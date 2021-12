Polka autorką zwycięskiego projektu Muzeum Śniegu dla św. Mikołaja!

Zgłoszenie „Re-Ice” przesłane przez Hannę Galas z Polski zwyciężyło w konkursie The Unbelievable Challenge 2021. Zwyciężczyni wygrywa półroczne pełnopłatne praktyki w uznanej pracowni architektonicznej WXCA w Warszawie.

Konkurs rozpoczęty 15 września 2021 r. polegał na zaprojektowaniu muzeum śniegu w fińskim Rovaniemi. Zwycięzcę wyłoniono spośród młodych architektów i projektantów oraz absolwentów architektury w piątek, 10 grudnia, w Rovaniemi.

Jury w następujący sposób uzasadniło swoją decyzję: Jury doceniło umiejętne połączenie wyników analizy lokalizacji z koncepcją konkursową mającą na celu zwiększenie świadomości kryzysu klimatycznego. Zwycięska propozycja ma silną wartość edukacyjną. Odzwierciedla ludzką potrzebę kontaktu z naturą i podkreśla tę pozytywną relację i współistnienie. Koncepcja zapewnia odwiedzającym holistyczne doświadczenie. Ścieżka edukacyjna jako subtelna ingerencja w istniejący krajobraz łączy się z otaczającymi szlakami, tworząc pętlę z różnymi elementami interaktywnej wystawy na świeżym powietrzu, gdzie zwiedzający może doświadczyć zabawy z wodą, lodem i śniegiem. Doświadczenia te będą różne w zależności od pory roku, co czyni nowe miejsce atrakcyjnym przez cały rok. Na obszarze oddalonym od rzeki, autorka zaproponowała budynek muzeum - 2 bryły połączone lobby, które może służyć jako schronienie dla turystów podczas niepogody. Zamysł formy architektonicznej opiera się na biomimikrze – lodowe skały stanowią formy zainspirowane naturą, gdyż celem autorki było odniesienie się do otaczającego krajobrazu.

Ta zwycięska koncepcja w konkursie The Unbelievable Challenge na projekt Muzeum Śniegu proponuje kompleks parkowy z zewnętrzną i wewnętrzną wystawą, która zachęca nas do refleksji nad ludzkimi działaniami i uczy nas, jak mądrze korzystać z zasobów natury, dbać o planetę, tak by radość ze śniegu mogła towarzyszyć także przyszłym pokoleniom.

- Jednym z celów konkursu było wsparcie rozwoju kariery młodych architektów. To już trzeci raz, gdy możemy z tak bliska śledzić rozwój kariery młodego architekta - mówi Tiina Tukia, dyrektor marketingu Building Envelopes Ruukki, i dodaje - Szczególnie się cieszę z rozpropagowania problemu, który martwi nas wszystkich, czyli przypomnienia, co dzieje się z klimatem naszej planety. Naturalnie mam nadzieję, że nigdy nie będziemy potrzebować muzeum śniegu.

Oceniając zgłoszenia, jury podkreśliło znaczenie „ogólnego zamysłu” i całościowego podejścia, które najlepiej spełniały cele konkursu. Kryteriami oceny były zrównoważony rozwój i efektywność energetyczna oraz użycie odpowiednich materiałów budowlanych, które przyczyniają się do rewitalizacji środowiska naturalnego, z uwzględnieniem możliwości ich recyklingu i ponownego wykorzystania.

W konkursie The Unbelievable Challenge 2021 wpłynęło łącznie 18 zgłoszeń, z których jury wyłoniło pięciu finalistów. Wszyscy finaliści otrzymali nagrodę pieniężną w wysokości 1000 EUR. Partnerami konkursu było miasto Rovaniemi oraz pracownie architektoniczne WXCA (Polska) i Snøhetta (Norwegia).