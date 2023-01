Polska architektura i design wnętrz docenione! Oto laureaci Property Design Awards 2023

Podczas uroczystej gali organizowanej w ramach 4 Design Days w Katowicach poznaliśmy zwycięzców kolejnej edycji konkursu Property Design Awards 2023. Doceniono najlepszą architekturę budynków i design wnętrz minionego roku.

Property Design Awards to konkurs, który na stałe wpisał się na listę wydarzeń towarzyszących 4 Design Days.

Plebiscyt ma za zadanie nagrodzić najlepsze projekty komercyjne i publiczne w Polsce, oddane do użytku do końca 2022 roku, oraz ich twórców.

Budynki oraz wnętrza z najlepszą architekturą i designem – takie projekty uhonorowano statuetką Property Design Awards 2023.

Finał konkursu Property Design Awards 2023 to efekt kilku miesięcy pracy organizatorów plebiscytu i Jury. Z nadesłanych zgłoszeń wybierana jest finałowa piątka nominacji w każdej z 8 kategorii. Następnie głosują na nie Czytelnicy portali Propertydesign.pl i Propertynews.pl oraz Jury.

W tym roku w skład Jury weszli:

Małgorzata Burzec-Lewandowska , redaktor naczelna PropertyDesign.pl oraz zastępca redaktora naczelnego PropertyNews.pl

, redaktor naczelna PropertyDesign.pl oraz zastępca redaktora naczelnego PropertyNews.pl Klaudiusz Fross, dziekan Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej

dziekan Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej Agnieszka Kaczmarska , architekt w ARSIS Atelier Projektowe

, architekt w ARSIS Atelier Projektowe Agnieszka Kalinowska-Sołtys , architekt oraz prezes SARP, a także partner i członek zarządu w APA Wojciechowski Architekci

, architekt oraz prezes SARP, a także partner i członek zarządu w APA Wojciechowski Architekci Pete Kercher , ambasador Design for All Europe

, ambasador Design for All Europe Robert Konieczny , architekt oraz założyciel KWK Promes

, architekt oraz założyciel KWK Promes Krzysztof Koszewski , dziekan Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej

, dziekan Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej Magdalena Kozień–Woźniak , dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

, dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej prof. Ewa Kuryłowicz , generalny projektant i wiceprezes Kuryłowicz & Associates

, generalny projektant i wiceprezes Kuryłowicz & Associates Mikołaj Machulik , prezes oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Katowice

, prezes oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Katowice Rainer Mahlamäki , architekt oraz współzałożyciel Lahdelma & Mahlamäki architects

, architekt oraz współzałożyciel Lahdelma & Mahlamäki architects Robert Posytek , redaktor naczelny PropertyNews.pl oraz zastępca redaktora naczelnego PropertyDesign.pl

, redaktor naczelny PropertyNews.pl oraz zastępca redaktora naczelnego PropertyDesign.pl Oskar Zięta, artysta, architekt, innowator

Oto lista nagrodzonych:

Bryła - Hotel: Hotel Warszauer w Krakowie

Hotel Warszauer powstał na bardzo wąskiej działce pomiędzy starą, 4-kondygnacyjną kamienicą a XVII - wieczną Synagogą Kupa na Krakowskim Kazimierzu. Budynek wypełnia wąską działkę w pierzei ulicy pomiędzy kamienicą a Synagogą, dopełniając istniejącą tkankę zwartej zabudowy śródmiejskiej. Sposób kształtowania elewacji frontowej naśladuje podziały i rytmy stosowane w historycznych budynkach, jednak w zdecydowanie współczesnym wydaniu. Elewację frontową pokrywa jednorodna w wyrazie, trójwymiarowa struktura wykonana z Corianu. Gra cieni na współczesnych białych glifach w połączeniu z odbiciami w wielkoformatowych oknach tworzy ciągle zmienny wygląd elewacji - zależny od pory roku i dnia.

Hotel Warszauer powstał na bardzo wąskiej działce pomiędzy starą, 4-kondygnacyjną kamienicą a XVII - wieczną Synagogą Kupa na Krakowskim Kazimierzu, fot. mat. pras.

Nagrodę odebrali architekci Marcin Mikos, założyciel INDO Architekci i Jacek Michalik, główny projektant INDO Architekci.

