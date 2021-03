Powstaną kolejne zielone podwórka w Szczecinie

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie zakończył nabór wniosków do Programu Zielone Podwórka i Przedogródki Szczecina, podaje Szczecin.eu. W tym roku z dofinansowania remontów chce skorzystać dziewiętnaście wspólnot mieszkaniowych.

W sumie w tegorocznym naborze wpłynęło dziewiętnaście wniosków, w tym piętnaście do programu Zielone Podwórka i cztery do Programu Zielone Przedogródki. O dofinansowanie mogły się starać wspólnoty, w których znajdują się lokale komunalne lub TBS oraz które mają zawarte porozumienie na korzystanie z terenu miejskiego, przyległego do ich budynku.

Po sprawdzeniu kosztorysów złożonych przez aplikujących do Programów i naniesieniu ewentualnych poprawek dokona wyboru projektów do realizacji na ten rok. Jakie wspólnoty otrzymają dofinansowanie dowiemy się w drugiej połowie kwietnia.

Przez ostatnie 13 lat tylko w ramach tych dwóch programów zmodernizowano w Szczecinie dwieście podwórek i przedogródków. Pierwsze Zielone Podwórka pojawiły się na mapie Szczecina w 2008 roku. Program Zielone Przedogródki ruszył w 2015 roku tego czasu zrealizowano 63 projekty, które gmina dofinansowała kwotą ponad 4 mln zł.