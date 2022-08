Pomysł na Cafe Oasis w ramach konkursu marki Pfleiderer

Wiktoria Kozłowa zaprojektowała wnętrze kawiarni Cafe Oasis w ramach konkursu Wnętrze Roku Pfleiderer.

Wnętrze Cafe Oasis zostało zaprojektowane dla ludzi mieszkających w zurbanizowanym mieście, którzy mimo wszystko pragną bliskiego kontaktu z naturą. Projektantka połączyła w nim przestrzeń do wypoczynku i spotkań z zielenią, która wygląda niczym mały, tropikalny las. Taka aranżacja miała działać kojąco na odbiorcę.

Biophilic design jest sztuką aranżacji wnętrz, która poprawia komfort psychiczny i fizyczny jego użytkowników. Opiera się na bliskim kontakcie z zieloną roślinnością i formami oraz strukturami, jakie znamy ze świata natury. Wnętrza są otwarte i przestronne, pełne światła oraz uspakajającej kolorystyki. Tym właśnie kierowała się projektantka Wiktoria Kozłowska, projektując wnętrze Cafe Oasis.

- Od strony północnej zostały tu stworzone wysokie przeszklenia, które zacierają granicę między wnętrzem kawiarni, a tym co otacza ją na zewnątrz. Dzięki temu promienie słoneczne doskonale doświetlają też strefę handlowo - usługową - mówi projektantka. - Wnętrze zostało podzielone na strefy, które różnią się od siebie wysokością. Jedną z nich jest strefa konsumpcyjna, częściowo usytuowana przy wielkim oknie, skąd można podziwiać przyrodę na zewnątrz. A częściowo również przy nowoczesnym barze, komfortowym miejscu do biznesowych spotkań, lunchu lub wieczornego drinka. Na podwyższeniu, na samym środku pomieszczenia znajduje się strefa widokowa. Stąd można podziwiać całą kawiarnię, jej otoczenie, ale przede wszystkim mały egzotyczny las usytuowany na centralnym punkcie podestu. Zasadzone tu rośliny robią ogromne wrażenie. Nieprzypadkowy jest również organiczny kształt wnętrza. Obłe kształty są wymownym nawiązaniem do świata natury i co ważne, mocno podkreślają funkcje zaprojektowanej przestrzeni - mówi architektka.