Pierwsze w Polsce osiedle z drewna - ruszył konkurs

17 maja br. wystartował konkurs dla pracowni architektonicznych na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej osiedla „Miasteczko Winna Góra” w Środzie Śląskiej. Zadaniem uczestników jest opracowanie projektu w oparciu o drewno, z uwzględnieniem aspektów ekologii, zrównoważonej energii oraz użyteczności i wygody mieszkańców.

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny przebiega w dwóch etapach. W pierwszym z nich, organizatorzy do 9 czerwca br. zbierają zgłoszenia od zainteresowanych architektów i pracowni architektonicznych wraz ze szkicem koncepcji osiedla.

Spośród nadesłanych prac komisja konkursowa wytypuje maksymalnie 5 najlepszych projektów, których autorzy przejdą do kolejnego etapu. Wybrane pracownie do 31 sierpnia br. przedstawią koncepcję architektoniczno-urbanistyczną osiedla „Miasteczko Winna Góra”.

- Osiedle w Środzie Śląskiej to wyjątkowy projekt. Będzie to pierwsze w Polsce tak duże osiedle budynków wielorodzinnych, które powstanie w nowoczesnej technologii wykorzystującej drewno. Będzie to zatem unikalne doświadczenie dla pracowni architektonicznych. Dodatkowo, stawiamy na wszystkie te aspekty, które są teraz ważne w budownictwie, czyli ekologię, energię odnawialną czy efektywność energetyczną. Ostatecznie zależy nam na tym, aby mieszkańcy osiedla „Miasteczko Winna Góra” w Środzie Śląskiej wprowadzili się do zdrowej, przyjaznej i naturalnej przestrzeni, czyli do „Miasta z Klimatem” – mówi Tomasz Szlązak, prezes zarządu Polskich Domów Drewnianych S.A.

Ogłoszenie zwycięzców konkursu zaplanowano na 15 września br. Publicznemu ogłoszeniu wyników będzie towarzyszyła wystawa pokonkursowa. Dla trzech laureatów przewidziano nagrody pieniężne, których łączna kwota to 100 tys. zł.