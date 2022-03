Nietypowe połączenie sztuki i odpadu. Na starcie konkurs Up-Cykle

Kurtka ze zużytych żagli sportowych, kolekcja odzieży nawiązująca do problemu zanieczyszczonych oceanów czy upcyklinowy, ekologiczny zestaw do gotowania ryżu to zwycięskie projektu z zeszłego roku. Rozpoczęła się tegoroczna edycja konkursu Up-Cykle.

REKLAMA

Konkurs Up-Cykle ma zwrócić uwagę artystów i inżynierów na problem nadprodukcji odpadów oraz wzmożonego konsumpcjonizmu.



- Razem z uczestnikami konkursu i partnerami merytorycznymi chcemy zwrócić uwagę na problem nadprodukcji odpadów. Przedmioty, które kupujemy, pakowane są w coraz więcej opakowań, czasami nienadających się do recyklingu. Wyrzucamy w związku z tym coraz więcej produktów. Niektóre z nich mogłyby jednak zostać wykorzystane ponownie. Potrzebny jest pomysł, jak bezpiecznie wprowadzić je z powrotem do obiegu. Dlaczego? Bo kierunek, w którym powinniśmy podążać jako społeczeństwo, to minimalizacja śmieci. A nie jest to łatwe, chociażby z powodu tego, że koszty naprawy są często podobne do kosztów zakupu nowego produktu. U źródeł konkursu leżała chęć poszukiwania inspiracji i gotowych rozwiązań na ponowne wykorzystywanie różnych przedmiotów. Dość nietypowe połączenie sztuki i odpadu ma jeszcze mocniej skupić uwagę na problemie, właśnie przez to, z pozoru niemożliwe, zestawienie – mówi Michał Dzioba, prezes Zakładu Utylizacyjnego i członek komisji jury konkursu.

Przeczytaj też: Upcykling i recykling to sztuka luksusowa. Ludzie chcą się nią otaczać i... praktykować

Idea upcyklingu zakłada powtórne wykorzystanie odpadów w procesie tworzenia produktów o wartości wyższej, niż ich części składowe. W efekcie nie tylko otrzymujemy przydatny i ładny przedmiot, ale przede wszystkim ograniczamy ilość odpadów trafiających na składowiska oraz zużycie surowców naturalnych wykorzystywanych do produkcji nowych rzeczy, co jest niezwykle istotne w dobie kurczenia się zasobów naturalnych i obserwowanych na coraz szerszą skalę zmian klimatu.

Konkurs realizowany jest przy wsparciu merytorycznym Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz Politechniki Gdańskiej. Skierowany jest do studentów i absolwentów uczelni kierunków artystycznych i technicznych z całej Polski.

Na czym polega konkurs?

Do wyboru są trzy kategorie, w których można zgłaszać projekty: ekologiczne opakowanie, przedmioty codziennego użytku oraz architektura ogrodowa. Warunkiem udziału w konkursie jest skuteczne zaprezentowanie źródła pochodzenia zgłaszanego utworu. Powinien zostać stworzony w co najmniej 80 proc. z surowca pochodzącego z odpadów lub przedmiotów nienadających się do codziennego użytkowania ze względu na stan techniczny lub utratę swojej pierwotnej użyteczności. Nadanie „nowego życia” jest więc najważniejszym z warunków udziału w konkursie.



– Ogromne ilości odpadów, które wytwarzamy, nadają się jeszcze do powtórnego przetworzenia lub wykorzystania. W procesie projektowania warto uwzględniać np. odpady poprodukcyjne, które stanowią często punkt wyjścia dla stworzenia wspaniałych rzeczy. Warto też kłaść nacisk, chociażby na etapie projektowania opakowań, by po użyciu nie stanowiły one problemu dla środowiska. Wiemy, że projektanci to niezwykle kreatywni ludzie, którzy swoją wiedzą i doświadczeniami potrafią zaproponować rozwiązania istotne z punktu widzenia ekologii i środowiska. Chcemy skorzystać z tego potencjału i z niecierpliwością czekamy na projekty, które będą inspiracją dla innych, do zmiany myślenia o odpadach – mówi Oliwia Wołosiuk, sekretarz konkursu.