- Chciałbym bardzo serdecznie pogratulować zespołowi oraz inwestorowi odwagi i cierpliwości, które są niezbędne w projektowaniu w Krakowie - mówił Marcin Mikos.

Wśród nominowanych w tej kategorii znalazły się następujące obiekty: Basecamp Student Wrocław, Hotel Warszauer w Krakowie, Q Hotel Plus Wrocław Bielany, Elements Hotel&Spa Świeradów Zdrój oraz Hyatt Place Kraków.

Bryła - Biurowiec: Varso Tower w Warszawie

Flagowa inwestycja HB Reavis odmieniła fragment centrum Warszawy. Zaprojektowany przez Foster + Partners wieżowiec o powierzchni 70 tys. mkw. to jeden z nowych symboli miasta, a także najwyższy budynek w UE. Ponadczasową, smukłą bryłę Varso Tower urozmaicają uskoki pionów w górnej części, a podział fasady nadaje jej lekkości i elegancji. Budynek posiada certyfikaty BREEAM Outstanding oraz WELL Gold. W przyszłym roku zostanie tu otwarty najwyżej położony publiczny taras widokowy w stolicy.

Flagowa inwestycja HB Reavis odmieniła fragment centrum Warszawy, fot. mat. pras.

Nagrodę odebrali: Krzysztof Wilczek, Country Development Director i członek zarządu HB Reavis Poland oraz Marcin Chruśliński, Development Manager odpowiedzialny za projekt Varso Place.

Tym razem dostajemy tytuł bryły roku. Dziękuję za to ważne wyróżnienie architektoniczne. To dla nas bardzo ważne - mówił Krzysztof Wilczek.

Dziękuję wszystkim, którzy włożyli pracę w zaprojektowanie budynku, który cieszy oko. Jesteśmy dumni z tego projektu - zaznaczył Marcin Chruśliński.

Wśród nominowanych w tej kategorii znalazły się następujące obiekty: DL Tower w Katowicach, Global Office Park w Katowicach, LIXA C w Warszawie, Varso Tower w Warszawie oraz SKYSAWA w Warszawie.

Bryła - Obiekty publiczne: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. prof. J. Świdra w Jastrzębiu-Zdroju - rozbudowa o salę koncertową wraz z zagospodarowaniem terenu

Nowy budynek sali koncertowej reorganizuje i porządkuje istniejącą przestrzeń nadając jej wielowątkowy, publiczny charakter. Mała powierzchnia działki spowodowała lokalizację obiektu bez żadnego buforu zieleni – bezpośrednio przy chodniku dlatego materiał elewacji miał za zadanie nie tylko „błyszczeć” i neutralizować kubaturę obiektu odbiciami otoczenia ale przede wszystkim wytrzymać próbę czasu i być odpornym na wandalizm.

Nowy budynek sali koncertowej reorganizuje i porządkuje istniejącą przestrzeń nadając jej wielowątkowy, publiczny charakter, fot. mat. pras.

Wyzwaniem był ograniczony budżet inwestycji, który paradoksalnie działał na korzyść budynku. Redukcja stała się głównym narzędziem czy wręcz metodą pracy projektowej, w której ograniczenia finansowe mobilizują do przemyślanego wydania środków publicznych oraz przekierowania ich na najbardziej istotne elementy budynku.

Nagrodę odebrali: Gabriela Jaworska, dyrektor szkoły oraz Aleksander Bednarski i Mariusz Komraus, założyciele SLAS Architekci.

Bardzo dziękuję architektom za wspaniałą współpracę, którą do dziś wspominam z wielką radością. Zaufaliśmy sobie dwukierunkowo, z czego powstało wspaniałe dzieło, które ciągle żyje. Od otwarcia odbyło się tam ponad 200 wydarzeń artystycznych - mówiła Gabriela Jaworska.

Projekt powstał dzięki współpracy inwestora ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich. Dzięki temu mogą powstawać dobre publiczne budynki - zaznaczył Aleksander Bednarski.

Wśród nominowanych budynków w tej kategorii znalazły się: Mazurskie Centrum Bioróżnorodności i Edukacji Przyrodniczej "Kumak" w Urwitałcie, Podkarpackie Centrum Nauki "Łukasiewicz" w Rzeszowie, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. prof. J. Świdra w Jastrzębiu-Zdroju (rozbudowa o salę koncertową wraz z zagospodarowaniem terenu), Wydział Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Orientarium ZOO w Łodzi.

