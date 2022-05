Oto najpiękniejsza fasada Europy

Poznaliśmy zwycięzcę prestiżowego konkursu Baumit Life Challenge 2022, w ramach którego co roku wybieraną są najpiękniejsze fasady Europy. W tej edycji pierwszą nagrodę zdobył budynek Cukrarna Gallery ze Słowenii.

19 maja br. w Walencji międzynarodowe jury konkursu Baumit Life Challenge wybrało Fasadę Roku Baumit 2022.

Jurorzy do samego końca w napięciu trzymało widownię zgromadzoną w niezwykłym budynku L’Hemisfèric, by po przyznaniu nagród w 6 kategoriach, wreszcie obwołać „Cukrarna Gallery” ze Słowenii najpiękniejszą fasadą spośród ponad 300 europejskich projektów zgłoszonych do konkursu.

W czwartek, 19 maja 2022 nadszedł długo wyczekiwany moment. Baumit po raz piąty wręczył nagrodę Baumit Life Challenge. Walencja, stolica designu 2022, stała się miejscem spotkania najpiękniejszych fasad z całej Europy. Tego dnia stało się jasne, które projekty spośród 36 finalistów otrzymają tytuł Europejskiej Fasady Roku w poszczególnych kategoriach i która realizacja zdobędzie nagrodę główną dla najlepszej z najlepszych fasad.

Tak wyglądał zwycięski budynek przed renowacją, fot. mat. pras.

Oprócz projektu, wyglądu i rzemiosła w ocenie wzięto pod uwagę inne kryteria, takie jak aspekty społeczne, zrównoważony rozwój i wykorzystanie materiałów budowlanych oszczędzających zasoby. Zwycięski projekt Cukrarna Gallery w Słowenii jest doskonałym przykładem tego, jak stary, nieużytkowany budynek przemysłowy zyskał nowe życie i nową funkcję dzięki przemyślanemu planowaniu i pracom renowacyjnym.

Po dogłębnej analizie 13-osobowe międzynarodowe jury wyłoniło zwycięzców w sześciu kategoriach: dom jednorodzinny, dom wielorodzinny, budynek po termomodernizacji, budynek niemieszkalny, budynek zabytkowy po renowacji oraz „stunned by texture”.

Tym samym kolejne cztery kraje miały tego wieczoru powody do świętowania. Austria zdobyła nagrody w kategorii „budynek zabytkowy po renowacji” za projekt Friedensburg Schlaining oraz w kategorii „stunned by texture” – Live in the Green_Joseph Lister-Street. Niemcy z kolei ucieszyły się ze zwycięstwa w kategoriach „budynek po termomodernizacji – Volkach Comprehensive School i „budynek niemieszkalny – Bayernkolleg Augsburg. Po raz pierwszy eksperckie jury zdecydowało się uhonorować projekt z Irlandii – Connemara II House, przyznając mu pierwsze miejsce w kategorii „dom jednorodzinny”. Hiszpania, kraj goszczący, wygrała w kategorii „dom wielorodzinny” – LaScalA.

– Wszystko rozpoczęło się w 2014 roku, kiedy to postanowiliśmy zaprosić wszystkie europejskie kraje, w których obecny jest Baumit, do pokazania szerokiej publiczności swoich najpiękniejszych fasad. Dziś dotarliśmy do miejsca, w którym Baumit Life Challange jest pożądanym europejskim konkursem, w którym możemy podziwiać, co osiąga idealna symbioza wyobraźni i kunsztu oraz jak fascynujące fasady powstają z połączenia innowacyjnych materiałów, struktur, kształtów i kolorów– mówi Robert Schmid, dyrektor generalny Grupy Baumit i inicjator konkursu.

Sukces polskiej architektury

Choć polskim projektom nie udało się stanąć na najwyższym stopniu podium, to mimo wszystko bardzo pozytywnie należy ocenić ich udział w Baumit Life Challenge 2022. Az pięć polskich realizacji zameldowało się w wielkim finale konkursu: Barka Cieślika w Białej (dom jednorodzinny), Braniborska 44 we Wrocławiu (budynek wielorodzinny), kamienica „Pod Aniołem” w Kożuchowie (budynek historyczny po renowacji) oraz Pawia 18 we Wrocławiu i Centrum Sportów Wodnych w Żninie (stunned by texture). Bycie w TOP 6 w swojej kategorii to świetny wynik – szczególnie gdy popatrzeć przez pryzmat licznej i silnej konkurencji. Warto również przypomnieć, że mieliśmy swojego zwycięzcę w głosowaniu publiczności – w kategorii „budynek po termomodernizacji” europejska społeczność najwyżej oceniła gmach Starostwa Powiatowego w Pile. Tak więc i w Polsce mamy powody do zadowolenia.