak i jej estetyki. Konkurs "Łączymy Oksywie" jest przykładem właśnie takich działań: usprawniających komunikację w dzielnicy i wykorzystujących jej potencjał, eksponując wszystkie walory.

Zadaniem ogłoszonego w lipcu minionego roku konkursu opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla połączenia pieszego pomiędzy Oksywiem Górnym i Dolnym oraz zagospodarowania parku leśnego na obszarze między ulicami Bosmańską a Śmidowicza w Gdyni. Zaproponowane zmiany miały uwzględniać środowisko naturalne, jednocześnie usprawniając komunikację mieszkańców dzielnicy, zachęcić ich do spacerów i rekreacji, zapewniając im większe bezpieczeństwo na terenach leśnych.

Do komisji w składzie Bianka Witkowska – przewodnicząca, kierowniczka Sekcji Rozwiązań Projektowych Działu Inwestycji LIS, architektka, Tadeusz Schenk - naczelnik Wydziału Ogrodnika Miasta oraz Barbara Marchwicka - pełnomocniczka prezydenta Gdyni ds. przestrzeni publicznych i urbanistka wpłynęło pięć prac konkursowych, które oceniane były według czterech głównych kryteriów. Pod uwagę brano poszanowanie warunków przyrodniczych terenu i uwzględnione ekologiczne rozwiązania, funkcjonalność korzystania z przestrzeni przez mieszkańców dzielnicy, racjonalność ekonomiczna zaproponowanych rozwiązań (tutaj oceniano aspekty takie jak m.in. trwałość rozwiązań oraz koszt ich realizacji), a także walory społeczne, takie jak poprawa wizerunku dzielnicy oraz potencjał integracyjny koncepcji.

Zgłoszone prace mogły uzyskać w sumie 100 punktów. Zwycięska koncepcja Pracowni Projektowej Kaja Pobereżny z Gdańska otrzymała tych punktów 84,33. Komisja doceniła przede wszystkim niewielką ingerencję projektu w naturalne środowisko, zaproponowane rozwiązanie na zagospodarowanie wód opadowych oraz zastosowanie materiałów i elementów małej architektury, które wpisują się w charakter miejsca i zostały wprowadzone przy poszanowaniu żyjących w nim zwierząt.

Jako przejście łączące Oksywie Górne z Dolnym, autorzy projektu zaprojektowali dwie ścieżki. Pierwsza z nich, krótsza i bardziej stroma, wiodąca wzdłuż koryta wyżłobionego przez wodę deszczową przyjęła formę schodów terenowych. Druga wije się łagodnymi meandrami dostosowując się do naturalnego terenu. W projekcie przewidziano także placyki rekreacyjne oraz ławki do odpoczynku dla spacerowiczów, zlokalizowane co 50-60 metrów.

Zwycięzcy przysługuje nagroda w wysokości 20 tys. zł oraz zaproszenie do opracowania dokumentacji projektowej. Konkurs i przeniesienie prawa do pracy konkursowej dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie” poprzez Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.