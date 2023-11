Po raz trzeci wybrano Współczesną Kamienicę Łódzką

Poznaliśmy wyniki konkursu Współczesna Kamienica Łódzka organizowanego przez Biuro Architekta Miasta Łodzi.

REKLAMA

W Łodzi rozstrzygnięto konkurs na Współczesną Kamienicę Łódzką.

Pierwsze miejsce zajęła praca zespołu w składzie: Aleksandra Durak, Julia Mejer i Milena Malatyńska.

Zwycięski projekt nawiązuje do tradycji ArtDeco, będąc sprzeciwem wobec redukcjonizmu architektury modernizmu.

Autorki zwycięskiego projektu otrzymają 40 tys. zł.

W Łodzi po raz trzeci odbył się konkurs Współczesna Kamienica Łódzka. Plebiscyt organizowany jest przez Biuro Architekta Miasta Łodzi. Jak informuje Łódź.pl, pierwsze miejsce i nagrodę 40 tys. zł przyznano zespołowi w składzie: Aleksandra Durak, Julia Mejer i Milena Malatyńska.

Zadaniem uczestników konkursu było zaprojektowanie zabudowy północno-wschodniego narożnika skrzyżowania ul. Zachodniej z ul. Więckowskiego w Łodzi.

Pierwsze miejsce w konkursie Współczesna Kamienica Łódzka zajęła praca zespołu w składzie: Aleksandra Durak, Julia Mejer i Milena Malatyńska. wiz. UM Łódź, www.lodz.pl

Zwycięska koncepcja (wybrana spośród 32 prac, jakie wpłynęły na konkurs) sięga do tradycji ArtDeco będąc jednocześnie "sprzeciwem dla jednowartościowości i redukcjonizmu architektury modernizmu, zaprzeczeniem idei modernistów o istocie ciągłego procesu zmian w życiu, której to architektura ma się podporządkować", jak podkreślają same jego autorki, cytowane w uzasadnieniu jury.

Konkurs miał na celu poszukiwanie wizji - jak wskazuje jego nazwa - współczesnej łódzkiej kamienicy, która mieści się w zabytkowej tkance miejskiej, w zagospodarowanym już kwartale.

II miejsce i nagroda 27,5 tys. zł powędrowała do Architektów Marciniak + Witasiak w składzie: Dariusz Witasiak, Paweł Marciniak, Michał Brzeziński, Joanna Płuska, Katarzyna Wysznacka, Łukasz Izdebski, Ewa Sarama i Damian Nowak. III miejsce z nagrodą 17,5 tys. zł przypadło „Jednostce Projektowej”, którą tworzą Tomasz Sachanowicz i Monika Puchała. W konkursie wręczono także Nagrodę Architekta Miasta w wysokości 5 tys. zł, którą otrzymał Łukasz Wawrzyniak. Jury konkursu przyznało również dwa wyróżnienia, które otrzymały Sara Gorczyńska i VISKA Małgorzata Gałdyńska.