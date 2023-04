Po raz kolejny budynki powalczą o miano Fasady Roku

Po raz kolejny budynki z całej Polski mogą rywalizować o miano Fasady Roku. 1 kwietnia wystartowała siedemnasta edycja ogólnopolskiego plebiscytu.

Wystartowała siedemnasta edycja konkursu Fasada Roku zainicjowanego przez firmę Baumit.

Budynki z całej Polski będą rywalizować o miano najlepszej fasady w pięciu kategoriach.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęły Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej (IARP), Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP).

1 kwietnia wystartowała nowa edycja ogólnopolskiego konkursu Fasada Roku 2023. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęły najbardziej cenione instytucje branżowe IARP oraz SARP. Tym samym już po raz siedemnasty będziemy świadkami rywalizacji budynków z całej Polski o miano najlepszej w swojej kategorii, których już tradycyjnie jest pięć do obsadzenia. Architekci, biura projektowe, inwestorzy prywatni i instytucjonalni oraz wykonawcy mogą zgłaszać swoje realizacje do końca września br.

Na zdjęciu Hospicjum Caritas w Olsztynie - jeden z laureatów ubiegłorocznej edycji konkursu. fot. mat. prasowe Baumit

Konkurs Fasada Roku organizowany jest od 2007 roku. Dziś to jeden z ważniejszych punktów w kalendarzu wydarzeń architektonicznych, co znajduje potwierdzenie w wysokiej frekwencji, jaka towarzyszy każdej kolejnej edycji projektu zainicjowanego przez firmę Baumit. Wystarczy wspomnieć, że w ubiegłym roku o prestiżowy tytuł walczyło 271 realizacji z całej Polski.

Cel przyświecający organizatorowi jest zawsze ten sam – nagrodzenie budynków, które swoim wyglądem korzystnie wpływają na jakość przestrzeni w jakiej na co dzień funkcjonujemy i zwrócenie naszej uwagi na ogromną rolę elewacji w kształtowaniu scenerii dla naszego życia.

Najlepsze fasady w 5 różnych kategoriach

Podobnie jak w ubiegłych latach architekci, inwestorzy i wykonawcy mogą zgłaszać do konkursu budynki w pięciu kategoriach:

budynek jednorodzinny nowy

budynek wielorodzinny nowy

budynek po termomodernizacji

budynek niemieszkalny nowy

budynek zabytkowy po renowacji

Do edycji 2023 można zgłaszać obiekty budowlane ukończone w okresie 1.01.2022 do 30.09.2023, z elewacją wykonaną w pełnej technologii z materiałów Baumit (system ocieplenia, system tynkowy lub program produktów renowacyjnych z wykończeniem).

Jak przebiega konkurs?

Aby dołączyć do elitarnej stawki wystarczy do 30 września br. wejść na stronę www.fasadaroku.baumit.com i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Do zgłoszenia dołączyć należy zdjęcia – to na ich podstawie jury będzie oceniać poszczególnych kandydatów. Ważne by przedstawiały ogólny widok obiektu względem okolicy, wszystkie jego strony, a także detale wykonania zasadniczych partii wykończenia. W przypadku budynków zgłaszanych w kategorii "budynek po termomodernizacji" i "budynek zabytkowy po renowacji" dokumentacja musi zawierać także fotografie pokazujące stan obiektu sprzed prac remontowych.

Zwycięzca każdej kategorii otrzyma tytuł Fasada Roku 2023, a osoba/podmiot zgłaszający nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 zł. Jest coś jeszcze – pewne miejsce w międzynarodowej odsłonie rywalizacji Baumit Life Challenge, z jeszcze wyższą pulą nagród. Które budynki wywalczą sobie przepustkę do rywalizacji o tytuł Europejskiej Fasady Roku, przekonamy się pod koniec roku.

Zdecyduje o tym jury, którego obrady zaplanowano na listopad. Kto w nim zasiądzie? Tradycyjnie Ci, którzy na architekturze i budownictwie znają się najlepiej – wysokiej klasy doświadczeni architekci, branżowi eksperci i reprezentanci wiodących mediów

Niezależnie głos zabiorą internauci. 1 maja na stronie konkursu uruchomione zostanie głosowanie, w ramach którego każda osoba będzie mogła ocenić dowolną liczbę kandydatów. Realizacje z najwyższą notą w swojej kategorii otrzymają specjalny tytuł „Wyróżnienie internautów". Głosy będą zbierane do 31 października.

W tym roku patronat honorowy nad wydarzeniem objęły Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej (IARP), Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP).