Pomysł na Bednarską od WXCA

Projekt budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Bednarskiej autorstwa warszawskiej pracowni WXCA zajął II miejsce w konkursie architektonicznym organizowanym przez Stowarzyszenie Architektów Polskich i Uniwersytet Warszawski. Co zaproponowali architekci z WXCA?

Typowy kwartał Mariensztatu ma charakterystyczną strukturę przestrzenną. Obrzeżna zabudowa otacza wnętrza pełniące funkcje miejskie – jak place i rekreacyjne – jak zieleń.

- Dokładnie taką logiką kierowaliśmy się, projektując obiekt dydaktyczny – mówi Paweł Grodzicki, współautor projektu z WXCA. – Nasza propozycja architektoniczno – urbanistyczna jest interpretacją obecnego na Mariensztacie porządku i przełożeniem go na potrzeby nowego budynku – dodaje Paweł Grodzicki.

Tym samym zaprojektowana przez WXCA zabudowa stanie się kolejnym kwartałem Mariensztatu z nowym rodzajem publicznego wnętrza. Czworoboczny wieniec rozmieszczonych na obwodzie sal dydaktycznych wyznacza przestrzeń wewnętrzną o swobodnej aranżacji, wypełnioną wymieszanymi wspólnymi aktywnościami.

Wnętrze jak wielopoziomowa agora

Główna przestrzeń wewnętrzna budynku jest ukształtowana jako wielopoziomowa agora. Na piętrach ponad parterem wypełniają ją przenikające się strefy nauki i pracy: pokoje, „gniazda”, „dziuple” częściowo w przeszklonych boksach, a częściowo otwarte. Różnorodnie zaaranżowane środowisko nauki i odpoczynku służy uzyskaniu domowej, przyjaznej atmosfery sprzyjającej pracy i kontaktom społecznym. Przestrzeń zorganizowana jest wokół wewnętrznych atriów, które integrują wizualnie wszystkie poziomy oraz zapewniają światło naturalne w całym wnętrzu. Parter wypełniają funkcje ogólne i publiczne: hol, czytelnia, audytoria, usługi, laboratorium, studio telewizyjne i radiowe. Od strony południowej główna przestrzeń parteru otwiera się widokowo przez przeszkloną czytelnię na zabytkowy budynek dawnej Łaźni.

Relacja z zabytkową Łaźnią

Sąsiedztwo zabytkowej dawnej Łaźni z cenną wartością architektoniczną miejsca daje potencjał dla powstania niepowtarzalnej przestrzeni publicznej między nią a nowym budynkiem. Tworzy ona kieszeń równoległą do popularnego ciągu pieszego ulicy Bednarskiej łączącej Krakowskie Przedmieście z nowym przejściem pod Wisłostradą i Bulwarami Wiślanymi. Dlatego skwer od strony Łaźni jest traktowany jako ważny element kompozycyjny i druga strefa wejściowa do obiektu dydaktycznego. – Żeby dodatkowo to podkreślić, serce budynku z głównymi strefami publicznymi umieściliśmy w części południowej, właśnie między dwoma projektowanymi placami (czyli pasażem na przedłużeniu ul Mariensztat i dziedzińcem od strony Łaźni) – mówi Michał Starzyński z WXCA, współautor projektu.