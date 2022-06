Pięć wyjątkowych projektów w finale. Wśród nich Fabryka Norblina jako jedyna inwestycja z Polski

Fabryka Norblina w Warszawie, inwestycja Grupy Capital Park projektu PRC Architekci wśród pięciu finalistów konkursu 2022 ULI Europe Awards for Excellence.

Ogłoszono finalistów konkursu 2022 ULI Europe Awards for Excellence.

Na krótkiej liście znalazło się pięć projektów reprezentujących najlepsze praktyki zagospodarowania gruntów w regionie EMEA.

Nagrody w konkursie przyznaje się za doskonałość realizacji wybitnych projektów z zakresu zagospodarowania obszarów miejskich podejmowanych w sektorze prywatnym, publicznym i non-profit.

Wśród finalistów znalazły się projekty wielofunkcyjne, biurowe oraz artystyczne i kulturalne z Francji, Polski i Niemiec.

Nagrody przyznaje się za cały proces rozwoju projektu, od planowania i budowy po opłacalność ekonomiczną, zarządzanie i wpływ na społeczność, a także projektowanie.

Do grona tegorocznych finalistów należą różnorodne projekty z różnych sektorów i kombinacji ich przeznaczenia, z silnym naciskiem na łączenie różnych charakterystyk użytkowych, zrównoważony rozwój, ponowne wykorzystanie i ewentualną zmianę przeznaczenia oraz placemaking i budowę społeczności.

Zwycięzcy zostaną wskazani dnia 12 października w ramach Szczytu Dekarbonizacyjnego ULI Europe. Zwycięskie projekty zostaną automatycznie nominowane do konkursu 2022 ULI Global Awards for Excellence, którego rezultaty zostaną ogłoszone w dalszej części roku.

Pełna lista finalistów wybranych przez członków jury wygląda następująco (w porządku alfabetycznym):

Pawilon cyfrowy HAMMERBROOKLYN, Hamburg, Niemcy (deweloper: Art-Invest Real Estate Management GmbH & Co. KG. Właściciel: Hammerbrooklyn Immobilien GmbH. Architekt: LP Spine Architects); zrównoważony hub cyfrowy i inteligentny budynek biurowy

Latitude, Courbevoie (Paryż), Francja (deweloper i właściciel: Générale Continentale Investissements. Architekt: Studios Architecture); przebudowany i rozbudowany biurowiec z lat 70.

MÉCA (Maison de l'Économie Creatives et de la Culture en Aquitaine) Bordeaux, Francja (deweloper i właściciel: region Nowa Akwitania. Architekci: BIG-Bjarke Ingels Group; FREAKS freearchitects; Lafourcade-Rouquette Architectes); centrum sztuki współczesnej łączące trzy instytucje

Fabryka Norblina, Warszawa, Polska (deweloper i właściciel: Grupa Capital Park. Architekt: PRC Architekci); wielofunkcyjny kompleks z nowoczesnymi biurami oraz przestrzeniami na potrzeby kulturalne, rekreacyjne i handlowe

Quai des Caps, Bordeaux, Francja (deweloper: Fayat Immobilier & Pitch Promotion. Właściciel: Keys REIM, Caisse des dépôts. Architekci: Chartier Dalix, Hardel et Le Bihan, Moon Safari et Marjan Hessamfar & Joe Verons, and Jacques Ferrier); ambitny kompleks mieszanego przeznaczenia położony w zregenerowanym porcie morskim.

Jury składające się z przedstawicieli uznanych liderów rynku nieruchomości z całego sektora, w tym segmentu architektury, nieruchomości komercyjnych, deweloperskich, inwestycyjnych, zarządzania nieruchomościami, partnerstwa publiczno-prywatnego i usług profesjonalnych, wyłania następnie zwycięzców z regionu EMEA.

- Najlepsze praktyki w sprawiedliwym i zrównoważonym użytkowaniu gruntów leżą u podstaw naszej misji i wierzymy, że realne przykłady takiego podejścia powinny być zarówno doceniane, jak i nagradzane – powiedział Marnix Galle, przewodniczący ULI Europe.

Możemy jako branża wiele się nauczyć z realizacji projektów transformacyjnych, które przesuwają granice i mają pozytywny wpływ na społeczności lokalne lub bezpośredni kontekst, przy czym w Europie można znaleźć wiele przykładów wybitnych projektów, które mają potencjał do powielenia w innych miejscach i które mogą stanowić dla nas wszystkich inspirację - dodał Marnix Galle.

- Dla nas jako jurorów, zanurzenie się w naprawdę wyjątkowych projektach nieruchomościowych, które mają znaczący wpływ pod kątem szeregu kryteriów oceny, od architektury i projektu po planowanie i budowę oraz ekonomię i zarządzanie, było niezwykle przyjemne i satysfakcjonujące – dodała Sophie Henley-Price, przewodnicząca jury w konkursie 2022 ULI Europe Awards for Excellence. - Wybraliśmy pięciu finalistów, z których wszyscy wykazują niezwykłą pomysłowość w dziedzinie nieruchomości i w swoich kategoriach.

Innowacyjne projekty

- W tym roku standard i różnorodność zgłoszeń po raz kolejny były wyjątkowy — powiedziała Lisette van Doorn, dyrektor generalna ULI Europe. - Szeroka gama naprawdę innowacyjnych projektów deweloperskich, które są realizowane w wielu częściach Europy, zapewnia bogactwo przykładów najlepszych praktyk i kreatywnych rozwiązań, z których, jak sądzę, możemy wspólnie skorzystać, rozważając przyszłe możliwości rozwoju. Z pewnością tak wspaniałe i wartościowe prace wymagają należytej prezentacji i docenienia.

Nagroda ULI Europe Awards for Excellence jest wyrazem uznania dla wybitnych wysiłków na rzecz rozwoju w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce w sektorze prywatnym, publicznym i non-profit.

Oprócz wyłonienia ogólnych zwycięzców, jury przyznaje również „specjalne wyróżnienia" projektom, które wykazują się doskonałością w określonej dziedzinie, takiej jak niedrogie mieszkania, wartość społeczna, zmiana klimatu / odporność / zrównoważony rozwój, nauki przyrodnicze, zmiana przeznaczenia, placemaking / sztuka i kultura / zaangażowanie społeczności, zdrowie i dobre samopoczucie oraz inteligentna technologia.