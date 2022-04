Nowoczesny basen za 50 mln zł zyska warszawska Białołęka. Architekci poszukiwani!

Do 13 maja br. władze Białołęki czekają na zgłoszenia pracowni architektonicznych, które są zainteresowane opracowaniem koncepcji pływalni wraz z infrastrukturą towarzyszącą u zbiegu ulic Ostródzkiej i Hemara. Ze zwycięską pracownią podpisana zostanie umowa na projekt obiektu.

Pływalnia będzie miała sześć torów do pływania, basen rekreacyjny, brodzik dla najmłodszych, dwie wewnętrzne oraz dwie zewnętrzne zjeżdżalnie, sauny, jacuzzi z wodami solankowymi i grotę lodową. W przeszklonym korytarzu wewnątrz budynku umieszczone zostaną wydobyte z tego miejsca artefakty archeologiczne. Koszt projektu i późniejszych prac budowlanych ma się zmieścić w kwocie 52,9 mln zł.

- Zielona Białołęka od dawna potrzebuje pływalni, dlatego pozyskaliśmy teren i ruszamy z tworzeniem koncepcji dla tej inwestycji. Pływalnia powstanie w sercu wschodniej Białołęki, niedaleko kilku szkół i przedszkoli. Duża część działki będzie musiała pozostać biologicznie czynna, więc będzie to też miejsce wypoczynku wśród zieleni. Mamy zabezpieczone środki na pierwszą część prac i w tej kadencji przygotujemy pełen projekt wraz z pozwoleniem na budowę, czyli inwestycja będzie gotowa do realizacji – mówi Grzegorz Kuca, burmistrz Białołęki.

Jaki ma być budynek i otoczenie

W regulaminie konkursu określono wytyczne do tworzenia koncepcji. Zakładają powstanie budynku o powierzchni ok. 4 000 mkw. i wysokości 12 m z dopuszczeniem lokalnej dominanty o wysokości 20 m. Elewacja pływalni ma być wykonana ze szkła, betonu i drewna i powinna być wkomponowana w zieleń – na ścianach budynku mogą pojawić się rodzime gatunki roślin.

Szczególnie atrakcyjna architektonicznie będzie wysoka wieża z dwoma zewnętrznymi zjeżdżalniami, służąca również jako punkt widokowy. Wokół pływalni architekci zaplanują tereny o funkcji rekreacyjnej, place zabaw, siłownię oraz dojazdy, parkingi i wiatę rowerową.

- Dążymy do tego, aby zapewnić mieszkańcom Białołęki nowy atrakcyjny architektonicznie obiekt sportowo-rekreacyjny, będący jedną z wizytówek dzielnicy. Ciekawym elementem pływalni będzie zaplanowana na tym terenie plenerowa scena, umożliwiająca organizację koncertów czy występów kulturalnych – mówi Jan Mackiewicz, zastępca burmistrza Białołęki, odpowiedzialny m.in. za dzielnicowe inwestycje oraz sędzia sądu konkursowego.

Budynek ma być wykonany z trwałych materiałów, energooszczędny, z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii i innych rozwiązań proekologicznych. Inwestycja znajduje się na terenie korzystnych warunków geotermalnych, dlatego wykorzystanie naturalnych zasobów ciepła powinno być uwzględnione w systemie grzewczym pływalni lub ewentualnego basenu z wodą geotermalną. Inwestycja ma być także dostosowana do korzystania przez osoby niepełnosprawne.

Konkurs architektoniczny jest dwuetapowy. Do 13 maja czekają władze na zgłoszenia podmiotów zainteresowanych udziałem. Pracownie, które przejdą ocenę formalną, określoną w regulaminie konkursu, zaproszone zostaną do składania prac. Na ich złożenie uczestnicy konkursu będą mieli 10 tygodni. Zwycięską pracę we wrześniu wyłoni sąd konkursowy, złożony z przedstawicieli: dzielnicy Białołęka, Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, Białołęckiego Ośrodka Sportu i Stowarzyszenia Architektów Polskich. Konkurs otrzymał rekomendację SARP nr 019/R/2022.

Zwycięzca konkursu, oprócz nagrody w wysokości 40 tys. zł, zostanie zaproszony do negocjacji w trybie z wolnej ręki na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Po podpisaniu umowy, zwycięska pracownia w ciągu ok. 10 miesięcy - do sierpnia 2023 roku - opracuje projekt i uzyska pozwolenie na budowę. W następnym kroku ogłoszony zostanie przetarg na wykonawcę prac budowlanych. Nastąpi to po uzupełnieniu finansowania zadania.