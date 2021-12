Nowa edycja konkursów Fundacji im. Stefana Kuryłowicza

Ruszył nabór zgłoszeń do IX edycji Konkursu TEORIA oraz VII edycji Stypendium PRAKTYKA w nowej odsłonie – trzyetapowego konkursu połączonego ze stacjonarnymi, 2-dniowymi „Warsztatami z Mentorem”, które Fundacja im. Stefana Kuryłowicza zorganizuje w Gdańsku w dn. 26-27 marca 2022 r.

Celem programów Fundacji im. Stefana Kuryłowicza jest wspieranie twórczości młodych, kreatywnych i poszukujących architektów, umacnianie w nich postawy odpowiedzialności za ład architektoniczno-urbanistyczny, podejmowanie prób rozpoznawania współczesnych problemów przestrzeni publicznej oraz wypracowywania odważnych i uwzględniających potrzeby społeczności lokalnych rozwiązań tych problemów. Konkurs TEORIA i Stypendium PRAKTYKA zostały pomyślane jako uzupełniające się inicjatywy, które nie tylko poszukują świeżego spojrzenia na architekturę, ale także nowego języka, który umiałby owo spojrzenie przekazać odbiorcy.

Konkurs TEORIA

Konkurs TEORIA to program, w ramach którego zwycięski tekst, podejmujący w ciekawy i nowatorski sposób tematykę związków architektury i kultury, opublikowany zostanie w formie dwujęzycznej książki z serii „Architektura Kultury – Kultura Architektury”. Laureat Konkursu TEORIA otrzyma ponadto nagrodę finansową w wysokości 3.500 zł.

Prace oceniać będzie jury w składzie: przewodnicząca Ewa P. Porębska, Agnieszka Jacobson-Cielecka, Grzegorz Piątek, Jacek Purchla, Bogna Świątkowska, Marta A. Urbańska i Piotr Sarzyński.

Stypendium PRAKTYKA

Stypendium PRAKTYKA to trzyetapowy program, którego celem jest znalezienie najciekawszych pomysłów na poprawę jakości przestrzeni publicznej we wskazanym miejscu w Polsce. W 2022 roku będzie to Gdańsk, a w nim teren zespołu hali i pochylni w byłej Stoczni Gdańskiej.

W pierwszym etapie Jury Stypendium z nadesłanych portfolio wybierze do 18 osób, które zakwalifikuje do uczestnictwa w stacjonarnych, weekendowych, 2-dniowych „Warsztatach z Mentorem”. Warsztaty poprowadzą: Piotr Lorens (Mentor), Lucyna Nyka (WA PG), Rainer Mahlamäki (SAFA), Tomasz Sowiński (Synergia 99), Iza Burda (WA PG), Marcin Goncikowski (WA PW, K&A) oraz Ewa Kuryłowicz (Przewodnicząca Rady Fundacji).

W etapie drugim trzy najlepsze, opracowane na warsztatach rozwiązania (indywidualne bądź zespołowe), wybrane przez Poszerzone Jury, zostaną nagrodzone miesięcznymi stypendiami w wysokości po 2 tys. zł na rozwój pomysłu we wstępną koncepcję architektoniczną. Z finalistów Jury wybierze jeden, zwycięski projekt.

W trzecim etapie programu wybrana praca będzie opracowywana i doskonalona przez 4 miesiące w oparciu o stypendium w wysokości 10 tys. zł, a jej autorzy – projektanci, projektantki lub zespół –będą pracować nad rozwojem projektu wraz z kosztorysem, harmonogramem prac, strategią pozyskania partnerów projektu i strategią promocji. Całość będzie prezentowana jesienią 2022 r. w Gdańsku.

Zgłoszenia do konkursu oceniać będzie jury w składzie: Jakub Wacławek, Dorota Szlachcic, Aleksandra Wasilkowska, Konrad Grabowiecki, Maciej Frąckowiak i Agnieszka Olędzka.