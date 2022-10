Plac Czerwonych Gitar w Gdańsku zmieni oblicze. Trwa konkurs na koncepcję

Ogłoszono konkurs na koncepcję zagospodarowania Placu Czerwonych Gitar w Gdańsku, który po metamorfozie ma stać się wizytówką Wrzeszcza Górnego.

Plac Czerwonych Gitar we Wrzeszczu Górnym czeka metamorfoza, która podkreśli ogólnomiejski charakter przestrzeni i stworzy z niego reprezentacyjną wizytówkę dzielnicy.

Pierwszym krokiem na drodze do uporządkowania i nadania nowego charakteru tej przestrzeni jest konkurs architektoniczno-urbanistyczny na koncepcję zagospodarowania placu.

Konkurs potrwa do 2 grudnia, a pula nagród wynosi 70 tys. zł.

Plac znajdujący się między al. Grunwaldzką a ul. Klonową to przestrzeń do tej pory kojarząca się jako swego rodzaju „tranzyt” pomiędzy dworcem kolejowym i pętlą autobusową a al. Grunwaldzką. Usytuowane w samym sercu Wrzeszcza miejsce ma jednak zdecydowanie większy potencjał od bycia zwykłym chodnikiem.

Plac, któremu od lutego 2021 roku patronują Czerwone Gitary ma stać się miejscem, w którym mieszkańcy i turyści będą mogli zatrzymać się na dłużej reprezentacyjną wizytówki dzielnicy.

Koncepcja pierwszym krokiem do metamorfozy placu

- Do tej pory ta część Wrzeszcza nie była przez mieszkańców traktowana jako miejsce, gdzie można np. pójść na spacer, czy przysiąść na ławce z książką. Chcemy to zmienić - przyznaje Piotr Kryszewski, zastępca prezydenta Gdańska ds. usług komunalnych.

- Stąd też ogłaszamy konkurs architektoniczno-urbanistyczny na koncepcję zagospodarowania placu. Ma on charakter otwarty, studialny i krajowy. Do udziału w nim zapraszamy osoby, firmy i instytucje, zajmujące się profesjonalnie architekturą, w szczególności architekturą krajobrazu. Dzięki konkursowi uzyskamy spójną, wielopłaszczyznową koncepcję. Stanowić ona będzie następnie główną wytyczną architektoniczną do opracowania dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu Placu Czerwonych Gitar - wyjaśnia wiceprezydent Kryszewski.

Oczekujemy kompleksowych rozwiązań

Od uczestników konkursu oczekiwane są prace zawierające koncepcję zagospodarowania wraz z rozwiązaniami funkcjonalno-przestrzennymi, w tym małą architekturą i zielenią. Ważnym aspektem, który należy wziąć pod uwagę projektując zagospodarowanie placu jest planowana trasa tramwajowa w ciągu ul. Klonowej.

Praca konkursowa musi posiadać ponadto wizualizacje przestrzeni placu, projekt nawierzchni oraz oświetlenia oraz opis techniczny przyjętych rozwiązań. Opcjonalnie w pracy można także zawrzeć koncepcyjne rozwiązania elewacji budynków zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie placu, o ile uczestnik uzna to za zasadne. Zakres obszarowy koncepcji sięga od skrzyżowania ulic Lendziona i Dmowskiego, poprzez ul. Klonową, gdzie obecnie znajdują się miejsca postojowe, plac przy Cristalu, a także fragment al. Grunwaldzkiej do granicy Parku de Gaulle’a.

Prace, które można składać do 2 grudnia, oceni komisja konkursowa. W jej skład wchodzą specjaliści z zakresu architektury, rewitalizacji i tożsamości Wrzeszcza, a także przedstawiciele Rady Miasta Gdańska, Biura Rozwoju Gdańska, Biura Architekta Miasta, Zarządu Transportu Miejskiego, Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny oraz Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

Pomiędzy autorów prac, którzy zajmą pierwsze trzy miejsca w konkursie rozdzielone zostaną nagrody pieniężne. Ich pula to 70 tys. zł brutto.

Ogłoszenie wyników planowane jest na drugą połowę grudnia 2022 roku.

Szczegóły konkursu wraz z regulaminem dostępne są na stronie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.