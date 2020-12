Nowoczesne centrum komunikacyjne w Bielsku - SARP ogłasza konkurs

Wystartował ogólnopolski konkurs architektoniczno-urbanistyczny ogłoszony przez Stowarzyszenie Architektów RP na zagospodarowanie kołnierza terenów w otoczeniu budynku Dworca Kolejowego w Bielsko-Białej.





Obszar objęty konkursem to blisko 30 hektarów wyznaczonych od wschodu ulicami: Grażyńskiego, Okrzei, Podwale, Gazownicą i Wałową, od południa Wałową, od zachodu zaś 3-go Maja i Warszawską, a od północy Trakcyjną. Te ważne i prestiżowe dla miasta działki mają stać się przedmiotem analizy i opracowania biur architektonicznych z całego kraju. Celem rozpisanego przez bielski SARP konkursu architektoniczno-urbanistycznego jest bowiem wypracowanie najlepszych rozwiązań funkcjonalnych pod budowę w przyszłości nowoczesnego centrum komunikacyjno-przesiadkowego. Posłużą one do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiącego podstawę dla nowej zabudowy wokół Dworca Kolejowego.

- Oczekujemy dużego zainteresowania biur z regionu, liczymy też na pracownie z całego kraju. Zależy nam na spójnej i atrakcyjnej koncepcji zagospodarowania terenu w otoczeniu dworca. Obszar przeznaczony jest pod nowoczesne centrum przesiadkowe, dlatego architekci będą musieli pogodzić w jednym miejscu różnorodne funkcje i formy użytkowania. W przyszłości ma to być nie tylko brama miasta, ale również miejsce, z którego na co dzień będą korzystać mieszkańcy Bielska i całego Podbeskidzia. Liczymy na podejście miastotwórcze, niepozbawione wrażliwości na elementy zgodne z duchem Bielska – podkreśla Maciej Zuber, prezes SARP oddział Bielsko-Biała.

Jak dodaje, bardzo istotne dla projektu będą uwarunkowania historyczne, które – startujący w nim architekci - będą musieli wziąć pod uwagę. Chodzi przede wszystkim o sąsiedztwo zabytkowego budynku dworca. Wzniesiony według projektu Carla Schulza w 1890 roku obiekt poddano w latach 1995-2001 kapitalnemu remontowi. Wraz z nim zmodernizowano wnętrza, za co został nagrodzony Główną Nagrodą w Ogólnopolskim Konkursie „Modernizacja Roku”.

- Nie chcemy, aby ten cenny architektonicznie obiekt pozostał perłą w błocie. Dlatego wiążemy duże nadzieje z konkursem, który odmienić ma tereny wokół dworca przez co sam gmach zyska zupełnie nową oprawę – pointuje prezes Zuber.

W konkursie mogą wystartować wszyscy architekci lub biura posiadające uprawnienia projektowe. Czas na złożenie prac upływa 31.03.2021 r. o godzinie 15:00, a rozstrzygnięcie konkursu zaplanowane jest na 30.04.2021 roku. Organizatorzy przewidują również wystawę i dyskusję pokonkursową.

Regulamin i materiały konkursowe dostępne są stronie internetowej SARP Bielsko-Biała

www.bielsko.sarp.com.pl. Zapytania można przesyłać na adres e-mail: konkurs.cp-bielsko@sarp.com.pl.