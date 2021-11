Polska Zagroda projektu BXB Studio doceniona

Projekt Polskiej Zagrody autorstwa BXB Studio Bogusław Barnaś otrzymał III nagrodę w konkursie Salon Architektury 2021 organizowanym przez Małopolską Okręgową Izbę Architektów RP na najlepszą realizacje architektów małopolski.

REKLAMA

Uroczyste wręczenie betonowych statuetek odbyło się w siedzibie Centrum Kongresowym ICE w Krakowie podczas drugiego dnia Międzynarodowego Biennale Architektury.

Nagrody Salonu Architektury przyznawane są w drodze głosowania architektów zrzeszonych w Małopolskiej Okręgowej Izbie Architektów RP. Jest to zatem znak jakości przyznawany wyłącznie przez środowisko architektów.

Polska Zagroda ma unikalną bryłę, której forma wynika z nawiązania do istniejącego układu zabudowy gospodarczej, ukształtowania terenu, osi widokowych, potrzeb funkcjonalnych, podziału na strefy mieszkalne oraz lokalizacji drzew, które architekci starali się zachować.

Stodoła Pierwsza zlokalizowana przy wjeździe na posesje to garaż oraz pomieszczenie siłowni powyżej. - Zależało nam tutaj na osiągnięciu efektu zachwytu poprzez zastosowane wyłącznie drewna jako materiału konstrukcyjnego oraz wykończeniowego. Jest to bryła, który pachnie drewnem i tworzy nową jakość przestrzeni garażu. Ma dostarczyć użytkownikowi autentyczne przeżycie przygody polegającej na wjechaniu do drewnianej spektakularnej przestrzeni wiejskiej stodoły - opowiada architekt.

Stodoła druga to strefa wejścia, która otwiera się przeszklonym podcieniem na przyległy dziedziniec. Transparentna fasada została pokryta ażurowymi drewnianymi łuskami, które nawiązują do ornamentu zdobiącego wejście Domu Starego. Stodoła trzecia to strefa dzieci oraz centralnie zlokalizowany hol główny. Stodoła czwarta mieści kuchnie otwartą na dziedziniec oraz dwa gabinety zlokalizowane po przeciwnej stronie w sąsiedztwie gęstej zieleni i stawu. Stodoła piąta to dwupoziomowa przestrzeń dzienna, która jako jedyna w domu posiada otwarcie na wszystkie strony świata - wewnętrzny dziedziniec, otaczający krajobraz jak również zadaszony taras kominkowy. W całości przeszklona ściana szczytowa dwupoziomowego salonu otwiera się na ażurową strukturę drewnianego, zewnętrznego tarasu, wyposażonego w przesuwne przegrody. - Jest to zamierzone nawiązanie do rozebranej drewnianej stodoły zlokalizowanej właśnie w tym miejscu. Na piętrze znajduje sie sypialnia małżeńska przyległa do pomostu, który prowadzi nas w krainę otaczających dom jezior. Na poddaszu zlokalizowaliśmy kameralne pomieszczenie widokowo-kontemplacyjne - podkreśla.