Design - wnętrze hotelowe: Hotel Saski Kraków Curio Collection by Hilton

Otwarty ponownie Hotel Saski czytelnie nawiązuje do swoich muzycznych i kulturalnych tradycji. Przede wszystkim za sprawą współpracy ze światowej sławy fotografem, pochodzącym z Krakowa Ryszardem Horowitzem. Jego foto-kompozycje prezentujące m.in. Louisa Armstronga, Krzysztofa Pendereckiego, Arletę Franklin, Thada Jonesa, Carmen McRae, Czesława Niemena czy Jana Ptaszyna Wróblewskiego zdobią hotelowe pokoje wzbogacone o meble nawiązujące formą do instrumentów muzycznych. Renowacja tego kwartału miasta, która trwała od początku 2019 r. pochłonęła miliony dolarów sprawiając jednak, że hotel odzyskał swój wyjątkowy charakter łącząc najlepsze tradycje z poszczególnych okresów. Do zabytkowych pomieszczeń powróciły ich pierwotne funkcje. Po przebudowie i modernizacji w hotelu dostępnych jest 117 pokoi. Do dyspozycji gości oddano elegancką restaurację – Regal oraz bar, dodając szereg współczesnych udogodnień takich jak: basen, centrum spa i fitness, a dla podróżujących służbowo przewidziano dostęp do centrum biznesowego.

Otwarty ponownie Hotel Saski czytelnie nawiązuje do swoich muzycznych i kulturalnych tradycji, fot. mat.pras.

Nagrodę odebrali: Małgorzata Jezierska, współwłaścicielka i partnerka spółki db Group, Szymon Legieć, wspólnik oaz architekt prowadzący projekt z Probinvest Architekci Kraków, Christian Schwenke, Genreal Manager hotelu oraz Andrzej Berlowski, Commercial Manager hotelu.

Dziękuję inwestorowi, którzy nam zaufał, architektom i Jury - mówiła Jezierska.

Siedem lat pracowaliśmy nad tym projektem. Stworzyliśmy świetny zespół, do tego wspaniały i cierpliwy inwestor, a także zaangażowany inwestor - podkreślił Legieć.

Nominowane obiekty w tej kategorii to: Hotel Belmonte Krynica-Zdrój, Hotel Saski Kraków Curio Collection by Hilton, Radisson Red Gdańsk, Royal Tulip Warsaw Apartments oraz Verte Warsaw Autograph Collection.

Design - wnętrze biurowe: The Brain Embassy Czackiego w Warszawie

The Brain Embassy Czackiego to jedna z najnowszych lokalizacji, która została stworzona z myślą o inspirującej przestrzeni coworkingowej na mapie Warszawy. Przestrzeń w wielu elementach designu nawiązuje do teatru i sztuki, ponieważ historycznie w tym budynku mieściła się kiedyś siedziba warszawskiego Teatru Kwadrat. Serce przestrzeni stanowi piękny fortepian.

Lokalizacja charakteryzuje się niespotykaną dotąd w biurach przestrzenią eventową stylizowaną na salę kabaretową czy scenę teatralną z czerwoną kurtyną i miejscem do live cookingu. Brain Embassy Czackiego to też świetne miejsce do pracy na w pełni wyposażonych tarasach z widokiem na "warszawski Manhattan". Coworking Brain Embassy to miejsce, które nie tylko ma spełniać funkcję biura, ale również otulać przyjemnym designem i funkcjonalnością w trakcie pracy.

The Brain Embassy Czackiego to jedna z najnowszych lokalizacji, która została stworzona z myślą o inspirującej przestrzeni coworkingowej na mapie Warszawy, fot. mat. pras.

Nagrodę odebrali: Monika Kaczmarczyk, Managing Director The Brain Embassy oraz architekci mode:lina, Kinga Kin, Jerzy Woźniak i Paweł Garus.

Cieszymy się, że otrzymaliśmy tak wspaniałą nagrodę. Dziękuję inwestorom oraz całemu zarządowi Adgar za zaufanie w tym projekcie. Nie byłoby tej nagrody gdyby nie wspaniali architekci - mówiła Monika Kaczmarczyk.

Podobno drzwi do coworku się nie zamykają i to nie dlatego, że nie działają, ale że jest tam tylu użytkowników. To jest super - mówił Jerzy Woźniak.

