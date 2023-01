Oto zwycięzca konkursu "Miasto - czy idziemy w dobrą stronę?"

Podczas uroczystej gali rozdania nagród Property Design Awards 2023 organizowanej w ramach 4 Design Days w Katowicach poznaliśmy laureata pierwszej edycji konkursu fotograficznego "Miasto - czy idziemy w dobrą stronę?".

Podczas 4 Design Days ogłoszone zostały wyniki konkursu „Miasto – czy idziemy w dobrą stronę?” na najlepsze zdjęcie architektury lub przestrzeni miejskiej. Przesłana praca konkursowa miała być autorską interpretacją i równocześnie próbą udzielenia odpowiedzi na pytania: Jak powinniśmy odpowiadać na zmiany klimatyczne, kryzys surowcowy, niepohamowany konsumpcjonizm, nierówności społeczno-ekonomiczne, starzejące się społeczeństwo, bezdomność, epidemie? Co do powiedzenia mają architekci, designerzy, twórcy przestrzeni miejskiej? Czas na refleksję – czy idziemy w dobrym kierunku? Co jest najważniejsze?

W skład Jury oceniającego nadesłane prace weszli:

Maciej Franta , założyciel Franta Group Architects

, założyciel Franta Group Architects Yassen Hristov , profesjonalny fotograf designu i wnętrz

, profesjonalny fotograf designu i wnętrz Agnieszka Kalinowska-Sołtys , architekt oraz prezes SARP a także partner i członek zarządu w APA Wojciechowski Architekci

, architekt oraz prezes SARP a także partner i członek zarządu w APA Wojciechowski Architekci Piotr Krajewski , fotograf architektury

, fotograf architektury Piotr Muschalik, fotograf i kierownik Pracowni Fotografii przy Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

Jury wybrało 3 wyróżnienia oraz jedną pracę zwycięską, która zostanie na stałe wyeksponowana w przestrzeni MCK w Katowicach lub Spodka.

Wyróżnienia otrzymali Michał Wróbel, Ryszard Domański oraz Sebastian Szostek, który otrzymał również nagrodę główną.

- Jest mi niezmiernie miło, że mogę otrzymać to wyróżnienie. To nagroda za moją ciężką pracę, jeżdżę po całej Polsce i nie tylko fotografując ciekawą architekturę - mówił Michał Wróbel.

- Jestem fotografem-samoukiem. Czuję się bardzo doceniony za niniejsze wyróżnienia. Zwycięska fotografia powstała bardzo spontanicznie, podczas wieczornego spaceru - mówił Sebastian Szostek.