Oto tegoroczni finaliści Nagrody Prezydenta Miasta Poznania im. Jana Baptysty Quadro

Już niedługo poznamy zwycięzcę konkursu na najlepszy obiekt architektoniczny zrealizowany w Poznaniu w 2020 roku. Nagrodę Quadro otrzyma jeden z dziewięciu budynków, które przeszły pozytywną weryfikację członków jury.

Do 15 września każdy mieszkaniec mógł zgłosić do konkursu dowolny obiekt architektoniczny, który został oddany do użytku w ubiegłym roku i mieścił się w granicach administracyjnych stolicy Wielkopolski.

Stawką w konkursie jest Nagroda Prezydenta Miasta Poznania im. Jana Baptysty Quadro przyznawana od 1999 roku autorowi lub zespołowi za najlepszy projekt architektoniczny.

Jury pod przewodnictwem Bartosza Gussa, zastępcy prezydenta Poznania, w skład którego wchodzą m.in. przedstawiciele poznańskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz inicjatora nagrody firmy UWI Inwestycje S.A. wyłoniło właśnie finalistów tegorocznej edycji nagrody.

- Nagroda im. Jana Baptysty Quadro to jedno z najstarszych i najbardziej prestiżowych wyróżnień tego typu w Polsce - mówi Bartosz Guss, zastępca prezydenta Poznania. - W tej edycji do konkursu wpłynęło 25 zgłoszeń, spośród których wytypowaliśmy finałową dziewiątkę. Wszystkie obiekty cechują się wysokimi walorami estetycznymi i doskonale wpisują się w tkankę miejską. Zwycięski projekt, który ma szansę stać się kolejną ikoną poznańskiej architektury, poznamy już 18 października - dodaje.

- W tym roku dominowały zgłoszenia budownictwa mieszkalnego wielorodzinnego, co zapewne jest odzwierciedleniem obecnej sytuacji na rynku budowlanym. Jury odnotowało także zwiększone zainteresowanie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi - zaznacza Wojciech Krawczuk, prezes poznańskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Nagrodę Prezydenta Miasta Poznania im. Jana Baptysty Quadro otrzyma jeden z obiektów:

"Polski Teatr Tańca", ul. Taczaka 8, autorzy: ARPA Architektoniczna Pracownia Autorska Jerzego Gurawskiego;

Budynek mieszkalny wielorodzinny "Rezydencja Chwaliszewo", autorzy: CDF Architekci;

Budynek mieszkalny wielorodzinny "Vilda Park", ul. Droga Dębińska, autorzy: Litoborski+Marciniak Biuro architektoniczne Sp. z o.o.;

Plac "Starego Browaru", ul. Ratajczaka, autorzy: Mariusz Więcek, Maciej Markiewicz - 1050 Pracownia Architektury; projekt zieleni: Aneta Mikołajczyk oraz zespół Garte;

Przebudowa i nadbudowa budynku administracji "Teatru Polskiego w Poznaniu", ul. 27 Grudnia 8/10, autorzy: Trabendo;

"Nowy Strzeszyn", etap 1B, ul. W. Różańskiego 25,27,29,31,33,35,37,39,41, autorzy: Szymon Januszewski, pracownia Insomia;

Zespół budynków mieszkalnych "Trójpole", ul. Trójpole 1, autorzy: Ultra Architects sp. z o.o.;

"Dom w Brzozach", ul. Herberta 7, autorzy: PL Architekci;

"Dom Rozcięty", ul. Racławicka 70, autorzy: PL Architekci.

Uroczysta gala dwudziestej trzeciej edycji konkursu odbędzie się 18 października. Obok władz miasta, udział w tym wydarzeniu wezmą również przedstawiciele nominowanych pracowni, członkowie poznańskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz miłośnicy poznańskiej architektury.

W ubiegłym roku nagrodzono studio CDF Architekci za projekt kamienicy "Żelazko" przy ul. Ogrodowej 19.