Pięć koncepcji w konkursie na piętrowy parking w Strefie Kultury w Katowicach

SARP Katowice ogłosił wyniki I etapu konkursu na koncepcję parkingu wielopoziomowego w Strefie Kultury. W I etapie konkursu sąd konkursowy, spośród nadesłanych w terminie opracowań studialnych, wyłonił pięć prac, które zakwalifkowały się do II etapu.

Konkurs został zamówiony przez Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Dotyczy opracowania koncepcji urbanistyczno-architektonicznej parkingu wielopoziomowego w Strefie Kultury w Katowicach. Nowy parking zastąpi miejsce jednopoziomowego parkingu pomiędzy ulicami Olimpijską i Góreckiego, a skwerem przy NOSPR i niezrewitalizowaną częścią obiektów Muzeum.

Konkurs organizowany jest w formie dwuetapowego otwartego konkursu urbanistyczno-architektonicznego, realizacyjnego. Nowy obiekt powinien być garażem wielopoziomowym, otwartym, na 1,3 - 1,5 tys. miejsc parkingowych i kosztować nie więcej niż 70 mln zł netto. Projekt i nadzór autorski nie mogą być droższe, niż 800 tys. zł netto.

Spośród 172 pracowni chcących zaprojektować parking, "zielone świało" do przesłania koncepcji otrzymało 159 firm. W I etapie konkursu sąd konkursowy, spośród nadesłanych w terminie opracowań studialnych, wyłonił pięć prac oznaczonych kodami, które zakwalifkowały się do II etapu. Nie wyszczególniono autorów ani nazw koncepcji, lecz nr zgłoszenia.

W drugim etapie zakwalifikowani mają czas do 21 sierpnia br. na przedstawienie prac konkursowych. Wyniki konkursu poznamy najpewniej we wrześniu br. Nagrody to kwoty 25 tys. zł, 20 tys. zł i 15 tys. zł dla laureatów trzech pierwszych miejsc i zaproszenie do realizacji dokumentacji projektowej.