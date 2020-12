Nowe ożywcze myślenie o architekturze i wzornictwie docenione. Znamy zwycięzców II etapu Future NOW

W drugim etapie konkursu Future NOW jury czekało na projekty od 21 sierpnia do 31 października. Ta nowa kategoria konkursowa w międzynarodowym konkursie Tubądzin Design Awards powstała jako spontaniczna odpowiedź na pandemiczną rzeczywistość i wyzwania, z którymi zmuszona jest się mierzyć architektura już dzisiaj.

Future NOW dołączyło do dotychczasowych kategorii TDA - Young Power, Everyday Design oraz Unlimited Architecture, stawiając przed architektami, projektantami i studentami kierunków związanych ze wzornictwem zadanie zaprojektowania rozwiązań dla przyszłości, która dzieje się na naszych oczach.

Sytuacja pandemiczna, w której na kilka tygodni wszyscy zostali unieruchomieni w domach spowodowała, że przestrzenie przeznaczone na co dzień do życia prywatnego zaczęły nabierać zupełnie nowych funkcji. Jury szukało projektów, które przedstawią rozwiązania projektowe oddające mobilność pomiędzy pracą a życiem prywatnym i posiadające możliwości szybkiej adaptacji do bieżących potrzeb ich użytkowników.

W drugim etapie konkursu, podobnie jak w pierwszym, liczba i rozmach nadesłanych prac zaskoczyły organizatorów. Przysłane prace konkursowe z 45 krajów spoza Europy. Ich autorzy zaproponowali projekty uwzględniające potrzeby lokalnej społeczności i tym samym zaproponowali nowe, ożywcze myślenie o architekturze i wzornictwie.

Tubądzin Design Awards to jeden z najbardziej cenionych międzynarodowych konkursów dla architektów. W tegorocznej edycji do organizatorów konkursu spłynęły 887 projektów pozytywnie zweryfikowanych, a do społeczności TDA dołączyli już przedstawiciele 83 krajów.

W II etapie Future NOW jury postanowiło przyznać nagrodę główną oraz pięć równorzędnych wyróżnień. Zwycięski projekt pochodzi z Malezji i jest autorstwa Yi Yang Chai. Autor projektu postanowił przyjrzeć się opuszczonym rzędom kamienic, szpecącym obecnie malezyjskie miasteczka, a kiedyś tętniącym życiem. Jeszcze nie tak dawno zamieszkiwane przez lokalną społeczność, ze sklepikami i rodzinnymi biznesami stanowią spuściznę historyczną kraju, przypominającą o postkolonialnej architekturze tego rejonu, są symbolem zbiorowej pamięci. Twórca projektu, w swoim projekcie pt. „Journey between the walls” postanowił odpowiedzieć na pytanie: „A gdyby tak nadać tym pustostanom drugie życie, a nie tylko czekać aż poddane zostaną konserwacji?”

Odpowiedź na to pytanie Yi Yang Chai dał w swojej pracy. Dzięki temu, że Malezja znajduje się w strefie klimatycznej obdarzonej piękną słoneczną pogodą, za główny element swojego projektu nagrodzony autor wybrał światło. Poprzez przeprojektowanie istniejących struktur budynków i interwencję naturalnego oświetlenia dziennego, architekt dał tej przestrzeni i pustostanom drugie życie. W nowym kształcie mogą stać się one zarówno muzeum dokumentującym wspomnienia lokalnej społeczności, jak i galerią, miejscem warsztatów

i wydarzeń kulturalnych, małymi sklepikami, kawiarniami, kinami czy biblioteką.