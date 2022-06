Polska pracownia walczy w międzynarodowym konkursie. Konkurencją Zaha Hadid Architects!

Biuro Iliard Architecture & Interior Design otrzymało nominację do prestiżowej nagrody w świecie hotelarskim: International Hotel and Property Awards 2022. Nominowanym projektem jest design przestrzeni wspólnych hotelu The Queens w Leeds, który dzięki krakowskim architektom zyskał niedawno swe drugie życie. Trwa głosowanie. Zwycięzców poznamy w lipcu.

REKLAMA

Hotel The Queens został nominowany jako jeden z 9 kandydatów w kategorii „Lobby/Public Areas – Global Award”.

Wśród rywali pracowni Iliard jest m.in. hotel zaprojektowany przez Zaha Hadid Architects, obiekty z Chin, Meksyku, Stanów Zjednoczonych czy Europy.

Hotel The Queens w Leeds został otwarty w latach 30. XX wieku. Nie da się przejść obojętnie obok jego historii i monumentalnej, zabytkowej architektury art-deco. Jak mówi Wojciech Witek, założyciel pracowni Iliard: – Chcieliśmy na nowo przywrócić świetność temu miejscu. Naszym celem było nie tylko zachowanie, ale wręcz jeszcze mocniejsze podkreślenie jego historycznej tożsamości.

Iliard nominowany w ważnym konkursie branży hospitality za projekt hotelu The Queens w Leeds, fot. mat. pras.

Hotelowe przestrzenie wspólne przeszły dogłębną przemianę. Architekci zrewolucjonizowali ich dotychczasowy układ, a efekt wizualny jaki chcieli uzyskać, to historyzujące wnętrze, z silnymi odniesieniami do współczesnych trendów. Połączono tradycyjne formy i nowoczesne wykończenia. Postawiono na ciemną kolorystykę, ciężkie, klasyczne meble, egzotyczne gatunki drewna. Z kolei minimalistyczne dodatki i zabiegi takie jak odsłonięcie żeberkowych sufitów nadały wnętrzom odpowiedniej dozy surowości.

Trwa głosowanie na zwycięzców w swoich kategoriach. Głosy można oddawać za pośrednictwem strony: https://www.thedesignawards.co.uk/hotel-property-entrants-2022/.

Ogłoszenie zwycięzców plebiscytu odbędzie się 8 lipca podczas wieczornej gali na włoskiej wyspie Capri.