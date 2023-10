Nowe murale na warszawskiej patelni. Miasto ogłosiło konkurs

W Warszawie ruszyła "Operacja Patelnia". Miasto ogłosiło konkurs, który wyłoni murale, jakie pojawią się w tej popularnej przestrzeni miejskiej.

Miasto Stołeczne Warszawa ogłosiło konkurs na operatora „patelni”, który zrealizuje murale przy wejściu do stacji metra Centrum.

Murale mają nie tylko skłaniać mieszkańców do refleksji, ale również zwracać uwagę na aktualne problemy miejskie oraz zjawiska kultury współczesnej.

Warszawska „patelnia” to serce stolicy, przestrzeń ścisłe związana z miastem, którą zna każdy. Codziennie odwiedzana jest przez tysiące warszawiaków i przyjezdnych. Jej stałym elementem są murale, które współtworzą formę ulicznej galerii.

Na pracę konkursową powinny się składać portfolio oraz cztery propozycje kampanii nawiązujących do kluczowych miejskich inicjatyw, które mają wywoływać pozytywne skojarzenia z Warszawą jako miastem otwartym, nowoczesnym i zachęcającym do działania. Mile widziane będą murale zwiększające świadomość wspólnoty, takie które w artystyczny sposób budują warszawską tożsamość.

Prace konkursowe można składać do wtorku, 24 października, do godz. 15:00. Nagrodą w konkursie będzie zaproszenie do wykonania murali według projektów własnych oraz projektów m.st. Warszawy. Wyłoniony zwycięzca będzie dysponować ścianami „patelni” przez 12 miesięcy. W tym czasie wykona kilka murali realizujących kampanie miejskie i społeczne, a także własne projekty artystyczne.

Więcej informacji o warunkach uczestnictwa znaleźć można regulaminie konkursu na stronie UM Warszawa.