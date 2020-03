Poszukiwany pomysł na wystawę w Muzeum Fotografii

Muzeum Fotografii w Krakowie organizuje konkurs na zaprojektowanie wystawy głównej w swoim budynku.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej koncepcji plastyczno-przestrzennej wystawy głównej Muzeum Fotografii w Krakowie. Wystawa będzie zlokalizowana w zabytkowym budynku dawnej Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 o powierzchni użytkowej 3232,41 mkw.

Ważne terminy: składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 16.03 br. do godz. 15.00. Informacja o dopuszczeniu do udziału w konkursie: do 20.03 br. Składanie prac konkursowych: do 29.05 br.do godz. 12.00. Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu: do 10.07 br.