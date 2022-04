Oto zdobywca nagrody im. Miesa Van Der Rohe 2022. Po raz pierwszy doceniono budynek uniwersytecki

Komisja Europejska i Fundació Mies van der Rohe ogłosiły zwycięzców nagrody Unii Europejskiej w dziedzinie architektury współczesnej im. Miesa van der Rohe 2022. W tym roku doceniono budynek uniwersytecki pracowni architektonicznej z Dublina zrealizowany w Londynie.

Nagroda Unii Europejskiej w dziedzinie architektury współczesnej im. Miesa van der Rohe została zainicjowana w 1987 r.

Nagroda przyznawana jest co dwa lata.

Główna nagroda Miesa van der Rohe 2022 trafiła w ręce architektów z pracowni Grafton Architects z Dublina za projekt Town House - Kingston University w Londynie.

Europejska nagroda Miesa van der Rohe jest przyznawana co dwa lata. W tym czasie niezależni eksperci, członkowie organizacji zrzeszonych w Radzie Architektów Europy i innych stowarzyszeniach architektonicznych z krajów europejskich, a także członkowie Komitetu Doradczego, przedstawiają swoje propozycje pod rozwagę jurorów. Spośród kandydatur jury wybiera finalistów oraz projekty, które kwalifikuje na „krótką listę”, co uprawnia wyróżnionych architektów do prezentowania swojego projektu w międzynarodowym katalogu konkursu. Następnie, po zwiedzeniu zakwalifikowanych do finału realizacji, jury podejmuje decyzję o przyznaniu nagrody głównej i specjalnej nagrody dla wschodzących talentów.

Potencjał w edukacji

Główna nagroda Miesa van der Rohe 2022 trafiła w ręce architektów z pracowni Grafton Architects z Dublina za projekt Town House - Kingston University w Londynie. Pracownia Grafton Architects została założona w 1978 roku przez Yvonne Farrell i Shelley McNamara. Architekci posiadają duże doświadczenie w zakresie budynków edukacyjnych.

Budynek uniwersytecki po raz pierwszy zdobywa nagrodę Miesa van der Rohe i pokazuje potencjał tkwiący w publicznych projektach edukacyjnych. Jury doceniło projekt za wykreowanie niezwykłej przestrzeni, która tworzy doskonałą atmosferę do nauki, spotykania się, tańca i bycia razem. Town House - Kingston University w Londynie mieści pod jednym dachem przestrzeń do tańca, czytania, badań, performance'u, wykładów i wystaw, a drzwi są otwarte dla wszystkich. To twórcze podejście do edukacji jako procesu zaangażowania i odkrywania.

W kategorii Emerging Architecture wyróżniono zaś pracownię Lacol za projekt La Borda Cooperative Housing w Barcelonie.

Nagroda Unii Europejskiej w dziedzinie architektury współczesnej im. Miesa van der Rohe została zainicjowana w 1987 r. w wyniku porozumienia pomiędzy Parlamentem Europejskim i radą miasta Barcelona, a od 2001 r. jest współorganizowana przez Fundació Mies van der Rohe i Komisję Europejską.

Na tegorocznej liście nominowanych do nagrody znalazły się europejskie realizacje, ukończone od października 2018 r. do kwietnia 2021 r. – w tym nowe osiedla oraz bloki, obiekty publiczne, komercyjne i centra aktywności lokalnej. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 12 maja 2022 r. w Pawilonie Miesa van der Rohe w Barcelonie.