Pandemia pokrzyżowała nam plany, ale wyszliśmy z niej obronną ręką. Dziękujemy całemu zespołowi mode:liny. Bez nich ten projekt by się nie udał - dodał Paweł Garus.

Pozostałe biura nominowane w tej kategorii to: biuro Bayer w Warszawie, biuro Allegro w Poznaniu, biuro Orange w Warszawie, biuro PepsiCo Polska w Warszawie oraz The Brain Embassy Czackiego w Warszawie.

Design - wnętrza obiektów publicznych: modernizacja wnętrz Biblioteki Narodowej w Warszawie (zwycięzca) oraz Cavatina Hall w Bielsku-Białej (wyróżnienie)

W tej kategorii walka była zacięta do ostatnich minut głosowania. Dwa projekty szły łeb w łeb, dlatego oprócz wyłonienia zwycięzcy, przyznano także wyróżnienie, które powędrowało do Cavatina Hall w Bielsku Białej.

Cavatina Hall to wielofunkcyjny kompleks, położony w sercu Bielska-Białej, który łączy nowoczesną powierzchnię biurową wraz z funkcją kulturalną. Wnętrze charakterystycznej szklanej kopuły skrywa przede wszystkim salę koncertową, wyposażoną w najnowsze rozwiązania technologiczne, pozwalające na organizację koncertów światowej klasy artystów i orkiestr symfonicznych, a także kongresów i konferencji dla 1000 osób. W budynku zlokalizowano również profesjonalne studio nagrań oraz salę kameralną z widownią na 100 osób.

Cavatina Hall to wielofunkcyjny kompleks, położony w sercu Bielska-Białej, który łączy nowoczesną powierzchnię biurową wraz z funkcją kulturalną, fot. mat. pras.

Nagrodę odebrał Daniel Draga, prezes zarządu Cavatina Group SA oraz wiceprezes zarządu Cavatina Holding SA.

Dziękuję za tę nagrodę. Cieszymy się, że obiekt znajduje się na Śląsku i tu zdobywa nagrodę. Zapraszam na koncerty i wydarzenia w Cavatina Hall - mówił Daniel Draga.

Główna nagroda powędrowała zaś do Biblioteki Narodowej w Warszawie.

Główną ideą projektu przebudowy gmachu Biblioteki Narodowej było zachowanie modernistycznego charakteru przy jednoczesnym dostosowaniu go do współczesnych potrzeb tak aby stał się bardziej intuicyjny, ergonomiczny i ekologiczny. Wnętrzom czytelni nadano nową, właściwą hierarchię i funkcję, a poprzez użyte naturalne materiały podkreślono ich rangę. Kamienne posadzki i okładziny w miejscu ingerencji uzupełniono terazzo i drewnianymi panelami akustycznymi a na suficie zastosowano panele z miedzianej siatki.

Nagrodę odebrał: główny architekt Tomasz Konior oraz architekt Dominik Koroś z Konior Studio, a także dyrektor Biblioteki Narodowej, Tomasz Makowski.

Dobrze spotkać projektanta, który lubi takie wyzwania i... ryzyko. To nie był łatwy projekt - zaznaczył Tomasz Makowski.

Modernizować modernizm to ogromne ryzyko i niełatwe zadanie. Dziękuję inwestorowi za zaufanie i fantastyczną współpracę. Dziękuję też wykonawcy, który sprostał temu zadaniu - podkreślił Tomasz Konior.

Główną ideą projektu przebudowy gmachu Biblioteki Narodowej było zachowanie modernistycznego charakteru przy jednoczesnym dostosowaniu go do współczesnych potrzeb tak aby stał się bardziej intuicyjny, ergonomiczny i ekologiczny, fot. Jakub Certowicz

W tej kategorii nominowane były również: Biblioteka Narodowa w Warszawie (modernizacja), Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie (Hangar), Pozytywna Szkoła Podstawowa im. Arkadiusza Adama Rybickiego w Gdańsku oraz budynek Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. prof. J. Świdra w Jastrzębiu-Zdroju.

Design - wnętrza przestrzeni handlowo-usługowej: Restauracja & Cocktail Bar Paradiso w Fabryce Norblina w Warszawie

Paradiso jest połączeniem cocktail baru z casualową restauracją, w którym historyczne elementy budynku przeplatają się z rajską kolorystyką, roślinnością i eleganckimi detalami. Jego sercem jest bar, obłożony naprzemiennie butelkowo-zielonymi płytkami oraz paskami lustra.

