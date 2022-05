Podwójny Oscar Designu dla Bogusława Barnasia. To pierwszy taki przypadek w historii konkursu

Podwójna nagroda A' Design Award dla Bogusława Barnasia za realizację Polskiej Zagrody oraz Małopolskiej Chaty Podcieniowej. To pierwszy przypadek w historii tego konkursu zwanego "Oskarami designu", kiedy dwie statuetki zostały przyznane tej samej pracowni za projekty domów jednorodzinnych.

REKLAMA

A’ Design Award & Competition to największy na świecie i najbardziej zróżnicowany międzynarodowy konkurs związany z architekturą i wzornictwem. Niezależne, międzynarodowe jury, w którym zasiadają eksperci z branży – wykładowcy, dziennikarze, designerzy i przedsiębiorcy – wybiera najlepsze projekty z całego świata, wyróżniające się wyjątkowym designem, kreatywnością i zastosowaniem technologii. A’Design Award to symbol doskonałości we wzornictwie i innowacyjności.

Co roku w każdej z dyscyplin konkursu przyznawane są wyróżnienia różnej wagi: Platynowe, Złote, Srebrne, Brązowe i Żelazne. Podwójnym Laureatem Silver A’ Design Award 2021 w kategorii Architecture, Building and Structure Design został architekt Bogusław Barnaś, za realicje dwóch domów - Polskiej Zagrody oraz Małopolskiej Chaty Podcieniowej.



Uroczysta gala i ceremonia wręczenia nagród A'Design Award odbędzie się 20 lipca w Teatrze Sociale w Como we Włoszech.

Bogusław Barnaś w swojej ponad 20 letniej działalności projektowej szuka syntezy człowieka z naturą, łączy zakorzenioną od wieków tradycję z nowoczesnym zrównoważonym rozwojem. Czerpie inspiracje z rodzimych wzorców, odwołuje się do bogatej polskiej kultury, przetwarzając historyczne motywy w nowoczesny współczesny design.

- Wierzę, że architektura musi współgrać z człowiekiem i naturą w odniesieniu do miejsca, historii i tradycji. Wizja przyszłości, bo taką zawsze jest projekt architektoniczny, zakorzeniona w tradycji czyni dzieło nie tylko bardziej wartościowym i trwałym, ale również otwiera niebywałe twórcze bogactwo przed samym projektantem. Myślę, że architektura pozbawiona tej relacji jest anonimowa, pozbawiona duszy – mówi Bogusław Barnaś, BXB studio