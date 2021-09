Origami House projektu Medusa Group nominowany do nagrody architektonicznej EU Mies Award 2022

Projekt domu Origami House autorstwa biura Medusa Group nominowany do nagrody architektonicznej EU Mies Award 2022. EU Prize for Contemporary Architecture - Mies van der Rohe Award to jedno z najważniejszych wyróżnień w dziedzinie architektury współczesnej w Europie. Nagroda przyznawana jest co dwa lata.

REKLAMA

Na pozór prosty budynek o geometrycznej formie tworzy skomplikowany układ stalowej konstrukcji, krytej grafitową powłoką poliuretanową. Pozwoliło to na uzyskanie efektu wizualnie lekkiej, papierowej formy zaczerpniętej z japońskiej sztuki tworzenia przestrzennych form z papieru.

Wewnątrz powstała przestrzeń wypoczynku w razie potrzeby także pomieszczenie gościnne, a także miejsce chwilowego odosobnienia i refleksji. Efekt wyciszenia wnętrza wzmacnia wykończenie sklejką wybielaną, materiałem kojarzonym z architekturą drweniano-papierowych ścian fusuma.

Budynek pełnić ma również rolę rzeźby w przestrzeni przydomowego ogrodu.

....

lokalizacja: Toruń

architekci: Przemo Łukasik, Łukasz Zagała

współpraca autorska: Katarzyna Chobot, Katarzyna Kruszenko, Konrad Basan

konstrukcja: Figura Team

inwestor: prywatny

powierzchnia użytkowa: 26,6 mkw.

powierzchnia całkowita: 44,05 mkw.

projekt: 2013

realizacja: 2019/2020