Pawilon Zodiak w wyścigu o Oskara architektury

ZODIAK Warszawski Pawilon Architektury jest nominowany do prestiżowej Nagrody im. Miesa van der Rohe, podaje UM Warszawa.

Pawilon został otwarty w 2018 r. w Pasażu Wiecha, w miejscu kwiaciarni i dawnego tarasu. Dziś jest miejscem spotkań oraz wystaw o architekturze i rozwoju gospodarczym. To również przestrzeń dyskusji i wymiany wiedzy dla wszystkich, którzy interesują się architekturą, są aktywni w przestrzeni miejskiej, działają na rzecz przedsiębiorczości czy innowacyjności.

ZODIAK to inwestycja miejska, zrealizowana we współpracy z Oddziałem Warszawskim SARP. Projekt budynku powstał w pracowni Kalata Architekci (Szymon Kalata, Eliza Kalata) oraz Mateusza Świętorzeckiego we współpracy z firmą WSP Polska.

Pawilon to nie jedyny warszawski obiekt nominowany w 22 edycji konkursu. Wyróżniono też trzy stacje metra na warszawskiej Woli (BP Metroprojekt, Biuro Projektów Kazimierski i Ryba, Archinauci), Elektrownię Powiśle (APA Wojciechowski Architekci) oraz kompleks biurowo-hotelowy P4 na Służewcu (JEMS Architekci).

Fundatorem nagrody jest Komisja Europejska oraz Fundacja im. Miesa van der Rohego. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane co dwa lata od 1988 roku. W tej edycji w związku z pandemią COVID-19 odbędzie się kilka etapów selekcji, a sam finał zaplanowano na wiosnę 2022 roku. Docenione zostaną realizacje, które w szczególnie trafny sposób odpowiadają na wyzwania współczesnego świata oraz przykładają się do rozwoju europejskiej architektury i urbanistyki.

W poprzednich edycjach nagrody nominowanych było 116 budynków z Polski, ale zwycięski tytuł otrzymała dotychczas jedynie Filharmonia Szczecińska (2015 r.).