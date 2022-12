Oto Fasady Roku 2022. Teraz rywalizacja wkracza na poziom międzynarodowy

Domy jedno- i wielorodzinne, kamienice, biurowce, hotele, ośrodki zdrowia, placówki oświaty, obiekty historyczne i wiele innych budynków – to właśnie one i ich elewacje tworzą scenerię dla naszego życia, wpływając na jego jakość. Jury konkursu Fasada Roku 2022 właśnie wyłoniło najlepsze realizacje w naszym kraju, wykończone materiałami Baumit.

REKLAMA

Konkurs Fasada Roku 2022 wystartował 1 kwietnia jako szesnasta odsłona elewacyjnych zmagań organizowanych przez firmę Baumit.

Z końcem września, gdy upłynął termin nadsyłania zgłoszeń, na liście uczestników zgłoszonych przez architektów, wykonawców lub inwestorów znalazło się łącznie 270 budynków z najrozmaitszych zakątków Polski.

By dokonać sprawiedliwego wyboru najlepszych elewacji w 5 kategoriach (budynek jednorodzinny nowy, budynek wielorodzinny nowy, budynek po termomodernizacji, budynek niemieszkalny nowy oraz budynek zabytkowy po renowacji) powołano jury, do którego zaproszono wysokiej klasy architektów, ekspertów w dziedzinie budownictwa i przedstawicieli mediów branżowych. Najpierw w drodze głosowania online wyłoniono obiekty, które uzyskały średnią ocen min. 2.0 w pięciostopniowej skali. W ten sposób do kolejnego etapu przeszło 140 obiektów. Zostały one poddane ponownej ocenie podczas stacjonarnych obrad zorganizowanych 29 listopada we Wrocławiu. Przewodniczył im dr inż. arch. Andrzej Poniewierka z Zakładu Urbanistyki Politechniki Wrocławskiej, aktywnie działający w Dolnośląskiej Okręgowej Izbie Architektów.

Wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie, jurorzy oceniali zgłoszone realizacje, biorąc pod uwagę wykorzystane rozwiązania architektoniczne i sposób ich realizacji, a także zastosowane kolory i struktury oraz stopień korespondencji budynku z otoczeniem. W przypadku obiektów historycznych po renowacji ważne było poszanowanie ich historycznej tradycji przejawiające się w utrzymaniu pierwotnego charakteru budynku i wiernym odtworzeniu zniszczonych elementów. Kierując się tymi kryterimi jury wyłoniło zwycięzcę każdej kategorii. Zdecydowało także o przyznaniu kilku wyróżnień.

5 zwycięzców i 6 wyróżnionych

Kategoria: budynek jednorodzinny nowy

Listę tegorocznych laureatów otwiera Robyg Jagodno we Wrocławiu - etap B, C, D. Inwestycja deweloperska Robyg S.A. (zgłaszający) zrealizowana przez Robyg Construction Sp. z o.o. według projektu MAJOR Architekci zajęła I. miejsce w kategorii "budynek jednorodzinny nowy". Jurorzy wskazali na umiejętne podkreślenie bryły budynku, bez użycia wielu akcentów kolorystycznych. Zwrócili także uwagę na bardzo dobrze zaprojektowane proporcje bryły i detalu do płaszczyzny oraz czytelny, przestrzenny podział planów.

Listę tegorocznych laureatów otwiera Robyg Jagodno we Wrocławiu - etap B, C, D. Inwestycja deweloperska Robyg S.A. (zgłaszający) zrealizowana przez Robyg Construction Sp. z o.o. według projektu MAJOR Architekci zajęła I. miejsce w kategorii "budynek jednorodzinny nowy", fot. mat. pras.

Jury doceniło także dom jednorodzinny Cube House w Michałowicach, przyznając mu wyróżnienie za powściągliwość w zastosowanej kolorystyce, detal i wyważone proporcje budynku, a także za bardzo dobre wychwycenie otwarcia elewacji od strony ogrodu. Projekt na zlecenie prywatnego inwestora opracowała pracownia Anta Architekci, a prace budowlane zrealizowała firma TH Tradeks.

Kategoria: budynek wielorodzinny nowy

Triumfator kategorii "budynek wielorodzinny nowy" na drodze do zwycięstwa musiał pokonać aż 135 konkurentów. Zwyciężył drugi etap Osiedla Fredry 6 w Krakowie, za którego projektem stoi Group Arch sp. z o.o.. Inwestycja spółki Spravia Sp. z o.o. została uhonorowana tytułem Fasada Roku 2022 za świadome użycie kolorów oraz faktur na elewacji, czyniących całość bardzo harmonijną oraz za stworzenie dobrego miejsca do zamieszkania.

Inwestycja spółki Spravia Sp. z o.o. została uhonorowana tytułem Fasada Roku 2022 za świadome użycie kolorów oraz faktur na elewacji, czyniących całość bardzo harmonijną oraz za stworzenie dobrego miejsca do zamieszkania, fot. mat. pras.

Także w tej kategorii jury nie omieszkało przyznać wyróżnienia. Powędrowało ono do Perspective Wille Miejskie we Wrocławiu. Kompleks kameralnych budynków zaprojektowany przez Group Arch sp. z o.o. dla Bouygues Immobilier Polska Sp. z o.o. został doceniony za świadome zastosowanie detalu oraz stonowane i eleganckie kolory. Prace na poziomie budowlanym zrealizowała firma Karmar S.A.