Zadaniem architektów było nie tylko wkomponowanie współczesnej funkcji w poprzemysłową architekturę, ale również wyeksponowanie elementów wskazanych przez konserwatora zabytków. Szczególne wyzwanie stanowiło wpasowanie w aranżację restauracji stalowych szyn, służących dawniej do transportu towarów w taki sposób, by były dobrze widoczne, a jednocześnie nie przeszkadzały w użytkowaniu miejsca i wzbogaciły wizualnie lokal. Finalnie szyny zostały przykryte szklaną taflą, którą udało się zrównać z poziomem posadzki. Rajskim akcentem jest mural, namalowany na schodach, nawiązujący do obrazu Lucasa Cranacha „Adam i Ewa”. W wystroju „Paradiso” dominują naturalne materiały: drewno dębowe oraz ceramika w postaci płytek i okładzin.

Paradiso jest połączeniem cocktail baru z casualową restauracją, w którym historyczne elementy budynku przeplatają się z rajską kolorystyką, roślinnością i eleganckimi detalami, fot. Aleksandra Miszkurka

Nagrodę odebrali architekci 370 studio, Anna Śliwka, Katarzyna Westrych-Pavy oraz Michał Miszkurka.

Uwielbiamy projektować przestrzenie komercyjne, bo dostarczają nam ciągłego fun'u, zwłaszcza restauracje - mówiła Anna Śliwka.

W tej kategorii nominowano również następujące obiekty: PZO Food Hall w Warszawie, salon Sylwii Gaczorek w Warszawie, salon Świat Drzwi w Gdańsku oraz Yes Pop-Up Store w Gdyni.

Przestrzeń Publiczna: Teatr Letni im. Heleny Majdaniec w Szczecinie (modernizacja)

Koncepcja modernizacji amfiteatru, której autorami są arch. Jason Flanagan oraz Polak, arch. Przemysław Kołodziej, skupiła się na wykreowaniu dialogu formalnego pomiędzy najbardziej charakterystycznymi elementami amfiteatru: łuku, zadaszenia, oraz kontekstu miejsca położonego w sercu zabytkowego parku Kasprowicza.

Dynamiczna geometria zadaszenia powstała w wyniku wielowymiarowej analizy szeregu wytycznych i założeń projektowych. Dostosowuje się do głównych trzech elementów: optymalnego kształtu widowni, łuku i ukształtowania terenu. Istotnym elementem całego założenia jest agora położona wzdłuż ul. Fałata – jest głównym wejściem do amfiteatru i służy jako wielofunkcyjna przestrzeń publiczna.

Dynamiczna geometria zadaszenia powstała w wyniku wielowymiarowej analizy szeregu wytycznych i założeń projektowych, fot. mat. pras.

Nagrodę odebrali: Jason Flanagan, partner Flanagan Lawrence, Przemysław Kołodziej, wspólnik i kierownik projektów, a także Anna Lemańczyk, dyrektor Szczecińskiej Agencji Artystycznej, operator Teatru Letniego im. Heleny Majdaniec w Szczecinie.

Dużą przyjemnością jest dla mnie odbiór nagrody za ten projekt. Prowadziliśmy ten projekt siedem lat i był bardzo złożony. Dziękuję bardzo za nagrodę - mówił Flangan.

Bardzo się cieszę, że Szczecin dostaje po raz kolejny nagrodę za ikonę, która żyje. Teatr pokochali szczecinianie. Takiego miejsca potrzebowali mieszkańcy - zaznaczyła Lemańczyk.

Pozostałe przestrzenie publiczne nominowane w tej kategorii to: rynek w Starym Fordonie w Bydgoszczy (przebudowa), nowy plac zabaw w Łazienkach Królewskich w Warszawie, Plac Pięciu Rogów w Warszawie oraz zagospodarowanie terenu zabytkowej kopalni "Ignacy" w Rybniku.

Nagroda Specjalna: Agnieszka Kalinowska-Sołtys

- To nie jest nagroda tylko dla mnie. Przede wszystkim jest to nagroda dla całego zespołu APA Architekci. Dziękuję im za to - mówiła architektka.