Nowa winda pojawi się na stacji metra Racławicka. Ogłoszono przetarg

Jak informuje UM Warszawa, na stacji metra Racławicka pasażerowie będą mogli skorzystać z nowej windy. Zarząd Transportu Miejskiego ogłosił przetarg na przebudowę podnośnika.

REKLAMA

Co prawda po południowej stronie stacji dojście do poziomu antresoli ułatwia podnośnik, jednak ten w ostatnim czasie ulegał awariom. Co więcej, podczas jazdy pasażerowie cały czas są zmuszeni wciskać przycisk, co bywa niewygodne dla pasażerów z niepełnosprawnościami. Te niedogodności mają zostać usunięte.

Zarząd Transportu Miejskiego ogłosił przetarg na przebudowę podnośnika. W jej ramach powstanie tu całkowicie nowa winda wyposażona w pełną kabinę, a nie - jak dotychczas - w samą platformę. Z kolei przycisk trzeba będzie wcisnąć tylko raz.