Kategoria: budynek po termomodernizacji

W kategorii budynków po termomodernizacji tytuł Fasady Roku 2022 eksperci przyznali CUS w Starej Gazowni w Zabrzu za kompleksowość prac i nadanie drugiego życia obiektowi przy zachowaniu jego funkcji i tkanki historycznej. Wysoko oceniono dobór materiałów, pozwalający na zachowanie pierwotnego wyglądu budynku oraz to, że nowa forma nie dominuje nad poprzednią. Efekt końcowy prac termomodernizacyjnych to wynik kooperacji Miasta Zabrze z pracownią PROJEKTPLUSARCHITEKCI s.c. oraz firmami budowlanymi Robirex Gliwice oraz Częstobud Częstochowa.

W kategorii budynków po termomodernizacji tytuł Fasady Roku 2022 eksperci przyznali CUS w Starej Gazowni w Zabrzu za kompleksowość prac i nadanie drugiego życia obiektowi przy zachowaniu jego funkcji i tkanki historycznej, fot. mat. pras.

Zauważone przez jurorów zostało także II Liceum Ogólnokształcące w Gdyni, za którego termomodernizacją stoją Gmina Miasta Gdyni, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Taros Tadeusz Rostkowski oraz firma budowlana Polska Inżynieria Artur Klejna (zgłaszający). Eksperci przyznali realizacji wyróżnienie za pełną termomodernizcję z uszanowaniem pierwotnego wyglądu bryły.

Kategoria: budynek niemieszkalny nowy

By poznać zwycięzcę konkursu Fasada Roku 2022 wśród budynków niemieszkalnych, musimy udać się na Śląsk. Jury najwyżej bowiem oceniło LUX Halę widowiskowo-sportową w Rogoźniku. Budynek autorstwa PROJEKTPLUSARCHITEKCI s.c. został nagrodzony za "szczerość" rozwiązań architektonicznych oraz wyjątkowo trafnie dobrane proporcje. Uzasadniając swój wybór, jury zwróciło także uwagę na ciemny kolor, zastosowany na pasie oddzielającym górną i dolną część elewacji, który doskonale eksponuje jasne fragmenty bryły.

Budynek autorstwa PROJEKTPLUSARCHITEKCI s.c. został nagrodzony za "szczerość" rozwiązań architektonicznych oraz wyjątkowo trafnie dobrane proporcje, fot. mat. pras.

Dodatkowo zdecydowano o wyróżnieniu siedziby MZWIK w Sulejówku. Projekt DA Dziuba Architekci otrzymał wyróżnienie za dbałość o jakość nawet przy małej skali realizowanej inwestycji, a także dobór struktur i kolorów. Nadanie realnych kształtów wizji architektów powierzono E. W. Rental.

Kategoria: budynek zabytkowy po renowacji

Listę zwycięzców zamyka Hospicjum Caritas w Olsztynie, dla którego wspólpraca CARITAS Archidiecezji Warmińskiej z Biurem Architektonicznym "Gadomscy" i Przedsiębiorstwem Budowlanym "Skorłutowski" zprocentowała nagrodą główną w grupie budynków po renowacji. Jury uhonorowało w ten sposób kompleksowość przeprowadzonych prac oraz umiejętną rozbudowę starej części o nowy fragment, nie przytłaczający istniejącego obiektu.

Listę zwycięzców zamyka Hospicjum Caritas w Olsztynie, dla którego wspólpraca CARITAS Archidiecezji Warmińskiej z Biurem Architektonicznym "Gadomscy" i Przedsiębiorstwem Budowlanym "Skorłutowski" zprocentowała nagrodą główną w grupie budynków po renowacji, fot. mat. pras.

Ale to nie wszystko! W tej kategorii jury zdecydowało o przyznaniu dodatkowo dwóch równoległych wyróżnień. Pierwsze z nich za ogrom prac włożonych w konserwację ze szczególnych uwzględnieniem materiałów sztukarskich i twórczą pracę przy odtworzeniu detalu architektonicznego powędrowało do kamienicy przy ul. Paderewskiego 1 w Bydgoszczy projektu Paula Sellnera. Renowację wykonał Zakład Ogólnobudowlany Dariusz Krzemkowski. Drugie wyróżnienie natomiast otrzymała kamienica przy ul. Muzealnej 3 w Nowej Soli. W jej renowację na zaproszenie Wspólnoty Mieszkaniowej zaangażowały się Biuro Projektowe Paweł Wawrzyniak oraz wykonawca – firma MAZBUD Łukasz Mazur. W uzasadnieniu swojej decyzji eksperci wskazali na umiejętne odtworzenie konstrukcji fachwerkowej, pietyzm oraz dbałoś o detale.

Budynki, które zajęły pierwsze miejsce będą odtąd tytułowane Fasadą Roku 2022 w swojej kategorii. Osoba/podmiot stojący za zgłoszeniem zwycięskiego projektu do konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 zł.

Wszystkie karty w konkursie Fasada Roku 2022 zostały odkryte. Teraz rywalizacja przenosi się na poziom międzynarodowy. Projekty z pierwszego miejsca w każdej kategorii na poziomie ogólnopolskim automatycznie zakwalifikowały się do Baumit Life Challenge i będą reprezentowały polską myśl architektoniczną poza granicami naszego kraju. Projekty z Polski i innych państw naszego kontynentu, w których Baumit ma swój oddział, już wkrótce rozpoczną rywalizację o tytuł Europejskiej Fasady Roku.