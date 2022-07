Nie wygrali, ale projekt robi wrażenie. Oto pomysł plus3 architekci na kulturotekę

Za nami rozstrzygnięcie konkursu na kulturotekę w warszawskiej dzielnicy Wesoła. Pracownia plus3 architekci zdobyła III nagrodę w konkursie. "Nasza praca operowała dużo skromniejszymi środkami wyrazu, aniżeli zwycięski projekt" - zaznaczyli plus3 architekci na facebooku pracowni.

Kilka dni temu ogłoszono wyniki konkursu na kulturotekę w warszawskiej dzielnicy Wesoła.

Pracownia plus3 architekci zdobyła trzecie miejsce w konkursie.

Pierwsze miejsce zajęła koncepcja XYstudio. Drugiej nagrody nie przyznano.

"Nasza praca operowała dużo skromniejszymi środkami wyrazu, aniżeli zwycięski projekt, a to przede wszystkim dlatego, iż regulamin konkursu ograniczał budżet inwestycji do 15 milionów brutto. To naprawdę niewiele... Taki zapis w regulaminie bardzo kierunkuje poszukiwania architektoniczne, choć wiemy, że w dzisiejszych czasach nawet najprostszy projekt może nie zmieścić się w starannie zaplanowanym budżecie" - podali plus3 architekci na facebooku pracowni, w związku z ogłoszeniem wyników konkursu na projekt kulturoteki w Wesołej.

Wesołowska inwestycja spod kreski plus3 architekci wyróżnia się ponadczasową architekturą i szlachetnymi materiałami elewacyjnymi. W wielowątkowej i nie wszędzie uporządkowanej okolicy, jasna, ceglana, bryła ocieplona drewnianymi elementami podcieni w formie pergoli przyciągnie uwagę mieszkańców swą prostą i schludną formą. “Znakiem szczególnym” budynku zapewne staną się rozsypane fikuśnie okrągłe okienka, których wesoła kompozycja na fasadach nada indywidualnego sznytu wnętrzom obydwu placówek.

Inkluzywny i otwarty

Siedziba dwóch niezależnych instytucji pomyślana jest jako obiekt inkluzywny i otwarty dla lokalnej społeczności, a zaproponowana architektura jest manifestacją tej idei. Dębowe podcienia, wiążące funkcjonalnie wejścia do biblioteki i kulturoteki będą tętniły życiem nawet poza urzędowymi godzinami pracy, dzięki otwartej dłużej kafejce.

fot. AESDE

Latem klienci kawiarni schronią się w ożywczym cieniu “niby kolumnady” i zapewne skorzystają z geometrycznego ogrodu okrągłych żywopłotów i gęstej murawy, a w słotną jesień przemkną pod zadaszeniem z biblioteki do kulturoteki lub odwrotnie.

Przyjazny i zapraszający

W kontekście urbanistycznym nowa bryła nawiązuje do niższej zabudowy szkoły. Schodkowo kształtowana forma otwiera kadr na okazałe drzewo oraz przestrzenie rekreacyjne w północnej części działki. Odsunięcie budynku od ściany hali sportowej sprawia, że wytworzona w ten sposób przestrzeń jest przyjazna i zapraszająca. Wejście do biblioteki jest wyeksponowane i widoczne z ulicy. Także wydarzenia, które będą miały miejsce na plenerowej scenie zyskują klarowne dojście, kierunkujące widzów wprost do plenerowego teatru.

Fasada południowo wschodnia, równoległa do ulicy, jest dynamiczna i światłocieniowa dzięki tarasowemu modelowaniu bryły oraz kontynuacji pergoli eksponującej niezależne wejście do kulturoteki.

Z kolei trzykondygnacyjna elewacja od strony wschodniej jest eksponowana z dużej perspektywy, otwiera się na przestrzenie sportowe szkoły i jest widoczna z łuku ulicy Jana Pawła, a jej skala odpowiada randze lokalnego landmarku, punktu odniesienia. “Spotkajmy się przy kółkach!” - będą wołać dzieciaki.

Autorzy projektu: Katarzyna Głażewska, Małgorzata Zagłoba, Grażyna Woźniak- Głażewska, Jadwiga Trzeciakowska, Patryk Rosiński. Wizualizacje zewnętrzne AESDE.