Poznajcie zwycięzców konkursu fotograficznego "Miasto - czy idziemy w dobrą stronę?"

Podczas uroczystej gali rozdania nagród Property Design Awards 2023, organizowanej w ramach 4 Design Days w Katowicach, poznaliśmy laureata pierwszej edycji konkursu fotograficznego "Miasto - czy idziemy w dobrą stronę?".

Przesłana praca konkursowa miała być autorską interpretacją i równocześnie próbą udzielenia odpowiedzi na pytania: Jak powinniśmy odpowiadać na zmiany klimatyczne, kryzys surowcowy, niepohamowany konsumpcjonizm, nierówności społeczno-ekonomiczne, starzejące się społeczeństwo, bezdomność, epidemie? Co do powiedzenia mają architekci, designerzy, twórcy przestrzeni miejskiej? Czas na refleksję – czy idziemy w dobrym kierunku? Co jest najważniejsze?

W skład Jury oceniającego nadesłane prace weszli:

Maciej Franta , założyciel Franta Group Architects

, założyciel Franta Group Architects Yassen Hristov , profesjonalny fotograf designu i wnętrz

, profesjonalny fotograf designu i wnętrz Agnieszka Kalinowska-Sołtys , architekt oraz prezes SARP a także partner i członek zarządu w APA Wojciechowski Architekci

, architekt oraz prezes SARP a także partner i członek zarządu w APA Wojciechowski Architekci Piotr Krajewski , fotograf architektury

, fotograf architektury Piotr Muschalik, fotograf i kierownik Pracowni Fotografii przy Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

Jury wybrało trzy wyróżnienia oraz jedną pracę zwycięską, która zostanie na stałe wyeksponowana w przestrzeni MCK w Katowicach lub Spodka.

Wyróżnienia otrzymali: Michał Wróbel, Ryszard Domański oraz Sebastian Szostek, który otrzymał również nagrodę główną.

Nagroda główna w konkursie fotograficznym "Miasto - czy idziemy w dobrą stronę" podczas 4 Design Days 2023 - zdjęcie "Konsumpcjonizm". Autor: Sebastian Szostek."Konsumpcjonizm - w ostatnich latach konsumpcjonizm jest coraz większy, co ma ogromny wpływ na nas jak i środowisko naturalne. W takiej perspektywie z czasem sami sobie będziemy coraz bardziej szkodzić. Fotografia ta ma w przewrotny sposób ukazywać sytuację, gdzie przez konsumpcjonizm, który sam jest napędzany między innymi poprzez właścicieli wielkich koncernów, doprowadzimy się do sytuacji, gdzie nie będziemy mieli co włożyć do koszyka" - opisuje swoje zdjęcie jego autor.

- Jestem fotografem-samoukiem. Czuję się bardzo doceniony za niniejsze wyróżnienia. Zwycięska fotografia powstała bardzo spontanicznie, podczas wieczornego spaceru - mówił Sebastian Szostek.

Wyróżnienie w konkursie fotograficznym "Miasto - czy idziemy w dobrą stronę" podczas 4 Design Days 2023. Autor: Sebastian Szostek. "Jak z obrazka - w którą stronę pójdzie miasto? A w którą stronę pójdzie człowiek? Czy zdążymy jeszcze „zawrócić” rozpędzeni ku coraz to większej i gęstszej zabudowie, większemu konsumpcjonizmowi? Czy współczesna architektura „jak z obrazka” odpowiada dzisiejszym problemom społecznym, mieszkaniowym, klimatycznym?" -tak opisuje swoje zdjęcie autor fotografii.

Wyróżnienie w konkursie fotograficznym "Miasto - czy idziemy w dobrą stronę" podczas 4 Design Days 2023. Autor: Ryszard Domański."Moje pierwsze skojarzenie tego miejsca - ale architektoniczna klatka i fajna perspektywa! Wykonałem kilka kadrów. Byłem zdumiony, kiedy dalej ujrzałem drugą, bardzo podobną klatkę. Tutaj moją uwagę zwrócił istotny szczegół - człowiek. I to spowodowało zmianę moich emocji - tam są ludzie, jak w klatkach. Takie moje wrażenie z zewnątrz i zapewne również odczucia użytkowników boksów tych klatek" - tak o swoim zdjęciu opowiada jego autor Ryszard Domański.

Wyróżnienie w konkursie fotograficznym "Miasto - czy idziemy w dobrą stronę" podczas 4 Design Days 2023. Autor: Michał Wróbel."Dziś obligatoryjne jest zadanie pytania: czy robiąc jeden krok naprzód, nie wykonujemy przy okazji dwóch susów w tył? Taka refleksja powinna ogarnąć architektów i designerów, kreują oni bowiem rzeczywistość naszą, jak i przyszłych pokoleń. Należy korzystać z infrastruktury już zastanej i próbować tworzyć architekturę do niej komplementarną. Konieczne jest także zazielenianie miast warto do tego używać materiałów z odzysku, by eliminować marnotrawstwo – chorobę cywilizacyjną naszych czasów" - opisuje swoje zdjęcie jego autor.

- Jest mi niezmiernie miło, że mogę otrzymać to wyróżnienie. To nagroda za moją ciężką pracę, jeżdżę po całej Polsce i nie tylko fotografując ciekawą architekturę - mówił Michał Wróbel.