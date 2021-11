Po raz kolejny nagrodzona zostanie architektura, której integralną częścią jest sztuka

Trwa III edycja festiwalu Art in Architecture Festival - inicjatywy promującej najlepsze projekty wnętrz i przestrzeni, których integralną częścią są dzieła sztuki. Organizatorzy przedłużyli termin nadsyłania zgłoszeń.

W związku z dużym zainteresowaniem trzecią edycją festiwalu Art in Architecture Festival organizowanego przez Fundację Innowacji Społeczno-Kulturalnych, termin nadsyłania prac konkursowych został przedłużony o 21 dni, czyli do 28 listopada 2021 r. Uroczysta gala z wręczeniem statuetek odbędzie się zaś 7 grudnia br. w budynku Zachęty, Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie.

Sztuka we wnętrzach

Obecność sztuki oraz jej rola we wnętrzach to jeden z najchętniej poruszanych tematów w branży architektonicznej. Festiwal Art in Architecture jest inicjatywą mającą na celu promowanie najlepszych projektów wnętrz i przestrzeni publicznych, których integralną częścią są dzieła sztuki.

Trwa pierwszy etap festiwalu, obejmujący nadsyłanie zgłoszeń projektów na konkurs w czterech kategoriach: mieszkanie/dom, przestrzeń publiczna, biuro i hotel. Prace mogą zgłaszać zarówno architekci, architekci wnętrz, jak i inwestorzy. W związku z dużym zainteresowaniem konkursem oraz deklaracjami uczestników skłonnych nadsyłać swoje prace w nieco późniejszym terminie, został on przedłużony o 21 dni do dnia 28 listopada 2021 r. Tym samym zmianie uległa także data oficjalnego wręczenia nagród. Uroczysta gala z wręczeniem statuetek odbędzie się 7 grudnia br. w budynku Zachęty, Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie.

Panel ekspertów różnych dziedzin

Prace oceni jury w składzie:

Józef Chwedorowicz: doktor psychologii, autor wielu artykułów naukowych i publikacji książkowych, licznych wystąpień na konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych. Wykładowca psychologii na Uniwersytecie Łódzkim, Akademii Muzycznej w Łodzi i Warszawie, WSM i Collegium Humanum. Wieloletni dyrektor festiwalu filmów edukacyjnych EDUKINO, na którym promował między innymi filmy o sztuce, architekturze i sztuce w architekturze.

Witold Dudek: architekt w biurze APA Wojciechowski Architekci od 1997, partner od roku 2007. Studia wyższe ukończył na Politechnice Warszawskiej na wydziale Architektury i Urbanistyki, uzyskując tytuł magistra inżyniera architekta. Ukończył również roczne studia na wydziale Architektury University of Detroit Mercy w Stanach Zjednoczonych oraz roczne studia zarządzania projektami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.